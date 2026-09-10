Ce se afla, de fapt, în spatele etichetei „produse românești”. Peste 15 tone de legume retrase de la vânzare

Inspectorii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și Pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), prin DSVSA Ilfov, au efectuat un control mixt la patru societăți comerciale cu profil logistic din județul Ilfov. Verificările au vizat operatori economici care se ocupau de recepția, depozitarea și livrarea legumelor către marile platforme comerciale.

Produsele verificate erau promovate și comercializate ca având origine România. În urma controalelor, inspectorii au identificat însă mai multe nereguli privind originea și trasabilitatea legumelor aflate în stoc.

Una dintre principalele abateri constatate a fost legată de un lot de ardei Kapia roșu. Produsele erau etichetate ca având origine România, deși, potrivit verificărilor efectuate de autorități, acestea proveneau din Uzbekistan.

În urma controalelor, inspectorii au aplicat două amenzi contravenționale, în valoare totală de 24.000 de lei. De asemenea, a fost dispusă interzicerea activității pentru una dintre societățile comerciale verificate, care opera un depozit frigorific și o unitate de ambalare.

ANSVSA a dispus retragerea definitivă din circuitul comercial a 15.364 de kilograme de produse neconforme. Legumele au fost retrase ca urmare a problemelor constatate în ceea ce privește originea declarată și identificarea produselor.

Inspectorii au constatat că, în cazul unui lot de ardei Kapia roșu, originea produselor fusese substituită. Lotul era prezentat drept marfă provenită din România, deși provenea din Uzbekistan.

O altă problemă identificată a fost lipsa elementelor de identificare pentru restul stocurilor de legume verificate. Potrivit autorității, absența acestor informații a făcut imposibilă demonstrarea trasabilității produselor.

În plus, inspectorii au identificat condiții de igienă necorespunzătoare în spațiile destinate depozitării alimentelor. Pentru verificarea suplimentară a produselor, au fost prelevate probe care urmează să fie analizate în laborator pentru determinarea prezenței reziduurilor de pesticide.

Cantitățile de produse neconforme au fost retrase de pe piață și dirijate spre distrugere sau confiscare, potrivit măsurilor dispuse de autorități. Printre produsele vizate s-au numărat mai multe sortimente de legume.

Lista comunicată de ANSVSA include ardei Kapia roșu, în cazul lotului pentru care a fost constatată substituirea originii, precum și roșii, roșii prunișoară, ardei gras, castraveți cornichon și varză albă.

ANSVSA a transmis că măsurile au fost luate pentru protejarea consumatorilor și pentru combaterea fraudelor comerciale referitoare la originea produselor alimentare. Controlul a urmărit inclusiv verificarea posibilității de a demonstra traseul produselor de la recepție până la livrarea către platformele comerciale. Referitor la acțiunea desfășurată în județul Ilfov, președintele ANSVSA, dr. Alexandru Nicolae Bociu, a declarat:

„Nu tolerăm nicio formă de fraudă alimentară și nicio tentativă de inducere în eroare a consumatorilor prin falsificarea originii produselor. Retragerea acestor cantități mari de legume și oprirea activității depozitului logistic reprezintă un semnal ferm: siguranța alimentară și respectarea trasabilității sunt priorități absolute zero, iar inspectorii noștri vor rămâne intransigenți pe întreg lanțul de distribuție.”

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și Pentru Siguranța Alimentelor a precizat că va continua acțiunile de monitorizare la nivel național. Verificările urmăresc respectarea normelor legale de către operatorii implicați în circuitul produselor alimentare.

Acțiunile de control vizează inclusiv respectarea cerințelor referitoare la trasabilitate, identificarea produselor și condițiile în care sunt recepționate, depozitate și distribuite legumele care ajung în rețelele comerciale.