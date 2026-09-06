Plantele pe care proprietarii de pisici ar trebui să le evite. Pot provoca intoxicații grave și chiar insuficiență renală

Plantele de apartament și cele din grădină pot înfrumuseța locuința, însă unele dintre ele reprezintă un pericol pentru pisici. Deși felinele sunt, în general, mai pretențioase la mâncare decât câinii, acest lucru nu înseamnă că nu pot ronțăi, mesteca sau chiar înghiți frunze și flori pe care nu ar trebui să le consume.

Unele plante sunt inofensive pentru pisici, chiar dacă ingerarea lor poate provoca tulburări digestive ușoare, precum vărsături, constipație sau diaree. În schimb, anumite specii sunt extrem de toxice și pot duce inclusiv la intoxicații fatale.

Ahna Brutlag, medic veterinar și toxicolog veterinar principal la Pet Poison Helpline, avertizează că există mai multe plante care trebuie ținute departe de pisici.

Crinii se află în topul plantelor periculoase pentru feline. Florile sunt întâlnite frecvent în buchete, dar și în grădini, iar expunerea poate fi extrem de periculoasă pentru pisici, notează Daily Paws.

Printre soiurile de crini identificate ca fiind deosebit de toxice se numără crinul asiatic, inclusiv hibrizii acestuia, crinul de o zi, crinul de Paște, crinul japonez, crinul Rubrum, crinul Stargazer, crinul tigru și crinul de pădure.

Pisicile pot fi atrase în mod special de crinii de Paște, deoarece aceștia sunt adesea aduși pentru prima dată în locuință și reprezintă un element nou pentru animal.

Medicii veterinari nu au stabilit cu certitudine care este toxina responsabilă pentru otrăvirea pisicilor, însă expunerea la frunzele, florile sau polenul crinilor poate provoca insuficiență renală acută. Chiar și apa din vaza în care au fost ținuți crinii poate fi periculoasă.

Ingerarea a doar două sau trei petale ori frunze reprezintă o situație care necesită prezentarea imediată la medicul veterinar. Dacă tratamentul este amânat mai mult de 18 ore, poate apărea insuficiența renală permanentă.

Există și alte plante cunoscute drept crini care sunt considerate mai puțin toxice, dar care pot fi în continuare periculoase. Crinii cala, crinii păcii și crinii peruani pot provoca iritații la nivelul gurii, limbii și gâtului.

În cazul în care o pisică a mâncat un crin, iar proprietarul nu știe exact despre ce specie este vorba, este recomandată fotografierea plantei și contactarea unei linii specializate în intoxicații sau a medicului veterinar. Imaginea poate ajuta la identificarea plantei și la stabilirea tratamentului necesar.

Crinii nu sunt singurele plante care pot pune în pericol sănătatea unei pisici. Proprietarii trebuie să fie atenți și la următoarele specii:

Feriga asparagus nu este o ferigă adevărată, ci face parte din familia crinilor. Este întâlnită frecvent în buchete și poate provoca tulburări gastrointestinale și iritații ale pielii. Ferigile adevărate sunt considerate netoxice pentru pisici.

Palmierul Sago este o cicadă și nu trebuie confundat cu palmierii adevărați, care nu sunt toxici. Planta poate fi cultivată atât în exterior, cât și în ghivece în interior. Ingerarea poate provoca tulburări digestive, vărsături, fecale cu sânge, convulsii și insuficiență hepatică, simptomele putând apărea chiar din prima zi. Planta este populară în sudul Statelor Unite și poate fi găsită cu ușurință în raioanele de grădinărit ale magazinelor mari, însă proprietarii de pisici ar trebui să o evite.

Lalelele și zambilele sunt deosebit de periculoase prin bulbii lor, însă orice parte a acestor plante poate provoca probleme. O pisică ce le ronțăie poate ajunge să sufere de vărsături, diaree sau letargie.

Printre plantele care trebuie ținute departe de pisici se mai numără brândușa de toamnă, care face parte din familia crinilor, azaleea, ciclamenul, ale cărui rădăcini sunt deosebit de periculoase dacă sunt ingerate, și narcisele.

Lista continuă cu iedera diavolului, cunoscută și sub denumirea Golden Pothos, plantele de jad, care sunt suculente, și Kalanchoe, o altă plantă suculentă.

Lăcrămioara nu este un crin adevărat, însă conține o toxină care poate provoca vărsături, diaree, probleme cardiace și, în anumite cazuri, convulsii.

Filodendronii au un mecanism propriu de apărare. Atunci când un animal mușcă planta, aceasta poate elibera cristale asemănătoare unor ace. Cristalele ascuțite prezente în filodendroni și în alte plante din familia Araceae, precum oleandrul și dieffenbachia, pot irita țesuturile gurii și gâtului și, în cazuri rare, pot provoca probleme respiratorii.

Proprietarii de pisici care vor să își păstreze locuința sau grădina plină de plante au și alternative considerate sigure. Printre plantele care primesc undă verde din partea medicilor veterinari se află orhideele, trandafirii și liliacul.

Există, de asemenea, numeroase alte plante de apartament și flori considerate sigure și netoxice pentru pisici.

În cazul unei plante care nu apare pe listele cu specii sigure sau toxice, proprietarii care nu sunt siguri dacă aceasta poate fi ținută în preajma unei pisici ar trebui să solicite sfatul medicului veterinar. Acesta poate oferi recomandări privind plantele care pot fi cultivate în siguranță într-o locuință în care trăiesc feline.