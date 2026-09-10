Feribot cu peste 130 de persoane la bord, cuprins de flăcări în Filipine. Cinci oameni au murit, iar peste 80 sunt dați dispăruți

O operațiune de căutare și salvare de amploare era în desfășurare joi în largul insulei Palawan din vestul Filipinelor, după ce un feribot de pasageri a luat foc. Cinci persoane au murit, iar zeci de pasageri sunt în continuare dați dispăruți.

Garda de Coastă din Filipine (PCG) a mobilizat mai multe nave și alte resurse pentru identificarea și salvarea supraviețuitorilor. Echipele de intervenție folosesc inclusiv instrumente de modelare a deplasării în derivă pentru a determina zonele în care persoanele dispărute ar fi putut fi purtate de curenți, potrivit informațiilor publicate de Reuters.

Potrivit manifestului navei, 43 de persoane au fost salvate până în prezent. Pe baza numărului de supraviețuitori și al deceselor raportate, autoritățile estimează că peste 80 de persoane sunt încă de negăsit. Cifrele se pot modifica pe măsură ce operațiunea de căutare și salvare continuă.

Purtătoarea de cuvânt a Gărzii de Coastă, Commodore Noemie Cayabyab, a precizat că echipele de salvare nu au putut intra încă în interiorul navei.

Operațiunea este îngreunată de fumul dens care continuă să iasă din feribot. Salvatorii trebuie să țină cont și de temperaturile extrem de ridicate din interior, precum și de riscul unor explozii.

Imaginile surprinse cu drone și publicate de Garda de Coastă arată feribotul înnegrit de incendiu, înconjurat de apele albastru-verzui ale mării. Nava continua să scoată fum la câteva ore după izbucnirea incendiului, care a avut loc miercuri seară.

Manifestul feribotului indică un total de 117 pasageri și 17 membri ai echipajului. Nava plecase din Baseco, în Manila, și se îndrepta spre Coron, o destinație turistică populară din Palawan, cunoscută pentru zonele de scufundări, plajele sale și excursiile de tip island-hopping.

Dintre cele 43 de persoane salvate până acum se numără și doi cetățeni chilieni. Aileen Ausente, purtătoare de cuvânt a Gărzii de Coastă din Palawan, a anunțat că mijloace aeriene sunt pregătite să sprijine operațiunile de salvare, dacă condițiile meteorologice vor permite intervenția acestora.

Situația este complicată și de faptul că feribotul ars s-a deplasat mai departe de locul inițial în timpul nopții. Nava a fost purtată de curenți și de vânt, ceea ce a făcut și mai dificilă operațiunea echipelor de salvare.

Transportul cu feribotul este un mijloc de deplasare utilizat în mod obișnuit în Filipine. Țara este un arhipelag format din peste 7.600 de insule, iar milioane de persoane se bazează pe transportul maritim pentru a călători între provincii.

Filipinele au însă un istoric neuniform în ceea ce privește siguranța maritimă. Numeroase accidente grave produse anterior la bordul feriboturilor au fost asociate cu supraaglomerarea navelor, condițiile meteorologice dificile și aplicarea insuficientă a reglementărilor privind siguranța.

În cazul incendiului produs miercuri seară la feribotul care se deplasa din Manila către Coron, operațiunea de căutare continuă, în timp ce autoritățile încearcă să stabilească numărul exact al persoanelor aflate la bord și să îi localizeze pe cei care sunt încă dați dispăruți.