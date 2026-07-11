Recolta de porumb din Franța, în pericol. România, la polul opus: Sunt vești extraordinar de bune

După săptămâni consecutive de temperaturi ridicate și lipsă de precipitații, fermierii și analiștii agricoli estimează că producția de porumb din Franța ar putea ajunge la cel mai scăzut nivel din ultimele decenii. Evoluția culturilor franceze afectează perspectivele pentru recolta de porumb din Uniunea Europeană, într-un an în care suprafețele cultivate au fost deja reduse.

Asociația comercială a cerealelor Coceral a revizuit vineri în scădere prognoza pentru producția de porumb a Uniunii Europene, cu aproape 8%, până la 52,7 milioane de tone metrice. Estimarea reprezintă cel mai redus nivel din 2007.

Ajustarea vine după o reducere de 7% a prognozei realizate de compania de analiză a piețelor agricole Expana, ambele evaluări indicând efectele condițiilor meteorologice dificile din Franța și Ungaria.

Franța traversează al treilea val de căldură de la sfârșitul lunii mai, iar prognozele indică precipitații reduse în perioada următoare. În aceste condiții, pierderile la culturile de porumb ar putea continua să crească și să diminueze impactul pozitiv al ploilor mai consistente din România asupra producției europene, relatează Reutres.

Datele publicate de biroul agricol FranceAgriMer arată că starea culturilor de porumb din Franța a coborât săptămâna trecută la cel mai redus nivel din ultimii cel puțin 15 ani. „Daunele aduse recoltei cresc zi de zi din cauza căldurii și a lipsei de ploi”, a declarat Benoit Fayaud, analist senior în domeniul cerealelor la Expana.

Compania estimează în prezent recolta de porumb a Franței la 8,9 milioane de tone metrice, cu aproximativ o treime sub nivelul înregistrat anul trecut. Fayaud a precizat că există posibilitatea ca producția să scadă sub pragul de 8 milioane de tone pentru prima dată din 1976, un an marcat de condiții meteorologice extreme în timpul verii.

În vestul Franței, unii fermieri au început să recolteze porumbul neirigat înainte de etapa de polenizare, pentru a salva plantele și a le utiliza ca hrană pentru animale, a declarat Franck Laborde, președintele grupului de cultivatori AGPM.

AGPM a estimat săptămâna trecută o scădere de 30% a producției, până la 9,5 milioane de tone, cel mai redus nivel din acest secol. Franck Laborde a afirmat că organizația ar putea reduce din nou estimările, inclusiv din cauza tăierilor timpurii ale culturilor, care vor diminua suprafața destinată recoltării pentru cereale.

Valul de căldură este prognozat să continue până la începutul săptămânii viitoare, înainte ca aversele și temperaturile mai moderate să apară de la mijlocul săptămânii.

Condițiile dificile din Franța, dar și din Ungaria și Spania, au afectat suplimentar perspectivele pentru recolta de porumb a Uniunii Europene. Suprafața cultivată este estimată să scadă sub 8 milioane de hectare pentru prima dată în acest secol.

Fermierii au fost descurajați de randamentele mai slabe din verile tot mai calde și secetoase, iar în acest an au fost influențați și de creșterea costurilor pentru îngrășăminte și energie.

România a pierdut aproximativ un milion de hectare cultivate cu porumb din 2019, pe fondul secetelor succesive care au determinat fermierii să se orienteze către alte culturi, a declarat Cezar Gheorghe de la compania de consultanță pentru piața cerealelor AGRIColumn.

În acest an, producția de porumb din România este estimată să crească, susținută de precipitațiile abundente care ar putea contribui la obținerea unor randamente mai bune și la compensarea reducerii suprafețelor însămânțate.

„România a avut ploi, nu a avut încă o căldură sufocantă”, a spus Gheorghe. „Sunt vești extraordinar de bune.” El a estimat recolta românească la 8,2 milioane de tone în acest an, comparativ cu o estimare oficială de 7,75 milioane de tone pentru 2025.