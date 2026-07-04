Ilie Bolojan a aprobat un atac politic la adresa Justiției. Dan Andronic: S-a dat ordinul de a lovi Justiția, aprobarea venind de la președintele partidului

Jurnalistul Dan Andronic susține, într-un articol publicat de EVZ, că președintele PNL, Ilie Bolojan, a aprobat o strategie internă prin care liderii și comunicatorii partidului au fost instruiți să atace public decizia Tribunalului București de suspendare a Hotărârii Consiliului Național Extraordinar nr. 01/2026, decizie care a blocat efectele Congresului PNL din 21 iunie.

EVZ a obținut în exclusivitate un document intern de comunicare elaborat de consultanții partidului și aprobat de Ilie Bolojan. Documentul arată că reprezentanții PNL au primit instrucțiuni să prezinte hotărârea instanței drept un precedent periculos pentru democrație și o intervenție nejustificată în autonomia partidelor politice.

Conform analizei realizate de jurnalist, mesajul central transmis în interiorul partidului este că instanța ar fi confundat libertatea mandatului parlamentar cu indisciplina de partid, limitând dreptul formațiunii politice de a-și reglementa activitatea internă și de a sancționa membrii care nu respectă deciziile conducerii.

Dan Andronic afirmă însă că această argumentație încearcă să deplaseze dezbaterea de la problema procedurală care a determinat intervenția instanței. În opinia sa, Tribunalul nu a contestat dreptul unui partid de a exclude membri, ci a constatat existența unor vicii procedurale în modul în care a fost organizat procesul decizional intern.

Jurnalistul susține că întregul demers a fost afectat de utilizarea unui statut care nu era aprobat la momentul convocării și că PNL încearcă să transforme o încălcare a propriilor reguli într-o dezbatere privind libertatea politică și autonomia organizațională.

„Conducerea Partidului Național Liberal a reacționat rapid după decizia de suspendare a Hotărârii Consiliului Național Extraordinar nr. 01/2026. Decizia prin care întreaga dinamică a Congresului din 21 iunie a fost blocată în instanță. Așa că s-a dat ordinul de a lovi Justiția, aprobarea venind de la președintele partidului. Prin intermediul unui document intern, punctajul de comunicare, elaborat de consultanții partidului și aprobat de Ilie Bolojan, obținut în exclusivitate de EVZ, membrii și comunicatorii PNL au fost instruiți să adopte o poziție extrem de dură. Să reacționeze violent la adresa motivării instanței, catalogând-o drept un precedent periculos pentru democrație și o imixtiune gravă în autonomia partidelor politice. Mesajul central pe care liberalii trebuie să-l propage în spațiul public este că instanța a confundat „libertatea mandatului parlamentar” cu „indisciplina de partid”, privând formațiunea politică de dreptul elementar de a-și autoreglementa activitatea și de a-și sancționa membrii rebeli. Punctajul de comunicare al PNL folosește o strategie retorică clasică, bazată pe disocierea conceptelor juridice și pe tehnica reducerii la absurd. Iată o analiză critică a principalelor linii de argumentare impuse de la centru”, a scris Dan Andronic.

Dan Andronic critică și exemplul inclus în documentul intern, referitor la posibilitatea ca un parlamentar care ar susține măsuri extremiste să nu mai poată fi sancționat de partid. El consideră că argumentul reprezintă un sofism, întrucât există o diferență fundamentală între sancționarea unor încălcări grave și utilizarea unor proceduri accelerate pentru eliminarea opoziției interne într-un conflict de putere.

În acest context, jurnalistul amintește că decizia lui Ilie Bolojan a vizat momentul desemnării lui Adrian Veștea, prim-vicepreședinte al PNL, pentru funcția de premier. Potrivit interpretării sale, intervenția instanței a urmărit stoparea unui abuz procedural și nu limitarea capacității partidelor de a-și sancționa membrii.

„Punctajul PNL insistă pe ideea că mandatul de parlamentar, care este protejat de Constituție împotriva mandatului imperativ și calitatea de membru de partid sunt entități complet diferite. Excluderea din partid nu atrage pierderea locului din Parlament, ci este doar o sancțiune politică internă pentru nerespectarea valorilor asocierii voluntare. La nivel teoretic, argumentul este valid și constituțional corect. Totuși, în plan practic și contextual, PNL comite o omisiune voită. Instanța nu a suspendat deciziile pentru că partidul nu ar avea voie, în general, să excludă membri, ci pentru că mecanismul procedural prin care s-a încercat această epurare s-a făcut prin încălcarea legii. Întregul proces a fost viciat, aplicându-se un statut neaprobat la data convocării. PNL încearcă să mute discuția de pe o culpă procedurală internă, nerespectarea propriilor reguli, pe o dezbatere principială despre libertatea politică. Acuzând Justiția… Documentul oferă un exemplu radical: dacă un parlamentar ar vota o lege rasistă sau extremistă, conform logicii instanței, partidul nu l-ar mai putea sancționa, ceea ce ar goli de conținut noțiunea de partid politic. Acesta este un sofism de tip „om de paie”. Există o diferență majoră între sancționarea unui parlamentar care încalcă drepturile omului sau statutul oficial și utilizarea unei proceduri extraordinare „pe repede-nainte”, în 48 de ore, pentru a elimina opoziția internă într-un conflict strict de putere. Vă reamintim că decizia lui Ilie Bolojan a vizat momentul desemnării lui Adrian Veștea, prim-vicepreședinte al PNL, ca premier. Instanța a intervenit tocmai pentru a stopa abuzul procedural de putere, nu pentru a proteja extremismul”, a mai scris jurnalistul.

Dan Andronic susține, de asemenea, că invocarea autonomiei partidelor politice nu poate echivala cu o imunitate față de respectarea propriilor reguli statutare. El arată că jurisprudența Curții Constituționale, invocată inclusiv de instanță, conferă statutului unui partid forță juridică în raporturile cu membrii săi și permite verificarea respectării procedurilor interne.

Potrivit documentului analizat de EVZ, comunicatorii PNL au fost instruiți să sublinieze că partidul respectă deciziile instanțelor și va utiliza căile de atac prevăzute de lege, insistând în același timp asupra caracterului provizoriu al măsurii dispuse de Tribunal.

Dan Andronic apreciază că aceasta este singura componentă a argumentației care reflectă în totalitate situația juridică actuală. Cu toate acestea, el consideră că efectele politice ale deciziei sunt majore, întrucât noua conducere a PNL se confruntă cu o delegitimare juridică parțială în plin proces de reorganizare și cu perspectiva unei eventuale anulări definitive a deciziilor contestate.