Cum îți protejezi părul vopsit la început de toamnă? Greșelile care pot accelera degradarea

Vara lasă urme vizibile asupra părului, iar schimbarea bruscă a temperaturilor le poate accentua. Pentru părul vopsit sau decolorat, începutul toamnei vine cu un risc suplimentar de uscăciune, rupere și pierdere a culorii. Câteva schimbări simple în rutina zilnică pot însă proteja firul și menține aspectul sănătos.

Trecerea de la temperaturile ridicate ale verii la aerul rece de toamnă pune presiune suplimentară asupra părului, mai ales în cazul celui vopsit sau decolorat. Firul capilar se poate confrunta cu o porozitate crescută, uscăciune și un risc mai mare de rupere, pe fondul fluctuațiilor de temperatură și al căldurii din spațiile închise.

Pentru a limita deteriorarea, se recomandă în primul rând tunderea vârfurilor afectate. Îndepărtarea a 1–2 centimetri din vârfurile despicate în timpul verii poate împiedica despicarea firului să avanseze mai sus pe lungime.

Rutina de îngrijire ar trebui să alterneze reconstrucția cu hidratarea. La fiecare spălare, este indicată alternarea unei măști de reconstrucție cu proteine sau aminoacizi, care contribuie la refacerea structurii firului, cu o mască intensiv hidratantă, care poate conține acid hialuronic, glicerină sau ulei de argan.

Protecția termică devine, de asemenea, importantă la fiecare uscare. Aerul rece poate contribui la uscarea firului, iar utilizarea uscătorului de păr devine mai frecventă în sezonul rece. Aplicarea unui spray sau a unei creme termoprotectoare înainte de uscare ajută la protejarea părului.

Hidratarea poate fi sigilată și cu ajutorul uleiurilor de păr. Două-trei picături de ulei de argan, jojoba sau camelie pot fi aplicate zilnic pe vârfuri, pentru a le proteja inclusiv de frecarea cu puloverele, gecile și fularele.

Un alt pas recomandat pentru părul vopsit sau decolorat este reîmprospătarea tonerului sau a gloss-ului. Aceste produse nu au doar rolul de a corecta nuanța, ci pot umple golurile din structura firului decolorat, funcționând ca un scut protector împotriva factorilor de mediu.

La fel de important este ceea ce trebuie evitat. Părul nu ar trebui lăsat umed sau doar parțial uscat înainte de ieșirea în aer liber. La temperaturi scăzute, apa rămasă în firul poros poate îngheța și își poate mări volumul, ceea ce poate duce la ruperea fibrei capilare din interior.

Apa fierbinte trebuie, de asemenea, evitată la spălare. Aceasta deschide cuticula, îndepărtează uleiurile naturale care protejează firul și poate accelera pierderea pigmentului. Pentru părul vopsit sau decolorat este recomandată apa călduță.

Șamponul nuanțator mov sau albastru nu trebuie folosit în exces. Părul uscat în perioada de toamnă absoarbe pigmentul neuniform, astfel că poate căpăta pete sau se poate usca și mai mult. Utilizarea acestuia poate fi limitată la o dată la 2–3 spălări sau produsul poate fi amestecat cu o mască hidratantă.

Frecarea părului de hainele din lână sau de materialele sintetice este o altă problemă în sezonul rece. Contactul direct poate genera electricitate statică și poate accelera tocirea vârfurilor. Pentru a reduce acest efect, părul poate fi prins lejer sau poate fi purtată o eșarfă netedă sub fular.

Nici spălarea prea frecventă nu este recomandată. Spălarea zilnică îndepărtează sebumul protector natural de la nivelul scalpului și poate accentua deshidratarea provocată de aerul încălzit din locuințe și din alte spații închise.