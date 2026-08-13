De ce nu s-au făcut lucrările de pe brațul Bala. Grindeanu: au blocat ONG-urile de mediu atât de dragi doamnei Buzoianu

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, fost ministru al Transporturilor, susține că proiectul de pe brațul Bala al Dunării nu a fost blocat de Ministerul Transporturilor, ci de organizații neguvernamentale de mediu. El afirmă că două ONG-uri au contestat proiectul în instanță și au sesizat Comisia Europeană, invocând faptul că lucrările ar afecta habitatul sturionilor.

Sorin Grindeanu a oferit, joi, explicații despre proiectul destinat brațului Bala, în timpul unei conferințe de presă. Declarațiile sale au venit după ce ministrul interimar al Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a făcut referire la lipsa unei lucrări despre care susține că ar fi importantă pentru gestionarea situației de la Cernavodă.

Liderul PSD a respins acuzațiile potrivit cărora Ministerul Transporturilor ar fi responsabil pentru blocarea investiției și a criticat declarațiile făcute de reprezentanți ai USR și de premier.

„Am văzuit şi eu declaraţia unor USR-rişti şi a primului ministru. Este o minciună. Este o minciună şi o manipulare şi am să vă dau date concrete legate de chestiunea aceasta, pentru că eu cred că e o încercare de a deturna atenţia de la bătăliile acestea epice pe care le-au dus Guvernul şi miniştrii USR pentru a gestiona această situaţie, bătălia cu centimetri a lui Miruţă şi a doamnei Buzoianu cu stânca, nici nu mai ştiu cum se cheamă, Pârjoaia, sau explozia cu celebrul dâmb de care ne-a anunţat doamna ministru, aceste bătălii transmise toate, creată tensiune, ne-au adus în situaţia de astăzi. Şi ne-a arătat cât poate USR. Nimic”, a declarat liderul PSD.

Sorin Grindeanu a susținut că lucrările de pe brațul Bala au fost împiedicate de demersurile unor organizații de mediu. Potrivit fostului ministru al Transporturilor, procedurile au început după aprobarea oficială a proiectului.

„Nu Ministerul Transporturilor a blocat această lucrare, ci fix ONG-urile de mediu atât de dragi doamnei Buzoianu. În 5 septembrie 2024, adică acum doi ani, se publica în Monitorul Oficial o hotărâre care aproba efectuarea acestor lucrări. Aveam un miliard de euro din fonduri europene alocaţi pentru asta. Imediat, dar imediat după publicare, au început şicanele. Au existat două ONG-uri. Unul dintre el Greenpeace şi celălalt World Wide Fund for Nature care au denunţat acest proiect în instanţă şi au depus simultan plângeri la Comisia Europeană”, a explicat Sorin Grindeanu.

El a precizat că organizațiile menționate au invocat efectele pe care investiția le-ar putea avea asupra mediului. Grindeanu a indicat în special motivul legat de habitatul sturionilor, specie prezentă în bazinul Dunării și asociată cu ecosistemele fluviului.

„Pe motiv că, ce credeţi de data asta, se distruge habitatul sturionilor. Deci nu a mai fost cu carasul auriu, nu a mai fost cu urşii între Margina şi Holdea la celebra bucată, nu a mai fost cu gândacul, nu a fost cu liliacul de lângă Deva, a fost cu sturionul de data asta, cu cele două ONG-uri”, a mai punctat Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu a afirmat că susține protejarea mediului, însă consideră că măsurile de acest tip nu ar trebui să conducă la blocarea unor proiecte de infrastructură sau a altor lucrări considerate importante.

„Eu înţeleg şi sunt un adept al păstrării mediului şi sunt un adept al acestor lucruri, dar nu duse la extrem şi nu până la a opri lucrări importante pentru români, fie că sunt de infrastructură, pe energie sau de acest tip de dragaj”, a spus Grindeanu.

Declarațiile fostului ministru al Transporturilor au fost făcute în contextul în care Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului, Apelor și Pădurilor, a vorbit despre situația de la centrala nuclearoelectrică de la Cernavodă.

Buzoianu a afirmat că oprirea centralei, produsă joi dimineață din cauza nivelului insuficient al apei necesare pentru răcirea reactoarelor, reprezintă „eşecul din ultimii 2-3 ani de zile de la Ministerul Transporturilor, în care nu s-a făcut o lucrare esenţială pe termen lung, care ar trebui să rezolve problema”.