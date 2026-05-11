Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, la Parlament, că este pregătit să preia funcția de prim-ministru dacă partidul și viitoarea majoritate parlamentară vor considera că el este cea mai potrivită variantă pentru conducerea Guvernului. Declarațiile vin într-un context politic tensionat, marcat de negocieri pentru formarea unei noi majorități și de dispute privind direcția economică a României.

Întrebat dacă ar accepta să conducă viitorul Executiv, liderul social-democrat a transmis că nu exclude această variantă. Potrivit acestuia, decizia finală trebuie luată în interiorul partidului și în urma consultărilor politice care au loc în aceste zile.

Grindeanu a precizat că PSD participă activ la discuțiile privind formarea unui nou Guvern și susține necesitatea unei soluții rapide pentru stabilizarea scenei politice.

Declarațiile au fost făcute după o întâlnire cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene, desfășurată la Parlament. În paralel, liderul PSD continuă seria negocierilor cu partide parlamentare și aleși neafiliați pentru identificarea unei formule de majoritate.

„Dacă există această propunere, dacă ai mei colegi consideră că eu sunt cel mai potrivit, nu refuz”, a afirmat luni Sorin Grindeanu.

În cadrul aceleiași intervenții, Sorin Grindeanu a lansat critici dure la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, susținând că actuala direcție economică este una „greșită” și că România are nevoie de schimbări rapide în politica guvernamentală.

„România înseamnă mai mult decât Ilie Bolojan. România înseamnă că putem avea rapid un Guvern dacă se așază toată lumea la masă. PSD-ul e dispus să facă acest lucru. În două zile vom avea datele de la INS, care vor arăta care e starea economiei în primul trimestru, adică până la finalul lunii martie, care va fi, de fapt, o oglindă a managementului domnului Bolojan”, a mai spus Grindeanu.

Liderul PSD a afirmat că datele economice care urmează să fie publicate de Institutul Național de Statistică vor reprezenta „o oglindă” a modului în care a fost administrată economia în ultimele luni.

Potrivit acestuia, rezultatele economice din primul trimestru al anului vor oferi o imagine clară asupra efectelor măsurilor adoptate de actuala conducere executivă.

„O să mă certe colegii de la presă, dar asemăn acest val pe social media cu ceea ce s-a întâmplat în 2024, la alegerile prezidențiale. Sunt cam identice lucrurile”, a concluzionat Grindeanu.

Criza politică generată după căderea Guvernului continuă să provoace tensiuni majore între partidele parlamentare, iar Uniunea Salvați România transmite că nu ia în calcul o revenire la guvernare alături de PSD în actualele condiții politice.

Diana Buzoianu, ministrul interimară a Mediului, a declarat că social-democrații trebuie mai întâi să recunoască faptul că nu au soluții pentru ieșirea României din impasul politic și economic înainte ca USR să discute despre orice posibilă formulă de guvernare.

„Domnul Grindeanu și PSD împreună cu AUR au format o majoritate ca să dea jos Guvernul și mă gândesc că majoritatea pe care au format-o ca să dărâme un guvern este și majoritatea pe care și-o doresc ca să conducă țara. (…) Să își asume responsabilitatea guvernării, dacă vor, dacă nu, măcar să se îndepărteze de guvernare. (…) PSD e responsabil pentru această criză. PSD a creat o majoritate în Parlament cu AUR, nu poate acum să se prefacă că nu există o majoritate pe care a creat-o. Dacă fug de responsabilitatea guvernării, măcăr să își asume public asta. Ce vedem acum e că PSD a dat foc la casă și acum spune ‘dar ce frumos ar fi să ne apucă de mobilat împreună’. Nu funcționează lucrurile așa”, a declarat Buzoianu, luni, la Digi24.

Liderul USR a criticat dur colaborarea dintre PSD și AUR în Parlament, susținând că cele două partide au contribuit direct la destabilizarea scenei politice prin susținerea moțiunii de cenzură.

Potrivit acesteia, partidele care au participat la schimbarea majorității parlamentare trebuie să își asume și responsabilitatea guvernării.

