George Simion anunță că AUR boicotează Guvernul Mureșan. Liderul partidului vorbește și despre suspendarea lui Nicușor Dan

Președintele AUR, George Simion, a anunțat că parlamentarii formațiunii nu vor participa la audierile miniștrilor propuși de premierul desemnat Siegfried Mureșan și nici la votul programat miercuri. Liderul AUR susține că asupra partidului au fost exercitate presiuni pentru susținerea unui „guvern de tip marionetă” și anunță negocieri cu celelalte formațiuni politice pentru formarea unui Executiv stabil.

George Simion a făcut anunțul luni dimineață, înainte de începerea audierilor miniștrilor propuși pentru viitorul Cabinet. Acesta a transmis că AUR va boicota procedura parlamentară și nu va acorda votul său Guvernului Mureșan.

„În ultimele luni au pus enorme presiuni pe noi ca să trădăm încrederea pe care ne-ați acordat-o și să votăm un guvern de tip marionetă. Nu vom fi prezenți în comisii, în plen, și nu vom vota un Guvern Siegfried Mureșan sau cel care urmează după aceea, Nazare, pentru că asta ar însemna trădarea încrederii pe care voi ne-ați acordat-o”, a spus Simion, într-un mesaj publicat pe Facebook.

În același mesaj, președintele AUR a vorbit despre actuala criză politică și a anunțat constituirea unei echipe care va purta negocieri cu toate formațiunile politice. Obiectivul declarat este formarea unui guvern stabil.

„Am desemnat o echipă de negociere cu toate formațiunile politice pentru ca în următoarele zile să ajungem la a forma un guvern stabil. Este de datoria AUR să facă parte din guvernare și să treacă țara peste aceste momente grele”, a subliniat George Simion.

George Simion a vorbit și despre scenariul în care negocierile dintre partide nu vor conduce la formarea unei majorități. Liderul AUR susține că, după respingerea unui nou guvern, ar trebui să se ajungă la alegeri parlamentare anticipate.

În același context, acesta a afirmat că va discuta despre posibilitatea suspendării președintelui Nicușor Dan în cazul în care nu vor fi convocate alegeri.

„După căderea următorului guvern trebuie să ajungem la votul românilor. Vom discuta cu toate persoanele responsabile posibilitatea ca, în cazul în care Nicușor Dan nu convoacă alegeri cum îi cere Constituția, să fie suspendat. Trebuie să strângem numărul necesar de semnături, trebuie să avem voturile în Parlament, dar mai presus de orice, trebuie să vă avem pe voi în spate”, a mai declarat șeful AUR.

Afirmația privind obligația convocării alegerilor, precum și scenariul suspendării președintelui, sunt pozițiile exprimate de George Simion în mesajul său.

Declarațiile liderului AUR au fost făcute cu puțin timp înainte de începerea audierilor în Parlament pentru miniștrii propuși de premierul desemnat Siegfried Mureșan.

AUR anunță astfel că va boicota atât etapa audierilor din comisiile parlamentare, cât și votul asupra noului Cabinet.