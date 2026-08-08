Operațiunea de scufundare a barjelor pentru menținerea în funcțiune a reactorului 2 de la Cernavodă s-a încheiat. Când se vor vedea efectele

SURSA FOTO: Inquam Photos / Ovidiu Micsik - barje incarcate cu bolovani urmeaza sa fie scufundate pentru devierea cursul apei Dunarii, în județul Călărași, 6 august 2026

Dunărea este împinsă într-o cursă contra cronometru pentru reactorul 2 de la Cernavodă. Patru barje au fost scufundate controlat pentru a redirecționa apa către centrala nucleară, în speranța că nivelul fluviului va crește suficient. Primele efecte sunt așteptate abia de duminică seară.

Operațiunea pentru menținerea în funcțiune a reactorului 2 de la Cernavodă a intrat în linie dreaptă, după ce toate cele patru barje au fost scufundate controlat pe brațul Bala al Dunării. Intervenția are rolul de a redirecționa o parte mai mare din debitul fluviului către zona centralei nucleare, în contextul nivelului extrem de scăzut al apei.

Scufundarea ultimelor două barje a fost o intervenție dificilă, desfășurată în condițiile unor curenți puternici. Operațiunea a durat aproximativ șapte ore și s-a încheiat sâmbătă seară, în jurul orei 19:22.

Administrația Națională „Apele Române” a anunțat că intervenția s-a desfășurat cu succes și că primele efecte sunt așteptate cel mai devreme duminică seară și pe parcursul zilei de luni. Autoritățile urmăresc în special creșterea nivelului apei pe traseul către Cernavodă.

Măsura este menită să ofere un răgaz pentru menținerea în funcțiune a Unității 2 de la Cernavodă, în condițiile în care debitul Dunării continuă să fie foarte scăzut. Situația este urmărită îndeaproape, deoarece nivelul apei este esențial pentru funcționarea în siguranță a centralei.

La operațiune au participat patru împingătoare de mare putere, sprijinite de ambarcațiuni ale Administrației Fluviale a Dunării de Jos (AFDJ). Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a precizat că procedura s-a desfășurat în condiții de siguranță și că amplasamentul stabilit de Apele Române a fost respectat cu strictețe.

Scrioșteanu a transmis că intervenția a necesitat o bună coordonare între echipele implicate și a mulțumit în special căpitanilor împingătoarelor pentru modul în care au gestionat operațiunea.

„Pentru această operaţiune, au fost folosite 4 împingătoare de mare putere, care au fost ajutate de ambarcaţiunile AFDJ. Mulţumesc tuturor celor implicaţi, mai ales căpitanilor împingătoarelor pentru bună coordonare”, a afirmat Scrioşteanu.

Autoritățile așteaptă acum să observe efectele intervenției asupra nivelului apei. Potrivit estimărilor furnizate de Apele Române, rezultatele nu vor fi imediate, primele modificări fiind așteptate începând de duminică seară și urmând să fie observate mai clar luni.

Intervenția are loc într-un moment critic pentru sistemul energetic național, în condițiile secetei severe și ale scăderii accentuate a debitului Dunării. Menținerea în funcțiune a reactorului 2 de la Cernavodă este importantă pentru producția de electricitate a României, iar autoritățile încearcă să câștige timp până când situația hidrologică se va îmbunătăți.