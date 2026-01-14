Consultantul economic Adrian Negrescu a explicat că acordul de liber-schimb dintre Uniunea Europeană și țările Mercosur nu reprezintă, în esență, un pericol pentru România, ci constituie o oportunitate majoră pentru economia națională.

Potrivit acestuia, dezbaterea publică se concentrează aproape exclusiv pe riscurile pentru agricultură, însă miza reală a tratatului este mult mai largă și vizează în primul rând industria, exporturile și competitivitatea generală a economiei românești.

Adrian Negrescu a subliniat că tratatul nu este doar despre agricultură, ci reprezintă pentru industria românească o șansă istorică de extindere a afacerilor la nivel internațional.

„Tratatul UE-Mercosur nu este în primul rând despre agricultură, ci despre industria românească, care primește, practic, o gură de oxigen. Este o oportunitate cu adevărat istorică de a-și extinde afacerile la nivel internațional”, a precizat Negrescu.

El a explicat că România nu pornește de la zero în relația cu țările din America de Sud, menționând că în prezent peste 250 de companii românești desfășoară activități comerciale cu Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay. Aceste firme realizează un volum de afaceri ce depășește 270 de milioane de euro și oferă locuri de muncă pentru mai mult de 16.000 de persoane.

În condițiile eliminării taxelor vamale, aceste companii vor putea să vândă mai mult și mai ieftin pe piețele sud-americane, care însumează peste 700 de milioane de consumatori. Negrescu a explicat că pentru firmele românești din industriile auto, chimică, farmaceutică, din producția de echipamente și din zona serviciilor, acordul ar putea însemna o creștere semnificativă a exporturilor.

De asemenea, consultantul a subliniat că, deși unele voci din rândul fermierilor se tem de concurența produselor sud-americane, tratatul oferă și oportunități concrete pentru agricultura românească.

România ar putea crește exporturile de grâu, porumb, soia și alte cereale pe o piață vastă, cu condiția să fie competitivă din punct de vedere al calității, prețului și logisticii.

Adrian Negrescu a explicat că, dacă producția românească va fi superioară ca standard și mai eficientă logistic, fermierii români au șansa să pătrundă pe piața sud-americană, unde există loc pentru cerealele produse în România.

„Dacă vom fi capabili să producem calitativ, mai bine, dacă din punct de vedere logistic vom fi mai buni decât ceilalți exportatori la nivel internațional, românii au șansa să intre inclusiv pe piața sud-americană, acolo unde există loc de vânzare pentru cerealele românești”, a afirmat managerul firmei de consultanță Frames pentru Digi24.

O componentă importantă a acordului, a mai menționat specialistul, este mecanismul de protecție a agricultorilor europeni. Acesta include o clauză bilaterală de salvgardare care permite Uniunii Europene să intervină rapid atunci când importurile din America de Sud provoacă perturbări majore pe piață, precum prăbușiri de prețuri sau pierderi semnificative pentru fermieri.

Adrian Negrescu a explicat că aceste măsuri pot fi activate chiar și atunci când importurile se încadrează în limitele cotelor stabilite, și că pentru produse sensibile precum carnea de vită, carnea de pui, zahărul sau etanolul, Comisia Europeană poate impune restricții temporare în termen de 21 de zile dacă apar distorsiuni pe piață.

El a precizat că România nu are motive să se îngrijoreze, deoarece acordul oferă clauze de salvgardare care permit blocarea importurilor ce ar putea distorsiona piața internă.

„Nu avem de ce să ne facem griji, este o falsă problemă, pentru că România are la dispoziție, inclusiv, clauze de salvgardare care permit blocarea acestor importuri, în cazul în care se va distorsiona piața de cereale din România”, a afirmat Negrescu.

Analistul a criticat totodată lipsa unui studiu oficial care să cuantifice impactul acordului asupra agriculturii românești și a cerut Ministerului Agriculturii să vină rapid cu date concrete înainte ca tratatul să ajungă în dezbaterea Parlamentului.

Adrian Negrescu a spus că, dacă există riscuri reale pentru fermieri, acestea trebuie demonstrate prin cifre și analize profesioniste, nu prin mesaje politice, și că ministerul ar trebui să dezvolte urgent un studiu de impact, cu date concrete și estimări profesioniste, pentru a evita percepția unei povești cu iz electoral sau suveranist.

Consultantul a subliniat că adevărata problemă a fermierilor români nu este concurența externă, ci costul ridicat și fragmentarea producției interne. România produce scump, iar micii fermieri nu sunt suficient organizați pentru a concura cu fermele mari din UE sau din afara ei.

Adrian Negrescu a explicat că prezența fructelor din Polonia și a roșiilor din Turcia pe piața românească este rezultatul diferențelor de costuri și eficiență în producție, și nu al invaziei unor produse externe. El a recomandat fermierilor să se asocieze în cooperative, după modelul polonez și vest-european, pentru a putea vinde cantități mai mari la prețuri mai competitive.

În ceea ce privește consumatorii, Negrescu a explicat că acordul aduce beneficii directe la raft. Eliminarea taxelor vamale de până la 35% va conduce la scăderea prețurilor pentru cafea, cacao, banane și alte fructe exotice, care în prezent sunt costisitoare în România.