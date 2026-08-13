Mutarea UDMR care poate decide viitorul Guvern. Negocieri între Kelemen Hunor și Sorin Grindeanu

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, ar fi purtat mai multe runde de discuții cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, despre posibilitatea instalării unui guvern minoritar la Palatul Victoria, potrivit unor surse politice citate de „Adevărul”. Negocierile ar avea loc în paralel cu poziționarea publică a UDMR alături de PNL și USR.

La consultările oficiale de la Cotroceni, formațiunea maghiară a acceptat să susțină candidatura liberalului Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Potrivit surselor citate, această susținere ar avea însă un caracter mai degrabă formal, în condițiile în care o formulă guvernamentală susținută de PNL și USR nu ar putea obține singură majoritatea parlamentară necesară.

În această configurație, voturile PSD devin esențiale pentru instalarea unui guvern de dreapta. În schimb, social-democrații ar putea încerca să obțină susținerea necesară pentru un cabinet propriu, iar UDMR ar reprezenta una dintre piesele importante ale acestui scenariu.

Formațiunea condusă de Kelemen Hunor ar evita, potrivit informațiilor vehiculate de sursele politice, intrarea oficială într-o alianță cu PSD. Liderii UDMR ar prefera ca partidul să voteze învestirea unui guvern condus de Sorin Grindeanu, după care să rămână formal în opoziție, păstrând însă anumite beneficii administrative și politice.

UDMR s-a poziționat public în ultima perioadă alături de PNL și USR, susținând varianta lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. În același timp, Kelemen Hunor ar fi continuat discuțiile cu Sorin Grindeanu privind o eventuală susținere parlamentară a unui guvern minoritar PSD.

Sursele citate susțin că UDMR ar putea evita să anunțe public susținerea pentru un anumit candidat la funcția de premier. În scenariul discutat, președintele Nicușor Dan l-ar desemna pe Sorin Grindeanu pentru formarea guvernului, iar liderul PSD ar trebui ulterior să identifice voturile necesare pentru obținerea majorității parlamentare.

În această etapă ar urma să intervină UDMR. Formațiunea ar putea anunța că susține prin vot instalarea guvernului pentru a permite ieșirea României din perioada de instabilitate politică, fără să intre însă oficial la guvernare.

O asemenea strategie ar permite UDMR să evite asocierea directă cu PSD și, implicit, acuzațiile că ar fi primit funcții politice în schimbul voturilor pentru învestirea cabinetului. Potrivit informațiilor citate, partidul ar urmări să rămână formal în opoziție, chiar dacă ar contribui la formarea majorității necesare pentru instalarea guvernului.

În același timp, UDMR ar putea păstra prefecții și secretarii de stat pe care îi deține. O situație similară a existat și în perioada guvernării Ciolacu, când formațiunea maghiară era prezentată teoretic drept parte a opoziției, deși avea reprezentanți în structurile administrației.

Primarii UDMR ar urma, de asemenea, să beneficieze în continuare de finanțări prin Ministerul Dezvoltării, indiferent de persoana care ar ocupa funcția de ministru. Acest aspect ar reprezenta una dintre mizele negocierilor politice purtate în această perioadă, potrivit surselor citate.

Sorin Grindeanu ar insista pentru formarea unei majorități parlamentare care să reunească PSD, UDMR, aripa conservatoare din PNL și grupul suveranist condus de Victor Ponta, potrivit unor informații publicate anterior de „Adevărul”.

Potrivit surselor politice citate, pentru ca un astfel de guvern să poată fi învestit ar mai fi necesare 15 voturi. Acestea ar putea proveni de la parlamentari neafiliați sau de la o parte dintre aleșii AUR.

Președintele Nicușor Dan nu ar fi dat deocamdată undă verde acestui scenariu. Șeful statului ar mai spera ca PNL și USR să accepte susținerea unui guvern condus de Sorin Grindeanu, susțin sursele citate.

În cazul în care această variantă nu ar putea fi realizată, pe masa discuțiilor ar exista și soluția unui premier tehnocrat. Un asemenea scenariu ar putea reprezenta o variantă de rezervă în negocierile privind formarea viitorului guvern.

Ideea unui guvern minoritar condus de PSD nu este nouă. Discuțiile despre această variantă au apărut încă din luna mai, după căderea Guvernului Bolojan.

La acel moment, una dintre variantele discutate public era formarea unui guvern PSD-UDMR condus de un premier tehnocrat. Soluția era considerată mai ușor de acceptat de președintele Nicușor Dan și de celelalte partide.

UDMR a rămas însă rezervat față de această variantă, principala problemă fiind lipsa unei majorități parlamentare care să permită funcționarea unui asemenea guvern fără sprijin politic din exterior.

În acest context, negocierile dintre Kelemen Hunor și Sorin Grindeanu capătă importanță pentru configurația parlamentară necesară instalării unui nou executiv. UDMR ar putea susține votul de învestitură fără să își asume oficial participarea la guvernare, în timp ce PSD urmărește să obțină numărul de voturi necesar pentru instalarea unui cabinet minoritar.