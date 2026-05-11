Radu Oprea a criticat luni decizia Guvernului demis de a continua procedurile pentru ordonanța de urgență privind investițiile în industria de apărare, după adoptarea moțiunii de cenzură împotriva Cabinetului Bolojan.

„Guvernul demis Bolojan a trimis la Monitorul Oficial o ordonanţă de urgenţă privind industria de apărare după ce a devenit Guvern interimar. Consider că această abordare este greşită şi o spun pe baza textelor legale în vigoare”, a scris senatorul PSD pe Facebook.

Potrivit acestuia, problema nu ține de importanța programului european SAFE sau de investițiile pentru industria de apărare, ci de modul în care Guvernul a ales să promoveze actul normativ într-un moment în care avea atribuții limitate.

Senatorul PSD a explicat că, pe 4 mai, Guvernul a adoptat ordonanța de urgență privind investițiile în industria de apărare, în contextul programului european SAFE.

Potrivit lui Radu Oprea, documentul ar fi fost modificat semnificativ chiar în timpul ședinței de Guvern, comparativ cu forma redactată inițial, ceea ce ar fi impus reluarea procedurii de avizare de către Consiliul Legislativ.

Acesta susține că, ulterior, pe 5 mai, Parlamentul a adoptat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

În aceeași zi, Consiliul Legislativ a emis un aviz negativ pentru actul normativ.

Radu Oprea afirmă că avizul negativ al Consiliului Legislativ a ajuns la Secretariatul General al Guvernului cu aproximativ patru minute înainte ca hotărârea Parlamentului privind moțiunea de cenzură să fie publicată în Monitorul Oficial.

Potrivit senatorului PSD, acest interval a fost folosit ulterior drept argument pentru susținerea ideii că procedura fusese finalizată înainte ca Guvernul să intre oficial în interimat.

Social-democratul critică însă continuarea demersurilor și susține că Executivul a încercat să mențină ordonanța în circuitul legislativ chiar și după pierderea mandatului deplin.

Radu Oprea spune că, pe 8 mai, Guvernul Bolojan, aflat deja în regim de interimat, a reintrodus ordonanța pe ordinea de zi.

„Pe 8 mai, Guvernul Bolojan, deja în exerciţiu limitat, a repus OUG pe ordinea de zi, (…) susţinând că nu readoptă actul, ci doar ‘ia act’ de avizul negativ al Consiliului Legislativ”, a afirmat senatorul PSD.

Acesta compară situația cu cea din februarie 2020, când mai multe ordonanțe de urgență adoptate de Guvernul Orban înaintea moțiunii de cenzură au fost contestate ulterior la Curtea Constituțională.

„Această construcţie procedurală reproduce logica Guvernului Orban din februarie 2020, când ordonanţe de urgenţă adoptate în noaptea dinaintea moţiunii de cenzură au fost ulterior atacate la Curtea Constituţională pe argumentul că urgenţa artificială creată de iminenţa demiterii nu constituie o situaţie extraordinară în sensul art. 115 alin. 4 din Constituţie”, a susținut Oprea.

Radu Oprea afirmă că ordonanța privind industria de apărare nu poate fi încadrată la acte de administrare curentă și avertizează că actuala procedură ar putea crea probleme juridice.

„OUG privind industria de apărare este un act de politică publică nouă, nu un act de administrare curentă. Indiferent de importanţa strategică a programului SAFE şi a investiţiilor vizate – şi această importanţă este reală – calea aleasă este vulnerabilă din punct de vedere constituţional şi riscă să compromită tocmai obiectivul urmărit”, a argumentat senatorul PSD.

Potrivit acestuia, soluția corectă ar fi ca ordonanța să fie adoptată de un guvern nou învestit și cu puteri depline.

Radu Oprea susține că importanța strategică a investițiilor în apărare nu poate justifica depășirea limitelor constituționale de către un Executiv interimar.

„Există o cale corectă – un guvern nou învestit poate adopta acest act în deplină legalitate, urgenţa politică nu justifică forţarea limitelor constituţionale”, a transmis senatorul PSD.

În final, acesta a lansat și o critică politică la adresa fostului Executiv.