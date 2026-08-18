Investitorii au rămas în România, dar banii au plecat. PSD lansează acuzații dure la adresa lui Bolojan

PSD reacționează la poziția PNL privind evoluția investițiilor străine, după ce liberalii au susținut că investitorii nu au părăsit România ca urmare a măsurilor luate de guvernul condus de Ilie Bolojan.

Potrivit PNL, companiile au rămas pe piața românească, însă și-au direcționat profiturile către firmele-mamă din afara țării. Social-democrații afirmă că transferul acestor câștiguri reduce fondurile care ar putea fi reinvestite în economia locală și acuză conducerea liberală că a creat condițiile pentru scoaterea profiturilor din țară fără o taxare corespunzătoare în România.

PSD susţine că PNL încearcă să explice scăderea investiţiilor străine prin faptul că investitorii continuă să opereze în România, însă direcţionează profiturile către companiile-mamă din afara ţării. Social-democraţii leagă această situaţie de o măsură adoptată de Ilie Bolojan în luna ianuarie, despre care afirmă că a modificat regulile privind deducerea anumitor cheltuieli ale multinaţionalelor.

„În încercarea de a justifica scăcerea dramatică a investiţiilor străine cu 82%, după măsurile economice rudimentare ale premierului demis Ilie Bolojan, cei de la PNL îşi pun singuri palma în cap, scriind cu mânuţa lor un argument care îi îngroapă şi mai tare! PNL susţine că investitorii n-au fugit de Bolojan, ci au rămas aici, dar şi-au transferat profiturile către firmele-mamă din străinătate! Păi cine le-a permis să-şi exporte profiturile, fără să mai plătească taxe în România? Nu cumva chiar Bolojan, care a dat pe şest o ordonanţă, în ianuarie, prin care a eliminat plafonul de 1% privind deducerea cheltuielilor multinaţionalelor cu serviciile de consultanţă, management sau drepturi de autor contractate în afara ţării, de la firma-mamă sau de la alte firme din acelaşi grup?”, se arată în comunicatul PSD.

Social-democraţii afirmă că transferarea profiturilor către firmele-mamă din străinătate reduce resursele care ar putea fi folosite pentru investiţii în România. În acelaşi timp, PSD susţine că statul român pierde venituri fiscale în situaţia în care aceste sume nu mai sunt impozitate în ţară.

PSD susţine că argumentul prezentat de PNL referitor la menţinerea investitorilor în România confirmă, de fapt, efectele pe care social-democraţii le reclamă. Formaţiunea afirmă că prezenţa companiilor străine în România nu exclude diminuarea sumelor reinvestite local, dacă profiturile sunt direcţionate către companiile-mamă din afara ţării.

„Da, aveţi dreptate, stimaţi liberali: trimiterea profiturilor în străinătate la firma-mamă înseamnă mai puţini bani de reinvestit în ţara noastră, pe lângă impozitele pierdute de statul român! Este fără îndoială o pierdere pentru România! Însă, voi, cu Bolojan în frunte, le-aţi permis asta multinaţionalelor! Şi tot voi aţi blocat programul PSD de stimulare economică menit să atragă investiţii pentru dezvoltarea unor afaceri noi în România! Căci Bolojan a privit mereu investiţiile ca pe o cheltuială, care apare cu semnul minus în contabilitate, fără să priceapă că trebuie să investeşti pentru a aduce noi venituri la buget şi pentru a dezvolta economia!”, mai precizează PSD.

Social-democraţii îi acuză, totodată, pe liberali că au blocat programul PSD de stimulare economică destinat atragerii unor investiţii pentru dezvoltarea unor noi afaceri în România. PSD susţine că investiţiile trebuie privite şi prin prisma veniturilor pe care le pot genera ulterior pentru bugetul de stat şi pentru economie.

Reacţia social-democraţilor a venit după ce PNL a contestat afirmaţiile PSD referitoare la situaţia economiei româneşti. Liberalii au prezentat date oficiale despre care afirmă că nu susţin imaginea negativă promovată de social-democraţi în spaţiul public.

PNL susţine că în spaţiul public este prezentată o imagine exagerat de negativă asupra economiei României, pe care liberalii o leagă de disputele politice privind măsurile adoptate pentru corectarea dezechilibrelor. Formaţiunea afirmă că datele oficiale oferă o perspectivă diferită asupra evoluţiilor economice.

„În spaţiul public se încearcă inducerea unei imagini apocaliptice despre economia României, cu un singur scop politic: discreditarea măsurilor de corectare a dezechilibrelor lăsate în urmă”, consideră PNL, care neagă punctual mai multe afirmaţii făcute de social-democraţi în spaţiul public cu privire la inflaţie, economie, investiţii, datoria publică, măsurile fiscale.

Disputa dintre cele două partide vizează inclusiv evoluţia investiţiilor străine şi efectele măsurilor fiscale şi economice adoptate în perioada guvernării conduse de Ilie Bolojan. PNL respinge afirmaţiile PSD privind o deteriorare accentuată a situaţiei economice, în timp ce social-democraţii susţin că datele referitoare la investiţiile străine indică o scădere semnificativă.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că România a pierdut, numai în ultimele trei luni, peste 500 de milioane de euro din investiţiile străine. El a afirmat că, dacă ritmul se menţine şi Ilie Bolojan continuă cu „reformele”, nivelul investiţiilor străine ar putea ajunge la zero.