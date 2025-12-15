Plenul Senatului va analiza moțiunea simplă intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrului Mediului, Diana Buzoianu”, inițiată de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR). Documentul urmează să fie dezbătut și supus votului într-o ședință programată pentru luni, potrivit anunțului făcut în plen.

Inițiativa parlamentară a fost prezentată de liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, care a precizat că moțiunea este susținută de 39 de senatori. Acesta a anunțat oficial depunerea documentului în cadrul lucrărilor Senatului, subliniind că tema centrală este gestionarea crizei apei și responsabilitatea ministrului Mediului.

Moțiunea are caracter politic și nu produce efecte juridice directe, însă reprezintă un instrument prin care opoziția solicită asumarea răspunderii politice pentru deciziile sau lipsa de reacție ale conducerii ministerului de resort. În acest caz, semnatarii cer explicit demisia ministrului Diana Buzoianu.

În textul moțiunii, semnatarii afirmă că deciziile și acțiunile ministrului Mediului au dus la întreruperea furnizării apei potabile în 13 localități din județele Prahova și Dâmbovița. Sunt menționate localități precum Câmpina, Băicoi, Slănic, Vălenii de Munte, Breaza, Comarnic, alături de numeroase sate arondate acestora.

Potrivit documentului, situația ar fi afectat peste 100.000 de locuitori și ar fi generat consecințe în lanț asupra funcționării instituțiilor publice și a infrastructurii esențiale. Semnatarii vorbesc despre închiderea unor spitale din județul Prahova, suspendarea activității în unități de învățământ, blocaje în instituții publice și oprirea temporară a centralei de la Brazi.

În argumentarea acuzațiilor, moțiunea susține că problema nu s-a limitat la lipsa apei, ci a implicat și riscuri pentru sănătatea publică și pentru sistemul energetic național. În acest context, ministrul este acuzat de incompetență și de ignorarea avertismentelor legate de starea barajelor.

Documentul include pasaje ample în care este descris impactul crizei asupra populației și modul în care semnatarii apreciază reacția autorităților centrale. În text se arată:

„Locuitorii a 13 localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, precum Câmpina, Băicoi, Slănic, Vălenii de Munte, Breaza, Comarnic şi zeci de sate aferente, sunt victimele unui sistem incompetent, ignorant şi falimentar. La robinete s-a furnizat timp de mai bine de o săptămână, în cel mai bun caz, aer, iar în cel mai rău caz un amestec toxic de nămol şi bacterii, punând în pericol sănătatea publică a peste 100.000 de mii de locuitori, dar şi sistemul energetic naţional. Totul, din cauza incompetenţei ministrului Mediului, Diana Buzoianu, care, deşi a ştiut despre procedura de golire a barajului Paltinu, a uitat care îi sunt atribuţiile. A uitat că trebuie să împiedice producerea unei catastrofe. (…) Aceşti cetăţeni vă cer, prin vocea noastră, să plecaţi din funcţia de ministru al Mediului pentru că aţi reuşit să vă arătaţi, la fel ca şi colegul dumneavoastră de la Apărare, maximul de incompetenţă”.

Autorii moțiunii susțin că ministrul ar fi fost informat despre procedura de golire a barajului Paltinu și că, în ciuda acestui fapt, nu ar fi intervenit pentru a preveni consecințele asupra alimentării cu apă și a comunităților dependente de această infrastructură.

Într-o altă secțiune a documentului, AUR afirmă că lipsa apei și efectele conexe au avut un impact direct asupra serviciilor esențiale și asupra siguranței publice. Moțiunea acuză conducerea ministerului de tratarea crizei ca pe o problemă strict locală, fără mobilizarea resurselor necesare la nivel național.

Textul subliniază că, în opinia semnatarilor, ministrul ar fi încercat să transfere responsabilitatea către alți actori instituționali. În acest sens, se precizează:

„În încercarea de a-şi acoperi incompetenţa, ministrul Buzoianu a găsit repede ţapi ispăşitori, împărţind în stânga şi în dreapta declaraţii prin care a cerut demiteri şi demisii, când în mod normal demisia sa ar fi fost cea care s-ar fi impus în acest caz. (…) Această moţiune îşi propune să transmită un semnal politic ferm privitor la incompetenţa, indiferenţa, inactivitatea şi lipsa de reacţie a ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu. Este clar că ministerul condus de Diana Buzoianu a tratat criza din Prahova ca pe o problemă locală, ignorând apelurile disperate ale primarilor şi ale cetăţenilor”.

Semnatarii mai afirmă că ministerul ar ignora „cu o iresponsabilitate criminală situaţia critică a Acumulării Paltinu şi a altor baraje”, apreciind că lipsa unor măsuri preventive a contribuit la amplificarea crizei.

Moțiunea îl vizează indirect și pe premierul Ilie Bolojan, despre care se afirmă că nu ar fi dispus declanșarea unei investigații proprii asupra situației și nu ar fi apelat la Corpul de control al prim-ministrului pentru a stabili responsabilitățile instituționale.

În finalul documentului, senatorii AUR formulează o solicitare adresată Senatului și Guvernului, în care se arată: