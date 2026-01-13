Senatorul PSD Daniel Zamfir lansează acuzații dure la adresa USR, susținând că partidul ar fi tratat actul guvernării ca pe o afacere personală în cazul Acordului comercial dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur.

”USR A LUAT GUVERNUL PE PERSOANA FIZICA. Acordul pentru MERCOSUR nu s-a discutat în Coaliţie. Inacceptabil! Nu s-a discutat nici în Guvern. Absolut inacceptabil! Dna ministru Toiu mandatează-în nume personal-pe reprezentantul României la UE să voteze pentru acest acord”, spune senatorul PSD Daniel Zamfir pe Facebook.

Potrivit acestuia, subiectul nu ar fi fost discutat nici în Coaliție, nici în ședințele de Guvern, fapt pe care îl consideră inadmisibil.

”De ce tace, prim ministrul Bolojan? Cum rămâne cu Acordul Coaliţiei? Sper să nu aibă useriştii tupeul să ceară susţinere pentru dna Ţoiu la moţiunea ce va să vină…”, comentează Zamfir.

Senatorul afirmă că ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ar fi transmis mandatul de vot pentru acest acord reprezentantului României la nivelul Uniunii Europene fără o decizie colectivă, acționând în mod individual.

Senatorul PSD se declară revoltat de situație și se întreabă cum este posibil ca un ministru să angajeze România într-o chestiune extrem de sensibilă fără o consultare politică și guvernamentală prealabilă.

În același context, Daniel Zamfir îl critică pe premierul Ilie Bolojan, reproșându-i lipsa de reacție și cerând clarificări privind respectarea Acordului de Coaliție. Totodată, el avertizează că USR nu ar trebui să se aștepte la sprijin politic pentru ministrul de Externe în eventualitatea unei moțiuni.

”Dna ministru Toiu mandateaza-in nume personal-pe reprezentantul Romaniei la UE sa voteze pentru acest acord. Asadar, cum si-a permis un ministru din Guvern sa angajeze Romania intr-un subiect extrem de sensibil, in nume propriu? De ce tace prim ministrul Bolojan? Cum ramane cu Acordul Coalitiei? Sper sa nu aiba useristii tupeul sa ceara sustinere pentru dna Toiu la motiunea ce va sa vina…”, a fost mesajul senatorului sociual-democrat.

La rândul său, Partidul Social Democrat a condamnat oficial decizia Ministerului de Externe de a susține acordul UE–Mercosur în cadrul COREPER, invocând lipsa unor garanții ferme pentru protejarea fermierilor români în fața importurilor din America Latină.

PSD solicită premierului să precizeze dacă a fost informat și dacă a aprobat mandatul de vot și anunță că va utiliza toate mecanismele disponibile, inclusiv la nivelul Parlamentului European, pentru modificarea acordului în favoarea agricultorilor români și europeni.

„Am cerut la Bruxelles garanții suplimentare pentru fermierii noștri și menținerea unei politici agricole comune echitabile, care să ofere un sprijin real fermelor și satelor românești! Sunt alături de fermierii români și nu am semnat Memorandumul înaintat de Ministerul Economiei cu privire la Acordul UE-Mercosur. Am transmis și comisarilor europeni că este obligatoriu ca acest Acord să garanteze că importurile din state terțe respectă standardele echivalente celor aplicabile fermierilor din UE, inclusiv în domeniul siguranței alimentare, protecției mediului, utilizării pesticidelor sau bunăstării animalelor”, spune Florin Barbu.

Pe de altă parte, președintele României, Nicușor Dan, susține că votul favorabil al României a venit în urma unor negocieri purtate alături de alte state membre, negocieri care au inclus măsuri suplimentare de protecție pentru producătorii europeni. Șeful statului consideră că acordul va contribui la formarea uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb la nivel global și va oferi României șansa de a exporta produse fără taxele vamale ridicate existente până acum.

În plus, Nicușor Dan afirmă că, în urma solicitărilor formulate de România, Comisia Europeană va aloca, în avans, până la 45 de miliarde de euro suplimentare pentru Politica Agricolă Comună, din marja de flexibilitate, ca măsură de sprijin pentru fermierii europeni.

