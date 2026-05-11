Liderul Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a transmis luni un mesaj critic la adresa ministrului Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, în contextul întârzierilor legate de adoptarea Legii salarizării, un element important din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Acesta a atras atenția că nerespectarea calendarului legislativ ar putea avea consecințe financiare semnificative pentru România, existând riscul pierderii unor fonduri europene estimate la aproximativ 700 de milioane de euro.

„Noi am spus de fiecare dată că ar trebui să impulsionăm industria națională, de fiecare dată. Am spus că este nevoie de programul de modernizare a armatei, de SAFE, și e un lucru bun. Modul în care facem schimb e un mod care ține de management, de administrarea pe care o face fiecare ministru.”, a transmis președintele PSD.

Potrivit declarațiilor liderului PSD, proiectul de lege ar fi trebuit să intre deja în dezbaterea Senatului, însă procedurile par să fi fost amânate. Grindeanu a subliniat că implementarea reformelor asumate prin PNRR depinde direct de respectarea termenelor stabilite la nivel guvernamental și parlamentar.

Mesajul său a evidențiat importanța unui management eficient al calendarului legislativ, în special în cazul reformelor cu impact asupra finanțării europene.

Sorin Grindeanu a reafirmat că PSD susține proiecte strategice precum programul SAFE și modernizarea armatei, considerându-le esențiale pentru dezvoltarea infrastructurii de apărare a României.

Totuși, el a subliniat că eficiența implementării acestor programe depinde de modul în care fiecare minister își îndeplinește atribuțiile administrative și respectă termenele stabilite.

„La PNRR ar fi trebuit de săptămâna trecută să intre în Senat în dezbatere Legea salarizării. Înțeleg că e de două săptămâni domnul Pîslaru acolo, dar de calendar se mai ține? Dacă nu faci nimic sigur pierzi 700 de milioane.”, mai arată Sorin Grindeanu.

În ceea ce privește PNRR, liderul social-democrat a precizat că formațiunea sa susține obiectivele majore asumate de România, inclusiv reformele structurale, aderarea la OCDE și respectarea cadrului fiscal negociat cu Comisia Europeană.

Cu toate acestea, Grindeanu a avertizat că întârzierile în procesul legislativ și eventualele dezbateri prelungite pot afecta implementarea la timp a reformelor, punând în pericol absorbția fondurilor europene.

„Dau acest exemplu ca să spun că ne-am dat acordul pe aceste două lucruri mari, dar fiecare dintre ele pot dezvolta dezbateri parlamentare și nuanțe din partea partidelor, ceea ce e normal. Dar nu suntem împotriva SAFE, PNRR, accederii la OCDE, cadrului fiscal negociat cu Comisia Europeană.”, a mai specificat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu susține că România are nevoie de un acord politic larg pentru a putea fi constituit un executiv funcțional, subliniind că actuala situație nu poate fi rezolvată prin decizii unilaterale sau prin excluderea unor actori politici importanți din procesul de negociere.

În viziunea liderului PSD, lipsa dialogului între partide ar alimenta blocajul instituțional și ar întârzia formarea unei noi echipe guvernamentale.

În discursul său, Grindeanu a sugerat că Ilie Bolojan ar adopta o poziție rigidă în raport cu negocierile politice, ceea ce ar face dificilă ajungerea la un compromis între partidele parlamentare.

Totodată, liderul social-democrat a afirmat că în jurul acestuia s-ar fi format un climat de susținere excesivă, care nu favorizează dezbaterea politică echilibrată.

„România nu se învârte în jurul unui singur om. România poate avea un guvern dacă se așează toată lumea onest la masă. În două zile vom avea datele economice care vor veni de la INS și vom vedea care e starea economică și care va fi o oglindă a managementului domnului Bolojan. Aceste lucruri le spunem de luni de zile că direcția economică a României este greșită și trebuie să fie schimbată. Dacă discutăm de o perspectivă de orogolii nu se pot găsi soluții. Eu nu a avut discuții cu PNL. Nu veți auzi de la mine să le spun eu ce să facă. Pare că domnului Bolojan îi surâde ideea de a rămâne pe viață. Există viață și fără Bolojan chiar dacă există un cor de lăudători. Asemăn acest val de acum cu ce s-a întâmplat în 2024 la prezidențiale”, a spus Grindeanu.

Liderul Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a declarat că a transmis ambasadorilor acreditați la București faptul că PSD nu a încheiat nicio înțelegere politică post-moțiune cu AUR. Potrivit acestuia, discuțiile cu reprezentanții diplomatici au vizat clarificarea unor posibile scenarii politice și evaluarea contextului economic actual.

Întâlnirea a avut loc pe fondul unor întrebări legate de stabilitatea politică și direcția reformelor economice din România.

„Eu le-am spus din start că tot ceea ce am convenit în urmă cu 10 zile, 2 săptămâni, la Cotroceni și anume, lucrurile legate de PNRR, de SAFE, de OECD, de cadrul fiscal și măsurile fiscale agreate cu Comisia Europeană, nu comportă schimbări”. „Indiferent de poziția PSD, că se afla la guvernare până în urmă cu 2 săptămâni sau că este în opoziție, sunt lucruri pentru care ne-am dat acordul. În mare, ca politici publice, există acest acord pentru lucrurile amintite și care, din perspectiva noastră, nu vor fi schimbate”, spune Grindeanu.

Grindeanu a subliniat că PSD a reiterat în fața diplomaților angajamentele asumate recent în cadrul discuțiilor instituționale de la nivel înalt.

Aceste angajamente includ implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), continuarea programului SAFE, procesul de aderare la OECD, precum și respectarea cadrului fiscal și a măsurilor convenite cu Comisia Europeană.

Liderul social-democrat a evidențiat faptul că aceste direcții reprezintă politici publice deja asumate, care nu vor suferi modificări indiferent de poziția PSD în raport cu guvernarea.