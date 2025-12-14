Ministrul Economiei, Radu Miruță, a afirmat că presiunile exercitate de Partidul Social Democrat (PSD) pentru eliminarea Uniunii Salvați România (USR) din coaliția de guvernare au ca miză principală împărțirea funcțiilor și revenirea la vechi aranjamente politice.

Într-un interviu acordat Antena 3, ministrul a susținut că nu vede o ruptură reală a coaliției și că o schimbare a formulei de guvernare la mai puțin de un an de la alegeri ar reprezenta o păcălire a României.

În contextul tensiunilor tot mai vizibile din ultimele săptămâni dintre partidele aflate la guvernare, Radu Miruță a arătat că ideea existenței unui „pompier de serviciu” care să stingă conflictele din coaliție este falsă. În opinia sa, responsabilitatea aparține fiecărui actor politic implicat, iar conflictele nu pot fi gestionate prin delegarea vinei sau a soluțiilor către un singur partid sau lider.

Ministrul Economiei a explicat că lipsa de afinitate dintre partidele din coaliție a fost evidentă încă dinaintea formării Guvernului, însă intrarea la guvernare a fost determinată de un context politic și economic care a convenit, la acel moment, planurilor fiecărui partid. El a subliniat că această coaliție nu s-a născut din compatibilitate ideologică, ci dintr-o conjunctură politică ce a făcut necesară colaborarea.

Radu Miruță a insistat asupra faptului că intrarea USR la guvernare nu a fost un gest de confort politic, ci o decizie asumată într-un moment economic dificil pentru România. El a arătat că nu este credibil ca un partid să critice constant din opoziție modul în care este condusă țara și să pretindă că are soluții, dar să refuze responsabilitatea guvernării atunci când i se oferă ocazia de a le pune în practică, invocând disconfortul politic sau asocierea cu alte partide.

„E foarte evident că nu ne plăcem în coaliția asta. E foarte evident că nu ne-am plăcut înainte să intrăm în coaliția asta, dar a fost un context care s-a potrivit planului fiecărui partid să intre în jocul ăsta. (…) Pentru USR a fost un moment care trebuia să se întâmple, pentru că nu merge să spui din opoziție că te pricepi la ce se face, la ce ar trebui să se întâmple în țară, că ceilalți fac greșit ce fac, că tu ai soluții, dar când e să fii în situația de a le pune în practică, spui pas, că nu-mi place, că-s murdare manșetele, că stau lângă PSD”, a afirmat Radu Miruță.

Referindu-se la costurile electorale ale guvernării alături de PSD, ministrul a recunoscut că există reacții critice din partea unei părți a electoratului USR, însă a apreciat că acestea nu înclină decisiv balanța împotriva partidului.

Din perspectiva sa, alegătorii tind să judece mai degrabă rezultatele concrete ale activității unui partid aflat la guvernare decât simpla asociere politică. El a arătat că prezența la masa guvernării este evaluată în funcție de ceea ce reușești să rezolvi, nu doar de cine mai stă la aceeași masă.

„Sunt unii oameni care au acuzat și care acuză. Trebuie să faci o medie. Măsurătoarea mea, așa, ca pe percepție de om politic, este că, per ansamblu, nu sau mai mult nu decât da. (…) Electoratul cred că mai degrabă te judecă ce faci tu, ce rezolvi tu atunci când stai la masa la care stă și PSD, decât pe o judecată simplă: de ce te așezi pe scaun lângă o masă la care stă și PSD. Asta-i masa, așa a votat lumea”, a spus ministrul Economiei.

Radu Miruță a identificat două motive principale pentru care PSD ar dori ieșirea USR de la guvernare.

Primul ar fi faptul că USR deranjează interese care, în trecut, erau doar convergente atunci când PSD decidea singur sau în înțelegeri confortabile cu alte partide. Potrivit ministrului, prezența USR ar scoate din zona de confort anumite aranjamente politice, inclusiv în relațiile dintre PSD și PNL.

Al doilea motiv indicat este legat de controlul politic asupra funcțiilor din administrație. Miruță a explicat că PSD, ca partid mare, este obișnuit să ofere numeroase funcții în deconcentrate și ministere ca recompensă politică pentru structurile din teritoriu.

Odată cu intrarea USR la guvernare, numărul acestor poziții disponibile pentru PSD s-a redus, deoarece o parte dintre ele sunt ocupate de reprezentanți ai USR, ceea ce generează nemulțumiri interne.

„USR deranjează interese care erau doar convergente când PSD decidea. Vin unii de la USR care (…) scot din ritmul de confort unele aranjamente ale PSD cu PNL sau și fără PNL. (…) (La companiile de stat – n.red.) este evident o amprentă PSD și e lungă. E o dâră, se cunoaște, se vede, e foarte ușor identificabilă. (…) PSD este învățat – probabil așa e când ești un partid foarte mare – să oferi foarte multe scaune pe care să pui niște oameni din teritoriu – în deconcentrate, prin ministere – ca recompensă politică, numărul de scaune fiind același. Acum revin mai puține scaune PSD, pentru că unele trebuie ocupate de USR. Numirea unui om din partea USR ridică de pe scaun pe cineva de la PSD”, explică Radu Miruță actuala situație.

În ceea ce privește criticile aduse USR pentru perioada anterioară de guvernare, inclusiv cele legate de achiziția vaccinurilor sau de eventuale dosare penale, ministrul a respins acuzațiile.

Radu Miruță a susținut că proceduri similare au fost urmate în întreaga Europă și că nu există motive reale de teamă în legătură cu deciziile luate atunci.

Miruță a adăugat că, deși USR nu pretinde că face totul perfect, consideră că modul de lucru al partidului este mai transparent și mai „igienic” decât în alte formațiuni politice.

„În toată Europa s-a întâmplat același lucru cu privire la modul în care cumperi. (…) Nouă la USR nu e foarte clar că nu există nicio chestie de care să ne fie teamă cu privire la acele decizii. Eu nu spun că USR face totul bine, însă mi-e extraordinar de clar că lucrurile sunt mult mai igienice decât sunt în celelalte partide politice”, a punctat Miruță.

În final, ministrul Economiei a apreciat că amenințările PSD privind ieșirea de la guvernare sau dorința de a forța plecarea USR reprezintă mai degrabă o formă de presiune internă și un joc politic.

El a arătat că nu este convins că PSD își dorește cu adevărat destrămarea coaliției, deoarece o astfel de mișcare nu ar face guvernarea mai ușoară și ar ridica problema unor alternative dificile, inclusiv colaborarea cu AUR-ul lui George Simion.