Agricultura românească se confruntă cu presiuni suplimentare. Turcia și Ucraina au eliminat reciproc taxele vamale

Acordul de liber schimb dintre Ucraina și Turcia a intrat oficial în vigoare joi, 1 octombrie 2026, deschizând un nou capitol în relațiile comerciale dintre cele două țări. Intrarea în vigoare a acordului poate modifica raportul de forțe pe piața turcă, în condițiile în care România este în prezent unul dintre cei mai mari furnizori de semințe de floarea-soarelui pentru Turcia și un principal exportator de porumb.

Acordul prevede eliminarea sau reducerea taxelor vamale pentru mărfurile originare din Ucraina sau Turcia. Dovada originii mărfurilor poate fi făcută printr-un certificat de circulație EUR.1 sau printr-o declarație de origine, potrivit Serviciului Vamal de Stat al Ucrainei.

Preferințele tarifare sunt introduse etapizat. În cazul exporturilor ucrainene către Turcia, acestea se aplică deja începând cu 1 octombrie 2026. Pentru importurile de mărfuri originare din Turcia în Ucraina, preferințele tarifare vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027.

Documentul prevede liberalizarea completă pentru 84% dintre grupele de produse. Pentru alte 6% dintre grupele de produse sunt stabilite cote tarifare, în limita cărora se aplică o taxă vamală zero sau redusă.

Acordul fusese semnat la Kiev la 3 februarie 2022, însă parlamentul ucrainean l-a ratificat abia printr-o lege adoptată la 14 iulie 2026. A rezultat astfel o întârziere de peste patru ani, explicabilă prin contextul războiului.

Totodată, momentul în care acordul intră efectiv în vigoare evidențiază importanța pe care deschiderea pieței turce o are pentru Kiev, în condițiile în care exporturile ucrainene prin Marea Neagră sunt puternic afectate, conform Agrointel.

Turcia reprezintă un partener comercial important pentru agricultura românească, în special pe segmentul semințelor de floarea-soarelui. Turcia este de departe cel mai mare cumpărător de semințe de floarea-soarelui din România și se numără printre principalii importatori de porumb.

Relația comercială dintre România și Turcia s-a construit în ultimii ani și s-a consolidat și mai mult în acest sezon. Blocajele din Marea Neagră au contribuit la redirecționarea cererii turce dinspre Ucraina și Rusia către originea românească.

În acest context, eliminarea taxelor vamale pentru exporturile ucrainene către Turcia, aplicabilă chiar din această toamnă, reprezintă o schimbare importantă pentru fermierii și exportatorii români, care trebuie să urmărească evoluția concurenței pe această piață.

Acordul de liber schimb elimină bariera tarifară dintre Ucraina și Turcia, însă nu și problemele logistice cu care se confruntă exportatorii ucraineni.

Ucraina continuă să suporte costuri de transport mult mai mari decât înainte de război. În același timp, există o coadă uriașă de nave la Canalul Sulina, iar exporturile de grâu au devenit neprofitabile din cauza costurilor ridicate ale logisticii prin Dunăre.

La acestea se adaugă o capacitate de export limitată de infrastructura disponibilă. Prin urmare, dispariția taxelor vamale nu înseamnă automat că Ucraina va dobândi un avantaj competitiv complet pe piața turcă.

Capacitatea Ucrainei de a concura efectiv va depinde în continuare de posibilitatea de a transporta fizic mărfurile către Turcia la costuri competitive. Astfel, avantajul tarifar obținut prin acord trebuie raportat la problemele de transport și infrastructură cu care se confruntă în continuare exporturile ucrainene.

În această privință, România pornește de la o poziție diferită. Portul Constanța este funcțional, iar fluxurile logistice sunt mult mai stabile.

Prin urmare, chiar dacă exportatorii ucraineni beneficiază de eliminarea taxelor vamale în relația cu Turcia, aceștia trebuie în continuare să rezolve problema costurilor și a infrastructurii necesare pentru livrarea mărfurilor.

Pentru România, această diferență logistică reprezintă un element important în competiția pentru piața turcă. Pe de o parte, Ucraina beneficiază de un acces tarifar preferențial începând cu 1 octombrie 2026. Pe de altă parte, exportatorii români dispun de un avantaj logistic prin accesul la infrastructura portuară și fluxurile comerciale de la Constanța.