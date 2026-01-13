În conturile României a fost deja virată suma de 4.075.862.964 de euro, iar până la sfârșitul lunii ianuarie este așteptată o nouă tranșă în valoare de 1.006.710.849 de euro, potrivit informațiilor oferite de ministrul Florin Barbu pe Facebook.

Aceste sume provin din fonduri europene gestionate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin intermediul APIA și AFIR, și sunt direcționate către dezvoltarea fermelor românești și creșterea producției agricole.

Florin Barbu a subliniat implicarea echipelor din cadrul Ministerului Agriculturii, precum și a instituțiilor APIA și AFIR, care au contribuit la administrarea eficientă a fondurilor europene destinate agriculturii românești.

„Mulțumesc tuturor colegilor din Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, APIA și AFIR pentru implicare în gestionarea fondurilor europene și direcționarea acestora către dezvoltarea fermelor românești și creșterea producției fermierilor noștri. În conturile României a fost deja virată suma de 4.075.862.964 euro de către Comisia Euorpeană, iar până la finalul acestei luni vom mai încasa suma de 1.006.710.849 euro. Împreună cu fermierii noștri reușim un nou record de absorbție a fondurilor europene pentru agricultura românească, peste 5 miliarde de euro”, a scris Florin Barbu pe Facebook.

Prin aceste rezultate, anul 2025 marchează un nou record de absorbție a fondurilor europene pentru agricultura românească, cu un total ce depășește cinci miliarde de euro. Ministerul Agriculturii anunță că va continua să susțină dezvoltarea fermelor românești, a industriei alimentare și a satelor din România, utilizând integral toate sursele de finanțare disponibile.

„Și vom continua să dezvoltăm fermele românești, industria alimentară și satele României folosind integral toate sursele de finanțare disponibile!”, a conchis ministrul.

Postarea poate fi vizualizată aici.

Anterior, Florin Barbu a transmis că nu a mai primit nicio informare nici în cadrul coaliției de guvernare după respingerea oficială a memorandumului privind Acordul UE–Mercosur. Din momentul în care memorandumului a fost respins, nu au mai existat discuții la nivelul coaliției pe tema Mercosur și că, în calitate de ministru al Agriculturii, nu are informații clare despre forma finală a documentului.

Acesta a precizat că a solicitat să vadă varianta finală a memorandumului și a cerut ca prevederile Acordului Mercosur, în special cele care vizează agricultura și industria alimentară, să fie aplicate pe bază voluntară. De asemenea, ministrul a cerut ca toate amendamentele, garanțiile și condițiile solicitate de România să fie incluse înainte ca acordul să ajungă la vot în Parlamentul European.

Ministrul Agriculturii a mai arătat că încă din anul 2025 a atras atenția asupra impactului negativ pe care Acordul UE–Mercosur l-ar putea avea asupra sectorului agricol din România. El a menționat că, în anul precedent, a avut o întâlnire bilaterală cu omologul său din Franța, în cadrul căreia a cerut Comisiei Europene garanții suplimentare pentru fermierii români și europeni. Totodată, a solicitat realizarea unui studiu de impact privind efectele Acordului Mercosur asupra agriculturii și industriei alimentare.

„De când am respins acel memorandum, eu, ca ministru, nu știu ce s-a întâmplat, n-am avut nicio discuție la nivel de Coaliție despre Mercosur. (…) Am respins acel memorandum, nu știu exact cum este finalizat, chiar aș vrea să-l văd. Am solicitat ca acordul Mercosur, pe parte de Agricultură și industrie alimentară, să fie voluntar. Toate aceste amendamente, garanții, pe care le-am solicitat, să fie trecute când Mercosur intră în PE la vot”, a explicat Florin Barbu, într-o intervenție la Antena 3.

Florin Barbu a subliniat că a cerut explicit ca în acord să fie prevăzut faptul că produsele agroalimentare importate din statele Mercosur trebuie să respecte aceleași standarde aplicate fermierilor din Uniunea Europeană. Un punct esențial semnalat de ministru vizează sectorul zootehnic din România, care, în ultimii ani, a beneficiat de investiții semnificative din partea Ministerului Agriculturii și a guvernelor succesive, în domenii precum creșterea păsărilor, bovinelor pentru carne, ovinelor și porcinelor.