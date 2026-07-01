EXCLUSIV. Scandalul din Bihor a stârnit un nou val de acuzații. Dan Andronic: Responsabilitatea este foarte importantă. Nu putem trece peste

În cadrul noului podcast „Contrapunct”, jurnaliștii Dan Andronic, Mirel Curea și Victor Ciutacu au discutat cu Lucian Duță, medic chirurg la Spitalul Universitar din București, despre „azilul groazei” din județul Bihor, un dosar care a stârnit reacții puternice la nivel național.

În cadrul dezbaterii de pe canalul de YouTube „HAI România!”, Lucian Duță a afirmat că este surprins de amploarea scandalului mediatic și de modul în care acesta este tratat în spațiul public. El a făcut o paralelă cu scandalul azilelor din urmă cu aproximativ cinci ani, asociat cu Gabriela Firea, despre care a spus că nu a dus, până în prezent, la condamnări și că a fost perceput de unii ca o acțiune cu miză politică. Potrivit acestuia, anumite structuri ale statului ar acționa uneori în momente politice sensibile, iar cazul actual riscă să fie folosit în scopuri politice.

Lucian Duță a subliniat însă că, dincolo de implicațiile penale și de responsabilitățile instituționale care urmează să fie stabilite de autorități, adevărata tragedie o reprezintă soarta sutelor de persoane care au murit sau au suferit în aceste centre.

„Ce mă uimește este circul care s-a iscat în jurul acestui scandal. Un circ pe care și tu și eu și toți l-am mai văzut, seamănă dacă vrei cu circul de acum 5 ani cu Gabriela Firea, dacă îți aduci aminte, cu Azilurile Groazei de la Ilfov, cu care până ziua de azi nu s-a întâmplat nimic, nimeni n-a fost condamnat, toată lumea este ok, s-a dovedit de fapt a fi o intoxicare politică de 2 bani, menită, dacă vrei să o discrediteze, cel puțin așa pare, pe Gabriela Firea, nu că aș fi eu fan Gabriela Firea, ca să fie clar, vorbesc de mișcările pe care anumiți indivizi sau anumite structuri ale statului le fac culmea în anumite momente politice foarte sensibile. Și acest eveniment de la acest azil, care mi se pare, din ceea ce spun cel puțin procurorii, cu morți îngropați pe pământ, cu datele care vin de acolo, dincolo de aspectele, să spunem, penale, dincolo de aspectele care vor fi rezolvate într-un fel sau altul de așa zisele instituții ale statului, rămâne tragedia acelor 400 de oameni de care nimeni nu vrea să vorbească decât la un mod general, încercând să ducă vina… E clar că cineva vrea să ducă acest scandal spre actualul prim-ministru Ilie Bolojan. Am observat spre rușinea multora dintre colegii tăi că încearcă să se poziționeze politic de o parte sau de alta a baricadei, încercând să îndepărteze unii răspunderea, nu neapărat al lui Ilie Bolojan, ci a instituțiilor, că ne place cuvântul ăsta mult, instituțiilor de la Bihor, iar alții încercând să urce acest scandal și să-l lege de așa numita administrație Bolojan”, a spus medicul în cadrul podcastului „Contrapunct”.

Totodată, Lucian Duță a afirmat că situația din Bihor nu este, în opinia sa, un caz izolat și că investigații similare în alte zone sărace ale țării ar putea scoate la iveală situații asemănătoare.

În opinia sa, gravitatea situației nu constă doar în numărul deceselor, ci și în faptul că persoane fără posibilitatea de a se apăra au suferit în condiții improprii, în timp ce alții au obținut beneficii materiale.

„Mie ca medic, sincer să-ți spun, mi se pare lucrul ăsta absolut mizerabil pentru că situația, dacă este să ne uităm până la urmă, a ceea ce se întâmplă sau s-a întâmplat, mai bine zis, la Bihor, nu cred că este o situație izolată. Bănuiesc că dacă ne apucăm să săpăm mai ales prin Moldova, pe la Vaslui, pe la toate județele astea sărace, vom găsi azile de genul ăsta cu duiumul. Mizerabil, repet, mi se pare că nimeni nu vrea să vorbească despre faptul că acele lucruri care s-au întâmplat la Bihor au legătură nu numai cu instituțiile statului, ci mai ales cu noi, până la urmă, ca indivizi. Faptul că, de fapt, nouă nu ne pasă de demnitatea umană, faptul că nu ne pasă că niște oameni au murit acolo și nu numai că au murit, că până la urmă moartea este o chestiune, cum să spun, banală, toți morim până la urmă, ci faptul că niște oameni lipsiți de apărare, sub ochii noștrii, sub ochii aparținătorilor mai ales, au suferit și alții au obținut niște foloase, am și spus în postarea mea, probabil foloase care se reflectă în Instagram, niște limuzine sau niște vacanțe ale unora, ceea ce mi se pare absolut mizerabil. Ceea ce vedem la Bihor la ora asta este o reflexie până la urmă, a ceea ce înseamnă România și ceea ce însemnăm noi ca indivizi, după părerea mea”, a conchis medicul

La rândul său, Dan Andronic a susținut că responsabilitatea administrativă și politică nu poate fi ignorată și că tragedia nu trebuie redusă la o simplă dramă socială fără vinovați. El a afirmat că una dintre cele mai grave probleme este faptul că existența acestor centre era cunoscută, acestea fiind supuse unor controale în urma cărora s-ar fi concluzionat că nu existau nereguli.

Dan Andronic a argumentat că această situație ridică întrebări serioase cu privire la funcționarea instituțiilor și la răspunderea celor care aveau atribuții de control. El a afirmat că nu poate ignora faptul că una dintre persoanele care au avut responsabilități administrative în județ ocupă în prezent funcția de prim-ministru și a criticat ideea potrivit căreia reducerea cheltuielilor și a personalului din administrația locală ar conduce automat la o mai bună funcționare a statului.

„Deci ideea este următoarea. Eu cred că responsabilitatea administrativ-politică este foarte importantă, pentru că nu putem să o tratăm tot timpul ca fiind o comedie umană. Comedie cu ghilimele, în sens balzacian. (…) Problema este că despre azilele astea se știa. Aceste azile au fost controlate și s-a spus că nu-i nimic în neregulă. Deci aici, dacă vrei, este responsabilitatea politică și în momentul în care unul din cei responsabili la ora actuală este prim-ministru, n-am cum să nu observ lucrul ăsta. Mi s-a spus că tăierile fac bine și uite că nu fac bine. Tăierele din administrația locală nu fac bine. Uite că mi s-a spus că dacă tăiem cheltuielile și dacă avem din ce în ce mai puțin bani, statul merge mai bine. Uite că nu merge mai bine. Și tot așa. Deci eu nu pot să admit faptul că cel care a fost prefect și care avea responsabilitate să controleze la Bihor acest lucru, nu știu cum să-i spun. Așezarea aia. E aproape un sat. (…) Poftim, un lagăr. N-am vrut să sune prea dramatic. Nu, acolo sunt anumite sate care nu mai au 400 de oameni. (n.red. Cel care trebuia să controleze) ăla e la ora actuală deputat PNL și e foarte liniștit cu el. Cea care se ocupa de Direcția de Protecție Socială, la ora actuală este senatoare PNL. Și e foarte liniștită, deci nu putem trece peste. Atunci, dacă nimeni nu are nicio responsabilitate, Cine are responsabilitate? Cine trebuie să vadă lucrurile astea?”, a subliniat Dan Andronic.

Întreaga ediție a podcastului poate fi urmărită aici.