Cum se îngrijește corect părul creț vara? 10 reguli esențiale pentru bucle perfecte

Vara poate transforma buclele perfecte într-un adevărat coșmar: păr uscat, electrizat, fragil și greu de aranjat. Soarele, umezeala, clorul și apa sărată atacă firul de păr, însă câteva reguli simple pot face diferența. Află ce trebuie să faci și, mai ales, ce greșeli trebuie să eviți pentru bucle frumoase toată vara.

Vara poate fi o adevărată provocare pentru părul creț. Razele UV puternice, umiditatea ridicată, apa sărată și clorul pot afecta rapid firul de păr, care este oricum mai uscat prin natura sa. Căldura și umezeala îl pot face fragil, uscat și predispus la electrizare, însă o rutină adaptată sezonului poate ajuta la menținerea buclelor definite și sănătoase.

Unul dintre cei mai importanți pași este hidratarea suplimentară. Balsamul fără clătire, cunoscut sub denumirea de leave-in conditioner, poate deveni un aliat important în sezonul cald. Acesta trebuie aplicat pe părul foarte ud, imediat după baie, pentru a ajuta la păstrarea hidratării în interiorul firului.

După aplicarea cremei hidratante, buclele pot fi „sigilate” cu ajutorul unui gel de păr cu fixare medie sau puternică. Gelul formează o peliculă protectoare care ajută la menținerea formei buclelor și limitează efectele umidității din aer, una dintre principalele cauze ale aspectului electrizat, cunoscut drept frizz.

Și protecția împotriva soarelui este importantă. La fel ca pielea, părul poate fi afectat de expunerea la razele UV. Pot fi folosite spray-uri pentru păr cu protecție UV sau un ulei ușor, însă o pălărie de soare ori o eșarfă oferă o barieră fizică și rămân una dintre cele mai sigure metode de protecție.

O atenție specială trebuie acordată momentelor petrecute la plajă sau la piscină. Înainte de a intra în mare ori în bazin, este recomandat ca părul să fie udat cu apă curată. Firul de păr se comportă asemenea unui burete, astfel că, dacă este deja îmbibat cu apă curată, va absorbi mai puțină sare sau mai puțin clor. După ieșirea din apă, părul trebuie clătit obligatoriu cu apă curată.

Și modul în care este uscat părul poate face diferența. În locul prosopului clasic, poate fi folosit un prosop din microfibră sau chiar un tricou vechi din bumbac. Excesul de apă trebuie absorbit prin mișcări blânde de presare de jos în sus, cunoscute drept scrunching, fără frecare agresivă.

În schimb, anumite obiceiuri ar trebui evitate pe timpul verii. Șampoanele cu sulfați duri pot curăța agresiv părul și pot îndepărta uleiurile naturale ale scalpului, iar părul creț are nevoie de cât mai multă hidratare. O alternativă este folosirea unui șampon blând, fără sulfați, sau a metodei co-washing, care presupune spălarea părului doar cu un balsam special de curățare.

O altă regulă importantă este să nu fie atins părul în timp ce se usucă. Trecerea degetelor prin bucle în această etapă poate distruge forma naturală a acestora și poate activa rapid aspectul electrizat. Totodată, sursele de căldură trebuie limitate cât mai mult. Uscătorul cu aer fierbinte poate fi înlocuit cu uscarea naturală, prin metoda air-dry, sau cu un difuzor setat pe aer rece ori călduț.

Frecarea părului cu prosopul clasic este, de asemenea, de evitat. Mișcările viguroase pot deteriora cuticula firului, favorizând ruperea și apariția unei electrizări severe. În plus, îngrijirea buclelor nu trebuie să excludă tunderea regulată. Vârfurile despicate ar trebui îndepărtate la începutul și la sfârșitul verii, deoarece cele uscate se încurcă mai ușor și pot afecta aspectul general și „arcul” natural al buclei.

Astfel, hidratarea, protecția împotriva soarelui, clătirea corectă după mare sau piscină și uscarea blândă sunt esențiale pentru un păr creț sănătos în sezonul cald. În același timp, renunțarea la frecare, căldură excesivă, produse de curățare agresive și atingerea buclelor în timpul uscării poate reduce considerabil riscul de deteriorare și frizz.