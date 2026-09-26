Doliu în AUR. George Simion transmite un mesaj de condoleanțe după ce formațiunea a pierdut un mare nume: Dumnezeu să-l ierte
SURSA FOTO: AUR - partidul politic AUR
Jurnalista Adina Anghelescu a anunțat, într-un mesaj publicat pe Facebook, moartea lui George Scarlat. Potrivit mesajului transmis de jurnalistă, acesta a murit în dimineața zilei respective, la ora 4:00.
AUR a pierdut un om de mare rafinament
Adina Anghelescu a rememorat perioada în care a fost prietenă și colegă cu George Scarlat, cei doi activând împreună în echipa publicației ZIUA. Jurnalista a amintit că, de-a lungul anilor, au parcurs împreună coridoarele presei de altădată.
În mesajul publicat pe Facebook, Adina Anghelescu l-a descris pe George Scarlat drept un om deștept, jovial și cald. Ea a evidențiat și simțul umorului pe care acesta îl avea, despre care a spus că reușea să alunge instant orice tristețe. Jurnalista a transmis, de asemenea, că partidul AUR a pierdut un om de mare rafinament.
„Azi dimineata, la.ora 4, George Scarlat, bun prieten si coleg cu care am marsaluit ani de zile pe coridoarele presei de alta data, in echipa ZIUA, a parasit lumea asta care se zbate intre Lumina si Intuneric. Dumnezeu a ales pentru el Lumina. George a fost un om destept, jovial, cald, cu un simt al umorului care te facea sa iti treaca instant orice tristete. Partidul AUR a pierdut un om de mare rafinament”, a scris aceasta pe Facebook.
Adina Anghelescu i-a transmis lui George Scarlat un mesaj de rămas-bun
La finalul mesajului, Adina Anghelescu i-a transmis lui George Scarlat un mesaj de rămas-bun și i-a urat odihnă veșnică.
„Odihna vesnica, George! Candva, vom rade din nou, reuniti in Ziua de dincolo de noapte!”, a conchis jurnalista.
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George Simion a transmis un mesaj după moartea lui George Scarlat
Liderul AUR, George Simion, a transmis un mesaj pe Facebook după moartea lui George Scarlat, pe care l-a descris drept un membru de seamă al CNC al formațiunii. În memoria acestuia, liderul AUR a susținut că România trebuie să devină din nou mare.
„Dumnezeu să-l ierte pe George Scarlat, membru de seamă al CNC – AUR. Și în memoria lui, România trebuie să fie iarăși MARE!”, a scris George Simion pe Facebook.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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