Un obicei zilnic poate prelungi viața câinelui cu până la trei ani. Veterinarii ne explică ce contează cu adevărat

Un gest simplu, făcut în fiecare zi, ar putea însemna încă unul, doi sau chiar trei ani petrecuți alături de câinele tău. Medicii veterinari spun că secretul longevității nu stă în produse scumpe, ci în câteva obiceiuri zilnice care îi protejează sănătatea și îi îmbunătățesc calitatea vieții.

Toți iubitorii de câini își doresc același lucru: ca animalul lor de companie să trăiască o viață lungă și sănătoasă. Potrivit medicilor veterinari, secretul longevității nu constă într-un produs miraculos, ci în respectarea unor obiceiuri zilnice simple, care contribuie nu doar la prelungirea vieții, ci și la menținerea unei stări bune de sănătate, fără durere sau boli.

Specialiștii subliniază că, deși genetica și rasa influențează speranța de viață a câinilor, rutina zilnică poate face o diferență semnificativă. Printre cele mai importante măsuri se numără alimentația echilibrată, menținerea unei greutăți normale, igiena dentară, mișcarea zilnică și stimularea mentală.

Nutriția este considerată fundamentul sănătății unui câine. Medicii veterinari atrag atenția că informațiile de pe etichetele hranei pentru animale indică, de regulă, doar cerințele minime de nutriție, nu neapărat ceea ce este ideal pentru fiecare animal. De aceea, recomandările personalizate primite în cabinetul veterinar sunt considerate mai valoroase decât sfaturile generale din magazinele de profil.

O dietă corect aleasă și menținerea unei greutăți sănătoase reduc riscul apariției unor afecțiuni precum artrita, diabetul sau bolile de inimă. Specialiștii recomandă măsurarea exactă a porțiilor și limitarea gustărilor la cel mult 10% din aportul caloric zilnic. Un studiu realizat de Institutul Purina a arătat că labradorii menținuți la greutatea ideală au trăit, în medie, cu 1,8 ani mai mult decât cei supraponderali, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 15% a duratei de viață.

Veterinarii spun că un alt obicei cu efecte importante este periajul zilnic al dinților. Deși poate părea un detaliu minor, igiena orală influențează sănătatea întregului organism. Problemele dentare netratate pot provoca inflamații care afectează inima, ficatul și rinichii câinelui. Pentru îngrijirea corectă se recomandă utilizarea unei paste de dinți speciale pentru animale, iar rutina poate fi completată cu jucării dentare și curățări profesionale periodice.

Mișcarea zilnică reprezintă, la rândul ei, un element esențial. Câinii au fost selecționați de-a lungul secolelor pentru a avea o viață activă, iar plimbările zilnice le oferă atât exercițiu fizic, cât și o metodă naturală de reducere a stresului. Explorarea mirosurilor și a mediului înconjurător stimulează creierul la fel de mult precum musculatura. Chiar și câinii în vârstă sau cei cu mobilitate redusă beneficiază de 10-15 minute de mișcare în fiecare zi.

Pe lângă activitatea fizică, stimularea mentală este la fel de importantă. Jocurile bazate pe miros, jucăriile-puzzle pentru hrană și exercițiile de dresaj de bază îi ajută pe câini să își păstreze agilitatea și claritatea mentală odată cu înaintarea în vârstă.

Potrivit medicilor veterinari, toate aceste obiceiuri simple, respectate constant, pot adăuga între unul și trei ani la durata de viață a unui câine.

Specialiștii avertizează și asupra alimentelor care nu ar trebui oferite niciodată animalelor de companie. Printre ele se numără dulciurile, inclusiv ciocolata, bomboanele, fursecurile și înghețata, dar și sucurile sau ceaiul.

Câinii nu ar trebui să consume alcool, cafea, cireșe, avocado, citrice, nuci de Macadamia, rubarbă, prune, piersici, struguri, stafide, kale, cartofi cruzi, arpagic, usturoi, ardei iute, semințe sau cotoare de măr, ceapă, praz, carne de porc crudă, carne gătită cu oase, sosuri de carne, piele de pui, pește crud, pizza, grăsime și untură, semințe de muștar, nucșoară, hamei, praf de porc, porumb proaspăt, lapte, roșii necoapte, drojdie și ciuperci sălbatice.

Aceste alimente pot provoca intoxicații sau alte probleme grave de sănătate și trebuie evitate complet.