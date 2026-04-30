Printre lucrurile considerate de bun augur de 1 Mai se numără modul în care circulă banii. Se spune că banii trebuie dați doar cu mâna dreaptă și primiți cu stânga deoarece mâna stângă este „mâna inimii” și a încasărilor, iar dreapta simbolizează oferirea.

Dacă le încurci, riști să dai peste cap fluxul banilor.

De asemenea, dacă găsești un ban pe jos, este bine să-l ridici doar dacă este cu fața în sus. Dacă este întors pe partea cu stema, mai bine îl lași acolo, pentru că ar putea aduce ghinion sau ar putea fi „paguba” lăsată de altcineva.

Tot în categoria superstițiilor pozitive intră și portofelul roșu, considerat un magnet pentru bani datorită culorii sale asociate cu energia și prosperitatea. Se spune că un astfel de portofel nu va rămâne niciodată gol.

Dacă vezi un coșar de Ziua Muncii, ar fi bine să pui mâna pe un nasture și să te gândești la o mărire de salariu – tradiția spune că are mai mult succes decât o cerere oficială către șef.

În mod surprinzător, chiar și un incident neplăcut poate aduce noroc: dacă o pasăre te „onorează” pe haine în drum spre muncă, se crede că vei primi o sumă importantă de bani, proporțională cu… dimensiunea incidentului.

Pe de altă parte, există și o listă lungă de lucruri de evitat în această zi. Deși pare paradoxal, nu este bine să muncești din greu de 1 Mai pentru că ai putea atrage oboseală pentru restul anului.

În același timp, nu ar trebui să împrumuți bani – există credința că astfel îți pierzi prosperitatea și vei avea portofelul „găurit” până la finalul anului. De asemenea, nu este bine să arunci mâncare deoarece acest gest ar atrage lipsuri.

În gospodărie, tradițiile sunt la fel de stricte: nu se mătură pentru a nu „mătura” norocul și sporul banilor din casă. Nici somnul de zi nu este recomandat – dacă adormi când soarele este sus, se spune că vei fi leneș și fără energie tot anul, chiar dacă ziua este liberă.

Tot despre bani este și superstiția legată de geantă: nu o lăsa pe podea deoarece banii ar „fugi” sau s-ar scurge în pământ. Mai bine o așezi pe un scaun.

Obiceiurile continuă și în zona profesională. Nu este bine să numeri banii seara pentru că ai putea atrage pierderi; dimineața este momentul potrivit, când „crește” ziua și, simbolic, și câștigurile.

Fluieratul în birou este complet interzis, fiind considerat un semn că „fluieri a pagubă” și că alungi clienții sau bugetul. În schimb, dacă observi un păianjen mic pe birou, nu-l omorî – tradiția spune că acesta „țese” norocul financiar, ca un adevărat contabil tăcut.

Nu în ultimul rând, nici amplasarea obiectelor nu este lipsită de semnificație. O oglindă pusă în fața ușii biroului este considerată un simbol negativ deoarece se spune că norocul care intră pe ușă se vede reflectat și pleacă înapoi, speriat.