În analiza sa, Dan Andronic arată că strategia poloneză în cadrul programului „Safe Polonia” a fost construită pe ideea că securitatea trebuie să genereze și dezvoltare industrială internă.

El explică faptul că regula aplicată de autoritățile de la Varșovia a fost simplă: achizițiile externe au fost făcute în paralel cu dezvoltarea producției și mentenanței pe plan local.

Un exemplu important este parteneriatul cu Coreea de Sud, unde Polonia nu a cumpărat doar tancuri, ci și capacitatea de a le produce.

Astfel, din aproape 1.000 de tancuri K2PL Black Panther comandate, o parte importantă urmează să fie fabricate direct în Polonia, în unitățile grupului PGZ.

Tot în această logică sunt menționate și obuzierele Krab, unde șasiul este de origine sud-coreeană, însă turelele și sistemele integrate sunt poloneze. Fondurile au fost folosite pentru extinderea capacității de producție la uzinele Huta Stalowa Wola, care funcționează acum în trei schimburi.

Dan Andronic a subliniat și faptul că o parte importantă din bani a mers către proiecte realizate complet de industria locală.

Printre acestea se află vehiculul blindat Borsuk, noul vehicul de luptă al infanteriei, destinat să înlocuiască vechile BMP-uri sovietice.

Potrivit acestuia, finanțarea a permis accelerarea testelor și trecerea la producția de serie, dar și lansarea unor comenzi de stat de ordinul miliardelor de euro, care garantează locuri de muncă pe termen lung în industria poloneză.

În paralel, Polonia a negociat ca o parte din sumele plătite pentru tancurile Abrams și sistemele HIMARS să revină în economie sub forma unor centre de service și mentenanță.

Astfel, centrul Abrams din Poznań a devenit un hub european pentru întreținerea tancurilor americane, unde mecanicii polonezi sunt pregătiți la standarde NATO, iar companiile locale produc piese de schimb inclusiv pentru alte armate din regiune.

Postarea lui Dan Andronic evidențiază și investițiile în companii poloneze specializate în tehnologie avansată.

El amintește de drona Warmate, produsă de WB Group, care a devenit cunoscută în contextul războiului din Ucraina, dar și de compania PCO, care furnizează sisteme optice și de vedere nocturnă pentru platformele militare.

Potrivit jurnalistului, aceste investiții au dus la angajarea sau recalificarea a zeci de mii de specialiști în orașe industriale precum Stalowa Wola, Radom sau Poznań.

El susține că Polonia nu mai face doar asamblare, ci dezvoltă propriile sisteme de comandă și control, precum sistemul TOPAZ, care este deja exportat.

În concluzia sa, Dan Andronic afirmă că Polonia a folosit presiunea de securitate de la graniță ca pe un catalizator pentru o revoluție industrială, iar banii nu au plecat pur și simplu în afara țării, ci au fost transformați în know-how și capacitate industrială internă.