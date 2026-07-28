Luna Cerbului apare pe cerul României. La ce oră poate fi observat fenomenul astronomic și ce superstiții îl însoțesc

Luna Cerbului va lumina cerul în seara de 29 iulie, oferind unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale verii. Dincolo de explicația științifică, această lună plină este înconjurată de legende și superstiții care s-au păstrat de-a lungul generațiilor în diverse culturi.

Luna Cerbului, cunoscută în limba engleză drept „Buck Moon”, va putea fi admirată pe 29 iulie 2026 și reprezintă, din punct de vedere astronomic, faza de lună plină a lunii iulie. Fenomenul marchează unul dintre cele mai spectaculoase momente astronomice ale verii și este însoțit de numeroase tradiții și superstiții păstrate de-a lungul timpului.

La fel ca orice altă lună plină din timpul anului, Luna Cerbului este rezultatul unei alinieri cerești numite sizigie. Luna plină apare atunci când Pământul se află poziționat exact între Soare și Lună. În această configurație, fața Lunii orientată spre Terra este complet iluminată de razele Soarelui, oferind imaginea unui disc lunar perfect luminat.

Astronomii explică faptul că faza de lună plină este, din punct de vedere tehnic, un moment precis în timp, nu o întreagă noapte. Pentru România, în ora de vară (EEST), momentul de iluminare maximă va avea loc pe 29 iulie 2026, la ora 17:36. Din moment ce Soarele va fi încă deasupra orizontului la acea oră, cel mai bun moment pentru observarea fenomenului va fi seara, imediat după apus, când Luna va răsări pe cer.

Denumirea de „Luna Cerbului” nu are însă o bază astronomică științifică. Numele provine din tradițiile culturale nord-americane, precum poporul algonquin, fiind ulterior preluat de coloniști și popularizat de publicații tradiționale precum The Old Farmer’s Almanac.

Numele face trimitere la ciclul de viață al cerbilor masculi. În mijlocul verii, coarnele lor se află într-o fază de creștere accelerată. Cerbii își pierd coarnele în fiecare iarnă, iar ele încep să crească din nou primăvara. Până în luna iulie, noile coarne sunt deja mari și acoperite de un puf catifelat, reprezentând un reper temporal important pentru triburile care își organizau viața după ritmurile naturii.

În jurul Lunii Cerbului s-au păstrat și numeroase superstiții culese din diverse culturi. Una dintre cele mai cunoscute spune că nu este bine să dormi cu fereastra larg deschisă în noaptea de 29 iulie deoarece Luna Cerbului ar atrage spiritele neliniștite ale pădurii aflate în căutarea unui adăpost, iar ele s-ar putea „cuibări” în locuință.

O altă credință populară avertizează că oamenii nu ar trebui să se privească într-o oglindă luminată direct de razele Lunii Cerbului. Potrivit tradiției, în locul propriei reflexii ar putea vedea „animalul” din interiorul lor.

Există și o superstiție cu semnificații pozitive. Se spune că persoanele care mănâncă un preparat pe bază de fructe de pădure exact la ora la care Luna atinge punctul maxim pe cer vor dobândi „vederea unui cerb”, adică abilitatea de a observa oportunitățile ascunse din viața lor.