„În momentul de față, românii trebuie să vadă ipocrizia partidelor care zic că nu își dau mână, dar își dau mâna în momentele publice. După ce stabilim că ceea ce s-a întâmplat în Parlament a fost o ipocrizie fără margini, apoi trebuie să vină cei care au creat această criză să spună dacă au o soluție sau nu. Se vede foarte clar astăzi că nu au nicio soluție. Apoi va trebui să ne gândim, restul partidelor responsabile, mișcarea reformistă care se creează lunile aceastea, dacă există o variantă să putem să guvernăm ca să mai împingem înainte reforme. Ăștia sunt pașii, dar nu se poate sări peste niște pași. Înainte de orice, trebuie văzut dacă mișcarea de haos din Parlament a fost creată doar dintr-o ipocrizie ca apoi să te așezi la masă din nou sau dacă există în plan în spate. Pentru că PSD și AUR au spus că ei au mare plan pentru România, vrem să vedem și noi acest plan”.

Diana Buzoianu a afirmat că PSD nu poate susține public că dorește stabilitate politică în timp ce contribuie la crearea unei crize guvernamentale.

Oficialul USR consideră că actuala situație demonstrează lipsa unei strategii clare din partea social-democraților pentru conducerea țării.

„PSD nu exclude, dar, ca întotdeauna, nu are nicio propunere concretă. Nu văd care e propunerea de premier tehnocrat, nu există o astfel de propunere concretă. Dacă un nume de premier tehnocrat ar fi acceptat de PSD, s-ar face că nu se mai uită la corupție. (…) Noi am spus clar, după moțiunea de cenzură, că noi cu PSD nu ne mai întoarcem la masă. Ei acum vin cu niște propuneri care nu există în practică și din care se vede că nu există nicio soluție. În lupta de orgolii românii nu pot fi prinși la mijloc”, a mai declarat ea.

Potrivit liberalilor, au trecut aproape trei săptămâni de la retragerea miniștrilor PSD din Guvern și mai multe zile de la votul care a dus la demiterea Executivului, însă social-democrații nu au prezentat nicio soluție concretă pentru formarea unei noi majorități stabile.

Partidul Național Liberal consideră că actuala criză politică produce efecte directe asupra economiei, investițiilor și încrederii externe în România.

Liberalii afirmă că perioada de instabilitate afectează inclusiv capacitatea statului de a adopta rapid măsuri importante pentru cetățeni și pentru mediul economic.

În mesajul transmis public, PNL face referire și la colaborarea parlamentară dintre PSD și Alianța pentru Unirea Românilor în cadrul moțiunii de cenzură.

„Au trecut 18 zile de la retragerea miniștrilor PSD din Guvern. Au trecut 6 zile de la votarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Tot atâtea zile în care PSD nu a prezentat românilor nicio soluție serioasă pentru guvernarea țării, după ce a decis demolarea unei majorități funcționale și apropierea politică de AUR. Fiecare zi în care această criză politică și guvernamentală, generată de PSD, este menținută artificial costă România. Costă nivelul de trai al fiecărui român, costă încredere, stabilitate economică, investiții și capacitatea statului de a lua decizii importante pentru cetățeni. PSD are obligația să spună public cu ce soluții a mers la consultările de la Palatul Cotroceni. Românii au dreptul să știe dacă există un plan real de guvernare sau dacă tot acest demers a fost doar un joc politic iresponsabil”, arată PNL într-un comunicat de presă.

Reprezentanții liberalilor susțin că această alianță politică a dus la destrămarea unei majorități considerate funcționale și a generat un blocaj politic într-un moment sensibil pentru România.

Totodată, PNL acuză PSD că încearcă să se delimiteze acum de efectele deciziilor pe care le-a susținut în ultimele luni în cadrul Coaliției de guvernare.

Liberalii transmit că social-democrații au obligația să explice românilor ce soluții au propus în cadrul consultărilor de la Palatul Cotroceni și dacă există un proiect real pentru formarea noului Guvern.

În opinia PNL, actuala situație nu poate continua fără asumare politică și fără clarificarea direcției în care va merge România în perioada următoare.

Partidul Național Liberal afirmă că, dacă PSD nu are o variantă viabilă pentru guvernare, ar trebui să recunoască public acest lucru.