Eurodeputații AUR – Georgiana Teodorescu, Adrian Axinia și Gheorghe Piperea – au anunțat că au informat instituțiile europene competente asupra unor nereguli legate de demersurile de finalizare a acordului comercial dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur, document a cărui semnare este anunțată în perioada imediat următoare în America de Sud.

Potrivit acestora, cadrul juridic european impune ca un acord internațional de o asemenea importanță să fie validat printr-o decizie explicită a Consiliului Uniunii Europene, exprimată prin votul miniștrilor statelor membre. În lipsa unei asemenea decizii, procedura ar fi incompletă din punct de vedere legal. Europarlamentarii subliniază că structurile tehnice ale Uniunii, precum COREPER, nu au atribuții decizionale și nu pot înlocui asumarea politică a miniștrilor.

În acest context, reprezentanții AUR susțin că o eventuală semnare a documentului de către conducerea Comisiei Europene, fără un mandat clar din partea Consiliului, ar ridica serioase probleme de legalitate și ar încălca regulile fundamentale pe care se bazează funcționarea Uniunii Europene.

AUR atrage atenția că, dacă va fi convocată o reuniune de urgență a Consiliului UE, România ar trebui să fie reprezentată de un membru al Guvernului cu responsabilități directe în domeniile vizate de acord, precum economia sau agricultura. O astfel de decizie ar face publică poziția reală a autorităților române față de un tratat care are implicații majore asupra producătorilor agricoli și asupra economiei naționale.

Europarlamentarii consideră că momentul este unul esențial pentru clarificarea responsabilităților politice și pentru respectarea transparenței decizionale. În opinia lor, cetățenii trebuie să cunoască cine își asumă votul și în ce condiții este angajată România într-un acord cu impact pe termen lung.

Totodată, AUR avertizează că ignorarea procedurilor formale ale Consiliului UE slăbește controlul democratic asupra deciziilor europene și poate genera contestări juridice ulterioare ale acordului.

Formațiunea anunță că va continua să utilizeze toate instrumentele politice și instituționale disponibile pentru apărarea intereselor economice ale României și pentru respectarea strictă a tratatelor europene.

Deputatul social-democrat Marius Budăi solicită lămuriri imediate din partea prim-ministrului cu privire la circumstanțele în care România a ajuns să susțină Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur. Acesta ridică semne de întrebare legate de modul în care a fost stabilit mandatul transmis reprezentantului României în COREPER, sugerând că procedura ar fi fost lipsită de transparență și de consultarea fermierilor români.

Într-o intervenție publică, Budăi îl întreabă direct pe șeful Guvernului dacă a aprobat mandatul transmis de ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, și de ce, până în acest moment, nu există o poziție oficială clară a premierului pe acest subiect. Social-democratul amintește că legislația în vigoare stabilește în mod explicit rolul prim-ministrului în aprobarea mandatelor de reprezentare ale României la nivel european.

În acest sens, Marius Budăi face trimitere la Hotărârea de Guvern nr. 34/2017, care reglementează procedura de elaborare a mandatelor pentru Consiliul Uniunii Europene. Actul normativ prevede că mandatul general trebuie avizat de Ministerul Afacerilor Externe și aprobat de prim-ministru înainte de a fi utilizat în negocierile europene.

Fostul ministru al Muncii susține că situația actuală lasă loc doar la două variante. Prima ar fi aceea în care premierul a fost informat și a girat mandatul, caz în care trebuie explicat de ce fermierii români nu au fost consultați în legătură cu un acord care le afectează direct activitatea. A doua variantă ar fi aceea în care șeful Guvernului nu a avut cunoștință de mandat, ceea ce ar ridica problema unei posibile încălcări a procedurilor legale.

În acest din urmă scenariu, Marius Budăi afirmă că premierul are obligația de a anunța public ce măsuri intenționează să ia față de miniștrii implicați, dacă se va confirma că România a fost angajată într-un demers european fără respectarea cadrului legal.