Cum se îngrijesc plantele de apartament la sfârșitul verii? Greșelile care le pot distruge

Plantele de apartament simt că toamna se apropie înaintea noastră. Zilele mai scurte și nopțile reci le schimbă nevoile, iar greșelile de îngrijire făcute acum le pot afecta până la primăvară. De la cactuși și aloe vera până la orhidee și mușcate, fiecare specie are nevoie de o pregătire diferită pentru sezonul rece.

Sfârșitul verii este o perioadă importantă pentru plantele de interior, care se pregătesc treptat pentru sezonul rece. Pe măsură ce zilele se scurtează și temperaturile nocturne scad, majoritatea plantelor își încetinesc ritmul de creștere. Schimbarea condițiilor de mediu impune și ajustarea modului de îngrijire, de la udare și fertilizare până la lumină și protecția împotriva dăunătorilor.

Una dintre cele mai importante schimbări este reducerea udării. Pe măsură ce temperaturile scad, apa se evaporă mai greu din sol, astfel că plantele nu mai au nevoie de aceeași cantitate de apă ca în timpul verii. Pământul trebuie verificat înainte de fiecare udare, iar intervalul dintre două udări va trebui, în cele mai multe cazuri, mărit.

Și fertilizarea trebuie ajustată. Spre mijlocul sau sfârșitul lunii septembrie este recomandată oprirea completă a îngrășămintelor bogate în azot. Administrarea acestora prea târziu poate stimula apariția unor lăstari fragezi, care nu vor avea timp să se maturizeze și pot fi afectați în timpul iernii.

Plantele care au petrecut lunile calde pe balcon sau terasă trebuie inspectate cu atenție înainte de a fi aduse definitiv în casă. Dăunători precum păianjenul roșu sau coșnițele se pot ascunde pe dosul frunzelor ori la baza tulpinilor și pot fi introduși astfel în locuință. În această perioadă este recomandată și igienizarea plantelor prin îndepărtarea frunzelor uscate, a florilor trecute și a ramurilor deteriorate.

În cazul cactușilor, udările trebuie rărite semnificativ, iar substratul trebuie lăsat să se usuce complet între două udări. În același timp, plantele trebuie păstrate în cel mai luminos loc disponibil, fie în casă, fie pe balcon.

Dacă au fost ținute afară, cactușii trebuie mutați în interior înainte ca temperaturile nocturne să scadă sub 10-12 grade Celsius. Odată cu instalarea frigului, udările vor fi aproape complet oprite.

Aloe vera are, la rândul ei, nevoie de mai puțină apă în perioada răcoroasă. Fiind o plantă suculentă, este deosebit de sensibilă la excesul de apă, astfel că trebuie udată doar atunci când solul este uscat în profunzime.

Planta trebuie protejată de nopțile cu temperaturi sub 10 grade Celsius deoarece frunzele cărnoase pot deveni moi sau își pot schimba culoarea. Fertilizarea trebuie oprită la finalul verii.

Copacul Banilor, cunoscut sub denumirea științifică Crassula ovata, trebuie și el udat mai rar. Frunzele sale groase stochează o cantitate importantă de apă, iar umezeala excesivă combinată cu temperaturile mai scăzute poate provoca rapid căderea frunzelor și chiar putrezirea tulpinii.

Planta are nevoie în continuare de lumină directă sau foarte puternică pentru a-și păstra forma compactă. La sfârșitul verii pot fi ciupite ușor vârfurile lăstarilor slabi sau alungiți, însă tăierile mai drastice ar trebui lăsate pentru primăvară.

Pentru orhideele Phalaenopsis, tranziția de la vară la toamnă poate fi chiar benefică. Diferența dintre temperatura din timpul zilei și cea din timpul nopții, cu o scădere de aproximativ 4-5 grade Celsius pe timpul nopții, poate reprezenta stimulul care declanșează apariția unor noi tije florale la sfârșitul verii sau începutul toamnei.

Udarea orhideei trebuie făcută doar atunci când rădăcinile din interiorul ghiveciului devin argintii. Atunci când sunt verzi, acestea au încă suficientă apă. În privința luminii, Phalaenopsis are nevoie de multă lumină filtrată, însă trebuie ferită de soarele direct și puternic de la orele amiezii.

Trandafirii crescuți la ghiveci necesită în continuare îngrijire atentă pentru a putea produce noi flori. Florile ofilite trebuie îndepărtate constant, prin tăiere chiar deasupra primului set de frunze sănătoase, pentru a încuraja ultimele valuri de boboci. În același timp, odată cu venirea toamnei crește riscul apariției făinării, o boală fungică ce se manifestă printr-o pulbere albicioasă pe frunze.

Pentru a reduce riscul de îmbolnăvire, trandafirii trebuie ținuți într-un spațiu cu o bună circulație a aerului, iar frunzele nu trebuie udate direct. Solul trebuie menținut reavăn, dar apa nu trebuie lăsată să băltească în farfurioara ghiveciului.

Și mușcatele, sau Pelargonium, trebuie pregătite treptat pentru sezonul rece. Florile uscate și frunzele îngălbenite trebuie îndepărtate regulat. Mușcatelor le place aerul curat, astfel că pot rămâne afară până când apare primul pericol de îngheț.

Spre sfârșitul lunii septembrie, lăstarii alungiți ai mușcatelor pot fi tăiați la jumătate pentru a compacta tufa înainte ca planta să fie mutată la adăpost. Pe măsură ce vremea se răcește, udările trebuie și ele reduse.

Mutarea plantelor de pe balcon sau terasă în interior trebuie făcută, de preferat, treptat. Plantele pot fi ținute câteva ore pe zi în casă înainte de a fi mutate definitiv. Este recomandat ca această tranziție să aibă loc înainte de pornirea sistemului de încălzire, pentru a evita șocul termic și căderea bruscă a frunzelor. Astfel, plantele au timp să se adapteze treptat la schimbarea temperaturii, a luminii și a umidității din locuință.