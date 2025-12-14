Nicușor Dan a explicat motivele pentru care, în actualul context politic, nu mai adoptă o atitudine critică față de Partidul Social Democrat și față de lideri ai acestei formațiuni, precum Sorin Grindeanu, deși în trecut s-a aflat în opoziție deschisă cu aceștia.

Șeful statului a amintit că, în anul 2017, a fost printre cei care au participat la protestele de stradă împotriva guvernului condus de Sorin Grindeanu, însă a subliniat că situația politică de atunci este diferită de cea actuală.

Potrivit președintelui, abordarea sa prezentă este ghidată de nevoia de a privi spre viitor și de a ține cont de realitățile momentului, nu de conflictele din trecut.

Invitat în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Nicușor Dan a respins ideea că ar fi existat o înțelegere politică ascunsă cu PSD în campania pentru Primăria Capitalei.

„Între timp, pare că lucrurile s-au schimbat și ați afirmat de mai multe ori că aveți o relație foarte bună cu PSD”, a afirmat Denise Rifai.

Realizatoarea TV l-a întrebat pe Nicușor Dan cum comentează că miza ar fi fost să ajungă primar general al Capitalei un social-democrat care nu pare să emită pretenții la președinția României, respectiv Daniel Băluță.

Nicușor Dan a explicat că, deși ar putea să critice constant PSD pentru a-și consolida relația cu electoratul care l-a susținut, acest lucru nu ar fi compatibil cu rolul pe care îl are în prezent.

Președintele a arătat că, odată ajuns în funcția supremă în stat, responsabilitatea sa este aceea de a fi corect și echidistant față de toate partidele care formează actuala coaliție de guvernare.

„În primul rând, ca principiu, noi trebuie să ne uităm în viitor și nu trecut. Da, și suntem în momentul ăsta politic. Suntem într-o altă situație, decât cea în care am fost acum doi sau acum cinci ani. Nicidecum nu a fost blat. (…) Suntem în momentul ăsta într-o altă situaţie în care am fost în urmă cu doi sau cinci ani. Pentru mine ar fi simplu să mă uit. Cine m-a votat? 21 la sută dintre români. Ce vor ei? Să le aduc aminte, printre altele, cât de rău e PSD. De dimineaţă până seara să spun PSD, PSD, PSD a făcut asta sau asta. Şi îmi întăresc legătura cu publicul care m-a votat. Dar nu suntem acolo. Sunt în poziţia de preşedinte”, a replicat Nicușor Dan.

În acest context, el a menționat că România se confruntă simultan cu oportunități și vulnerabilități și are nevoie de stabilitate politică și de o guvernare prooccidentală.

Nicușor Dan a precizat că în actuala formulă guvernamentală se regăsesc PNL, USR, UDMR și PSD, iar relația sa cu aceste formațiuni trebuie să fie una instituțională, bazată pe dialog și maturitate politică.