Recoltă bună, câștiguri mici. De ce nu mai reușesc fermierii din Dăbuleni să-și acopere cheltuielile

Cultivatorii de pepeni din Dăbuleni traversează un sezon dificil, deși producția obținută în acest an este una bună. Fructele care au făcut celebră zona din sudul județului Dolj se vând acum la prețuri mult mai mici decât anul trecut, iar agricultorii spun că veniturile obținute nu reușesc să acopere costurile pentru semințe, folie, îngrășăminte, apă și combustibil.

În piețele angro, oferta este ridicată, însă cumpărătorii sunt mai puțini, iar fermierii trebuie să găsească rapid soluții pentru valorificarea recoltei înainte ca temperaturile ridicate să afecteze marfa.

Kilogramul de pepene se comercializează în prezent chiar și cu 60 de bani, iar agricultorii afirmă că suma obținută nu acoperă cheltuielile făcute pentru cultură. Și chiar dacă recolta este una bună și remorcile sunt încărcate cu pepeni prin piețe, producătorii spun că vânzarea rămâne o problemă.

Marfa ajunge în piețele angro, unde cererea este redusă, iar temperaturile ridicate cresc riscul ca fructele să se deterioreze dacă nu sunt cumpărate rapid. Puțini cultivatori reușesc să trimită cantități importante la export, una dintre piețele externe pentru pepenii din Dăbuleni fiind Polonia.

În județul Dolj, kilogramul de pepene se vinde în această perioadă cu valori cuprinse între 60, 70 și 80 de bani. Producătorii consideră că prețul este prea mic în raport cu investițiile necesare pentru obținerea producției.

„Foarte mici. Nu scoatem nici investiția pe care am băgat-o. Începând de la semințe, folie, îngrășăminte, apă… Ce să mai spunem cât e benzina de scumpă?!”, a declarat o cultivatoare pentru Digi24.

Agricultorii susțin că presiunea este ridicată, deoarece marfa trebuie valorificată într-un timp scurt. Dacă pepenii rămân prea mult timp în piețele angro din Dolj, aceștia riscă să se strice din cauza temperaturilor ridicate.

Un alt producător din zonă explică diferența față de anul trecut: „Prețul a scăzut extraordinar de mult, în jurul la 60 de bani. Au venit comercianți din exterior cu TIR-urile, sunt niște intermediari care fac prețul în această piață. Oamenii nu-și mai scot investiția. Anul trecut, în perioada asta, se dădea în jurul prețului de 1,2-1,3 lei”.

Unii cultivatori caută soluții prin livrările externe, unde spun că există în continuare cerere pentru pepenii din zona Dăbuleni. „Nu știu dacă e momentul să mă gândesc la un profit. Deocamdată e foarte… E dezastru! Cred că e momentul să mai abandonăm din activitatea asta agricolă, nu e rentabilă”, a explicat un cultivator de pepeni din Dolj.

Pentru unii agricultori, exportul reprezintă o alternativă. Polonia este una dintre destinațiile unde pepenii românești sunt solicitați în această perioadă.

„Au încă căutare în momentul acesta, se cere pe piața din Polonia”, spune un producător. Întrebat despre cantitatea transportată către clienții polonezi, acesta precizează: „23-24 de tone. Și mai sunt pentru astăzi încă două camioane cu aceeași destinație”.

Mai trebuie menționat faptul că suprafețele cultivate cu pepeni în județul Dolj au crescut în acest an, potrivit datelor prezentate de autoritățile agricole. Directorul Direcției Agricole Dolj, Sorin Agapie, spune că producția este una corespunzătoare, chiar dacă fermierii au întâmpinat anumite dificultăți.

„Peste 2.500 de hectare. Producția este mulțumitoare, din discuțiile avute cu fermierii, cu toate că unii dintre fermieri au mai întâmpinat probleme, ca urmare a ploilor și atacurilor ciorilor”, explică directorul Direcției Agricole Dolj, Sorin Agapie.

În timp ce producătorii din Dolj vând pepenii cu prețuri sub un leu pe kilogram, în unele piețe din țară fructele ajung să fie comercializate cu valori de până la 6 lei pe kilogram. O parte dintre pepenii disponibili în aceste piețe provin însă din import, în special din Grecia și Bulgaria.