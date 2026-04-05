În fiecare an, de Florii, românii pășesc într-o zi plină de superstiții vechi de secole. Între tradiții sacre și avertismente populare, Duminica Floriilor poartă reguli fascinante, care influențează gesturi cotidiene: de la felul în care te uiți în oglindă până la ce mănânci și la cum te comporți cu animalele din casă.

Unele interdicții par amuzante, altele sunt chiar înfricoșătoare, dar toate au la baza lor credința că de Florii se deschide o poartă între lumea celor vii și Lumea de Dincolo.

Nu te uita la reflexia ta din fântână. Există o superstiție care spune că dacă te uiți în fântână la miezul nopții dinspre Florii, nu îți vei vedea chipul, ci „umbrele celor care vor pleca” din familie în acel an.

Nu te uita în oglindă imediat după ce te trezești. O superstiție foarte veche și destul de înfricoșătoare spune că în dimineața de Florii, fetele nu trebuie să se uite în oglindă până nu ating o ramură de salcie. Se credea că, în această zi sfântă, oglinda poate să-ți fure frumusețea și să o dea florilor.

Acoperă oglinzile. În trecut, se credea că în Duminica Floriilor, oglinzile trebuie acoperite cu o pânză neagră sau pur și simplu întoarse la perete. Superstiția spune că dacă te privești în oglindă în timp ce se trag clopotele pentru slujbă, nu îți vei vedea chipul tău, ci pe al Satanei rânjind în spatele umărului tău.

Nu-ți spăla părul pentru că vei încărunți prematur. O credință străveche spune că dacă te speli pe cap de Florii fără apă descântată sau sfântă, vei începe să ai păr alb înainte de vreme.

Nu lăsa pisica să iasă din casă. Există o superstiție veche conform căreia pisicile care ies afară în duminica de Florii pot fi „călărite” de vrăjitoare care se duc la sabat să fure din puterea ramurilor sfințite. Dacă pisica se întoarce zgâriată, e semn că a fost la o petrecere ocultă.

Nu șterge praful, nu scutura. În credința populară, săptămâna care începe cu Floriile este perioada în care bariera dintre lumea viilor și cea a morților devine foarte subțire. Se credea că spiritele strămoșilor vin să viziteze casele celor dragi.

Dacă tu te apuci să bați pernele (gest care implică zgomot și scuturare violentă), se spune că „le arunci praf în ochi” spiritelor care s-au așezat să se odihnească. Pedeapsa? Te vor bântui în somn sau îți vor fura odihna tot anul.

Nu planta flori sau plante. Chiar dacă Florii se leagă de flori și primăvară, tradiția populară spune că dacă plantezi flori în această zi, vei avea ghinion și plantele nu vor prospera.

Nu fluiera. Dacă fluieri de Florii, se spune că „chemi vântul cel rău” (furtunile de vară) care îți va distruge recolta de pomi fructiferi. E o zi de liniște; dacă faci gălăgie inutilă, „trezești” grindina.

Nu mânca urzici. În tradiția populară se spune că atunci când Iisus era chinuit pe cruce, soldații sau cei care îl batjocoreau l-au bătut peste față și peste corp cu urzici pentru a-i mări suferința. Din acest motiv, urzica a fost „blestemată” să nu mai fie considerată o hrană de cinste în zilele de sărbătoare mare. A o mânca de Florii (ziua în care Iisus intră triumfal în Ierusalim ca să înceapă Săptămâna Patimilor) este văzut ca un gest de cruzime sau de impietate.

De altfel, se spune că de Florii are loc „Nunta Urzicilor”. Botanic vorbind, în această perioadă urzicile încep să înflorească și să devină tari, ațoase și extrem de pișcătoare. Cine mănâncă urzici „măritate” de Florii se va „urzica” tot anul, adică va avea o fire irascibilă și se va certa cu toată lumea din motive mărunte.

Nu mânca pește cu oase mici. Superstiția spune că dacă mănânci pește cu multe oase de Florii, vei avea o viață „înțepată” și plină de hopuri tot anul. Trebuie să alegi pește cu oase mari, ca să ai „coloană vertebrală” în fața necazurilor.