Un gest simplu a devenit fenomen pe Facebook. Ce a făcut un bunic pentru a ajunge la 26 de milioane de vizualizări

Un bunic din Mătișești, comuna Horea, județul Alba, a atras peste 26 de milioane de vizualizări pe Facebook cu un videoclip în care își pregătește coasa pentru muncă. Gestul, aparent obișnuit pentru cineva care trăiește la munte și își lucrează gospodăria, a ajuns să fie urmărit de milioane de persoane.

Pagina sa de Facebook, „În grădina de la munte”, prezintă imagini din viața de zi cu zi, fără decoruri construite special pentru filmare și fără scenarii elaborate. Bunicul este surprins în timp ce își face treburile gospodărești, așa cum le-a deprins de-a lungul timpului.

Pagina a fost semnalată de o cititoare Alba24, care l-a prezentat drept un bunic din Mătișești, comuna Horea, județul Alba, devenit protagonistul paginii de Facebook „În grădina de la munte”. Conținutul publicat aici urmărește activități obișnuite pentru o gospodărie din zona montană.

Munca la fân, crăpatul lemnelor și pregătirea uneltelor de mână sunt câteva dintre activitățile care apar în videoclipuri. Imaginile au ajuns să fie urmărite de un public numeros, atras de simplitatea scenelor și de ritmul firesc al muncii de la gospodărie.

Unul dintre videoclipurile publicate pe pagină a devenit cel mai vizibil moment al acestei activități online. În imagini, bunicul își pregătește coasa pentru tăiat iarba, lovind metalul cu ciocanul.

Filmarea nu este însoțită de explicații sau de muzică adăugată ulterior. Sunetul produs de ciocan și metal rămâne principalul element audio al videoclipului, iar mișcările repetitive ale bunicului dau ritmul întregii secvențe.

Nu apar efecte spectaculoase, decoruri pregătite pentru filmare sau o poveste prezentată prin explicații. Camera surprinde pur și simplu procesul prin care coasa este pregătită pentru lucrul la iarbă.

Videoclipul a depășit pragul de 26 de milioane de vizualizări pe Facebook Reels. La momentul verificării, acesta avea aproximativ 195.000 de reacții, 2.500 de comentarii și 7.000 de distribuiri.

Numărul vizualizărilor este cu atât mai ridicat cu cât pagina are aproximativ 61.000 de urmăritori. Astfel, videoclipul a circulat mult dincolo de publicul care urmărea deja activitatea paginii „În grădina de la munte”.

Pagina este asociată public cu Horea, județul Alba, iar unele dintre postările publicate sunt localizate în Mătișești. Materialele video sunt centrate pe activitățile cotidiene desfășurate în gospodărie și pe munca specifică zonei.

În videoclipuri, bunicul cosește, bate sau ascute coasa, adună fânul și sparge lemne pentru foc. Activitățile sunt filmate în decorul obișnuit al gospodăriei, unde apar și animalele din curte.

Câinele, găinile, iarba și dealurile din jur apar în mod firesc în aceste imagini. Ele fac parte din peisajul în care se desfășoară activitățile prezentate și nu sunt folosite ca elemente de decor.

Identitatea bunicului nu este prezentată în mod vizibil pe pagina publică. Pentru cei care urmăresc materialele video, acesta este prezentat simplu drept „bunicul”, personajul central al filmărilor realizate în gospodăria din Apuseni.

Popularitatea paginii nu se limitează la videoclipul care a depășit 26 de milioane de vizualizări. Mai multe Reels publicate aici au înregistrat, la rândul lor, audiențe de ordinul milioanelor.

Printre acestea se numără videoclipuri cu aproximativ 8,8 milioane, 6,6 milioane, 4,8 milioane, 4,6 milioane, 4 milioane și 3 milioane de vizualizări. Alte materiale publicate mai recent au trecut de pragul de unu sau două milioane de vizualizări.

În cele mai urmărite filmări, bunicul apare adesea lucrând cu coasa. Unele imagini îl surprind în timp ce o pregătește și o ascute, în timp ce alte videoclipuri îl arată cosind pe terenul înclinat din zona montană.