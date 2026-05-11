Aflată la Bruxelles, ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a încercat să transmită un mesaj de stabilitate către partenerii europeni și internaționali ai României, după criza politică declanșată la București.

Oficialul român a declarat că situația actuală reprezintă un proces normal într-o democrație parlamentară și a subliniat că orientarea strategică a țării nu este pusă sub semnul întrebării.

„România rămâne fermă pe calea sa europeană și transatlantică”, a afirmat Oana Țoiu.

Declarațiile au fost făcute după ce scena politică românească a intrat într-o nouă perioadă de incertitudine, în urma adoptării moțiunii de cenzură care a dus la căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Oana Țoiu a explicat că România traversează o etapă politică obișnuită pentru un sistem democratic, în care disputele parlamentare și schimbările de majoritate fac parte din funcționarea instituțiilor statului.

„Am trecut prin ceea ce se întâmplă în orice democrație, și anume o dezbatere aprinsă în Parlament urmată de o decizie”, a declarat ministrul.

Aceasta a precizat că România este administrată în prezent de un guvern interimar, până la finalizarea consultărilor politice și desemnarea unui nou Executiv.

„România rămâne fermă pe calea sa europeană și transatlantică. Am trecut prin ceea ce se întâmplă în orice democrație, și anume o dezbatere aprinsă în Parlament urmată de o decizie, iar acum suntem un guvern interimar până la formarea unei noi coaliții și a unui nou guvern, după consultările cu președintele Nicuşor Dan”, a spus Oana Țoiu.

Ministrul interimar de Externe a insistat că negocierile politice aflate în desfășurare vizează exclusiv formațiuni și lideri care susțin parcursul european și nord-atlantic al României.

Potrivit acesteia, orientarea pro-occidentală a țării continuă să fie susținută de majoritatea cetățenilor și a actorilor politici implicați în negocieri.

„Dar cetățenii României au fost întotdeauna dedicați acestei profunde orientări pro-europene și transatlantice. Și așa stau lucrurile acum, când negocierile au loc doar în jurul potențialilor lideri pro-europeni și nord-atlantici în ceea ce privește deciziile politice”, a declarat Oana Țoiu.

În acest moment, discuțiile pentru formarea unei noi majorități parlamentare continuă între partidele care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, partidele pro-europene așteaptă o soluție politică din partea președintelui Nicușor Dan pentru depășirea actualei crize.

Conform unor surse citate de Antena 3 CNN, la finalul săptămânii viitoare, șeful statului ar urma să prezinte o variantă de compromis pentru formarea unei noi formule de guvernare.

Discuțiile vizează atât posibilitatea refacerii unei majorități parlamentare, cât și varianta unui guvern minoritar sau de tranziție.

În ultimele zile, Nicușor Dan a avut consultări informale la Palatul Cotroceni cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și reprezentanții minorităților naționale, după demiterea Guvernului Bolojan.

Sâmbătă, președintele României a făcut primele declarații publice după seria de consultări politice și a transmis că noul Executiv va avea o orientare clar pro-occidentală.

Nicușor Dan a afirmat că România va avea un „guvern pro-occidental” într-un termen „rezonabil” și a precizat că una dintre principalele priorități ale viitorului Executiv va fi pregătirea bugetului pentru anul 2027.

Șeful statului a mai spus că, în urma întâlnirilor cu liderii partidelor pro-europene, au început să se contureze mai multe scenarii pentru formarea viitoarei majorități.