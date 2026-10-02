Control de amploare în toată țara. Produse de peste un milion, oprite de la vânzare de către ANPC

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a aplicat peste 1.000 de amenzi în urma controalelor desfășurate la nivel național în perioada 28 septembrie – 2 octombrie 2026. Valoarea sancțiunilor depășește 4,8 milioane de lei, iar produse de peste un milion de lei au fost oprite temporar de la comercializare. Inspectorii au descoperit, printre altele, alimente cu mucegai, carne cu acumulări de lichid sangvinolent și pește cu cantități considerabile de gheață.

Controalele desfășurate de ANPC au urmărit respectarea prevederilor legale privind siguranța produselor alimentare și nealimentare puse la vânzare, dar și condițiile în care sunt prestate serviciile destinate consumatorilor.

În urma verificărilor, comisarii au aplicat 1.030 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 4,8 milioane de lei. Au fost date și 804 avertismente.

Pentru neregulile constatate, autoritatea a dispus oprirea definitivă de la comercializare a unor produse neconforme în valoare de peste 250.000 de lei.

Alte produse, în valoare de peste un milion de lei, au fost oprite temporar de la vânzare, până la remedierea problemelor constatate.

Măsurile au vizat și activitatea unor operatori economici. În cazul a 15 dintre aceștia a fost decisă oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor.

O parte dintre problemele identificate de comisarii ANPC au vizat modul în care erau păstrate și comercializate produsele alimentare.

Inspectorii au găsit produse de origine vegetală depreciate, cu depuneri de mucegai și urme de lovire și strivire. În alte situații, carnea prezenta acumulări de lichid sangvinolent în ambalaj.

Pe lista neregulilor s-a aflat și peștele cu depuneri considerabile de gheață, situație asociată cu deteriorarea caracteristicilor de calitate.

Au fost identificate și produse depreciate din cauza condițiilor de preparare, precum și cazuri în care nu erau respectate condițiile și temperaturile de depozitare pentru produsele de origine animală.

Probleme au fost constatate și în spațiile în care erau pregătite sau păstrate alimentele. Potrivit ANPC, unele blocuri alimentare erau întreținute necorespunzător, fiind identificate acumulări grosiere de reziduuri alimentare, impurități și depuneri de grăsime.

Comisarii au descoperit echipamente și ustensile cu un grad ridicat de uzură, pe care existau acumulări de rugină, resturi alimentare și depuneri grosiere de arsură.

Nereguli au fost găsite și la agregatele frigorifice. Unele aveau elemente de etanșare depreciate sau componente lipsă și prezentau depuneri grosiere de gheață și impurități.

În timpul controalelor au fost găsite și produse alimentare fără elementele de identificare și caracterizare necesare pentru asigurarea trasabilității.

Verificările ANPC nu s-au limitat însă la sectorul alimentar. În cazul unor produse textile, comisarii au constatat deficiențe privind informarea consumatorilor, inclusiv lipsa traducerii în limba română a informațiilor existente pe etichete.

Bilanțul acțiunilor desfășurate între 28 septembrie și 2 octombrie indică astfel peste 4,8 milioane de lei în amenzi, produse de peste 250.000 de lei retrase definitiv de la comercializare și mărfuri de peste un milion de lei oprite temporar de la vânzare.