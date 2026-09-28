PSD refuză să susțină Guvernul Mureșan. Marius Budăi atacă PNL și USR: „Program nou, sau nu, dar aceeași direcție!”

Fostul ministru al Muncii Marius Budăi critică PNL și USR înainte de începerea audierilor miniștrilor propuși pentru Cabinetul condus de Siegfried Mureșan și anunță că PSD nu va acorda voturile necesare învestirii. Social-democratul își argumentează poziția printr-o serie de decizii luate în perioada guvernării PNL-USR din 2021, referindu-se la pensii, salarii, alocații și taxe. Afirmațiile îi aparțin lui Budăi și reprezintă poziția sa politică.

Reacția lui Marius Budăi vine în ziua în care începe audierea în Parlament a miniștrilor propuși de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Audierile sunt programate luni, 28 septembrie, între orele 14:00 și 20:00, și marți, 29 septembrie, între 10:00 și 20:00. Votul de învestitură este stabilit pentru miercuri, 30 septembrie, de la ora 13:00.

Premierul desemnat a depus programul de guvernare și lista miniștrilor sâmbătă. Programul cuprinde 372 de măsuri, iar Executivul propus este susținut de PNL, USR și UDMR.

În acest context, Marius Budăi susține că actualele promisiuni trebuie analizate și prin prisma guvernării PNL-USR din 2021.

„Astăzi, în Parlament, vor începe audierile noilor miniștri propuși și ni se va prezenta noul program de guvernare al Guvernului Mureșan. Cred că trebuie să pornim de la o întrebare foarte simplă – ne uităm la ce scriu acum în programul de guvernare sau la ce au făcut în anul 2021 când PNL și USR au avut împreună puterea? Ghici ce au majorat? Nimic, dar au pus bazele următoarelor creșteri de taxe și impozite. Cum? Vă explic acum.”

Fostul ministru al Muncii își continuă mesajul cu un bilanț critic al măsurilor din perioada respectivă.

„Să facem un bilanț, cu mâna pe inimă și zâmbetul de rigoare pe care ni l-au oferit constant, spunându-ne permanent: “NU se poate”, “NU avem”, “vom vedea”, “când se va putea” (este vreun deja-vu aici?).”

Budăi afirmă că pensionarii și angajații din sectorul public au fost printre categoriile afectate de deciziile guvernării de atunci.

„Să mergem pe categorii:

seniorii – pensii înghețate – 0(zero) lei creștere de pensii și nu s-au oprit aici – i-au vrut săraci pe părinții și bunicii noștri pentru următoarea jumătate de secol scriind în PNRR acel celebru, dar atât de nedrept procent de 9,4%; ⁠bugetarii – au primit același tratament – salarii înghețate;”

Afirmațiile privind intențiile PNL și USR reprezintă interpretarea politică formulată de Marius Budăi.

Social-democratul aduce în discuție și alocațiile pentru copii, criticând deciziile luate în 2021.

„3. ⁠copiii – te-ai fi gândit că aici vor fi mai empatici, dar nu (nici nu cred că știu termenul) – a doua tranșă de majorare a alocațiilor nu a mai fost dată – mamele au aflat că PNL și USR “NU vor să joace populist”. Asa a fost numit de ei dreptul copiilor la o alocație mai mare: populism;”

O altă critică formulată de fostul ministru vizează politica privind salariile din sectorul privat. El face referire la poziția Guvernului de la acea vreme față de Directiva europeană privind salariile minime adecvate.

„4. ⁠salariații din mediul privat – nu au scăpat nici ei – a fost trimis de către Guvernul de atunci un punct de vedere negativ la aprobarea Directivei privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană – deci se opuneau și majorării salariilor din mediul privat;”

Marius Budăi susține că unele dintre angajamentele incluse în PNRR în perioada respectivă au creat premisele unor modificări fiscale ulterioare.

„5. ⁠mediul de afaceri – hai poate aici găsim ceva bun, sau așa ne-am fi gândit, dar nu vă faceți speranțe degeaba – au pus bazele viitoarelor creșteri de taxe pe muncă pentru unele categorii de angajați și creșterile de impozite pentru antreprenori. Cum? Au scris în PNRR să fie eliminate facilitățile fiscale pentru lucrătorii din construcții, agricultură, alimentație și IT și au coborât pragul pentru încadrarea la IMM.”

Fostul ministru își încheie bilanțul cu o nouă critică la adresa PNL și USR:

„Ar mai fi lucruri “minunate și reformatoare”, dar, pentru moment, mă opresc aici. Concluzia este clară: pentru oameni exista mereu un “NU se poate”!”

La finalul mesajului, Budăi anunță explicit poziția PSD față de Cabinetul propus de Siegfried Mureșan.

„Astăzi, aceiași oameni vin să ne explice ce înseamnă guvernare responsabilă. Ei bine, domnilor de la PNL și USR, să știți că noi, PSD, NU vom vota acest Guvern.”

PSD a transmis și prin alți reprezentanți că nu intenționează să susțină Cabinetul Mureșan. Premierul desemnat a declarat că se bazează în acest moment pe 170 de voturi din partea PNL, USR și UDMR, în timp ce pentru învestirea Guvernului sunt necesare 233 de voturi.