Mătreața, coșmarul românilor! Ce trebuie să faci pentru un scalp sănătos. Obiceiuri de evitat

Căldura, transpirația și zilele petrecute la mare sau la piscină pot transforma vara într-un adevărat coșmar pentru scalp. Mătreața se poate accentua tocmai când îți dorești un păr impecabil. Există însă câteva reguli simple care te pot ajuta să ții sub control descuamarea, mâncărimea și iritațiile pe tot parcursul sezonului cald.

Vara poate deveni o adevărată provocare pentru sănătatea scalpului; temperaturile ridicate, transpirația și umiditatea crescută creează condiții favorabile pentru dezvoltarea excesivă a Malassezia, o ciupercă prezentă în mod natural pe piele, dar care poate declanșa și agrava mătreața. Pentru a ține problema sub control, rutina de îngrijire a părului trebuie adaptată sezonului cald.

Un prim pas important este spălarea regulată a părului. Transpirația abundentă și excesul de sebum din timpul verii fac necesară curățarea mai frecventă a scalpului. Un șampon tratament antimătreață poate fi folosit de două-trei ori pe săptămână, prin masarea delicată a scalpului.

De asemenea, șampoanele pot fi alternate. Dacă un produs folosit o perioadă îndelungată nu mai pare la fel de eficient, poate fi încercat un șampon care conține o substanță activă diferită.

Un alt aspect important este îngrijirea părului după înot. Atât sarea din apa mării, cât și clorul din piscine pot irita scalpul și îl pot usca excesiv, favorizând descuamarea. De aceea, părul trebuie clătit cu apă curată imediat după ieșirea din apă.

Și scalpul trebuie protejat de soare. Arsurile solare la nivelul pielii capului pot provoca exfoliere, care poate fi confundată cu mătreața sau poate contribui la agravarea acesteia. Purtarea unei pălării din materiale naturale, precum paiele sau bumbacul, este recomandată, deoarece permite o mai bună circulație a aerului.

Hidratarea și alimentația echilibrată completează rutina de îngrijire. Consumul suficient de apă și includerea în alimentație a unor produse bogate în zinc și vitamine din complexul B pot contribui la menținerea sănătății pielii și la reducerea predispoziției acesteia la iritații.

Una dintre cele mai frecvente greșeli este scărpinarea scalpului. Chiar dacă transpirația poate intensifica senzația de mâncărime, scărpinatul poate provoca micro-leziuni la nivelul pielii. Acestea se pot infecta și pot accentua inflamația locală.

Apa fierbinte trebuie, de asemenea, evitată atunci când este spălat părul. Este recomandată apa călduță, deoarece temperaturile ridicate pot îndepărta uleiurile naturale ale scalpului și pot determina glandele sebacee să producă mai mult sebum, ceea ce favorizează dezvoltarea Malassezia.

Nici produsele de styling nu trebuie folosite în exces. Gelul, fixativul, spuma și ceara de păr se pot acumula pe scalp, pot bloca porii și pot reține transpirația și murdăria.

Șepcile și pălăriile foarte strâmte nu ar trebui purtate perioade îndelungate. Un astfel de accesoriu poate crea un veritabil „efect de seră”, menținând în jurul scalpului un mediu închis, cald și umed, favorabil multiplicării bacteriilor și fungilor.

La fel de important este ca părul să nu fie prins imediat după spălare, cât timp este încă ud. Este mai bine să fie lăsat să se usuce liber sau să fie uscat cu un uscător setat pe aer rece. Părul prins în stare umedă poate menține umezeala în zona rădăcinilor timp de ore întregi, ceea ce favorizează un mediu propice problemelor scalpului.