Petrolul Brent și WTI s-au distanțat puternic la bursă. Diferența dintre cele două cotații a ajuns la aproximativ 13 dolari pe baril

Diferența dintre cotațiile petrolului Brent și WTI s-a mărit vineri la aproximativ 13 dolari pe baril, după ce joi atinsese 12,02 dolari, cel mai ridicat nivel din 6 mai. Brent se tranzacționează în jurul valorii de 106 dolari pe baril, în timp ce petrolul american WTI se situează în jurul a 93 de dolari pe baril.

Creșterea diferenței dintre cele două cotații vine pe fondul discuțiilor de la Washington privind o posibilă restricționare a exporturilor americane de motorină, transmite Reuters.

Piața anticipează că, în cazul în care motorina produsă în SUA nu va mai putea fi exportată, stocurile interne ar putea crește rapid. În această situație, rafinăriile ar fi obligate să proceseze mai puțin țiței. Perspectiva pune presiune în special asupra petrolului WTI și explică adâncirea discountului petrolului american față de Brent.

O asemenea măsură ar putea avea, inițial, efectul de a relaxa într-o anumită măsură prețurile motorinei în Statele Unite. Acestea au atins în această săptămână nivelul record de 6,528 dolari pe galon.

Efectele ulterioare ar putea fi însă opuse. Reducerea activității rafinăriilor ar diminua și producția altor carburanți, ceea ce ar putea duce la scumpirea benzinei și, pe termen mai lung, la o nouă creștere a prețului motorinei.

Statele Unite sunt cel mai mare exportator mondial de motorină, cu exporturi nete de aproximativ 1,2 milioane de barili pe zi și o producție de 5,1 milioane de barili pe zi, potrivit Morgan Stanley.

Aceste livrări au compensat parțial dispariția unor volume din Orientul Mijlociu, în condițiile în care Strâmtoarea Ormuz rămâne în mare parte închisă. În același timp, exporturile americane au compensat și reducerea livrărilor din Rusia.

Wood Mackenzie estimează că o eventuală interdicție asupra exporturilor ar lăsa pe piața americană un surplus de aproximativ 700.000 de barili pe zi de motorină și gasoil.

Depozitele de pe coasta Golfului Mexic ar putea ajunge la capacitatea maximă în puțin peste o lună. În acest caz, rafinăriile ar fi obligate să reducă procesarea țițeiului cu peste 2 milioane de barili pe zi, echivalentul a aproximativ 12% din nivelul actual.

O interdicție asupra exporturilor de motorină nu este însă decisă. Casa Albă a negat miercuri informațiile potrivit cărora ar pregăti suspendarea exporturilor de motorină pentru 90 de zile.

Secretarul Energiei, Chris Wright, a afirmat, de asemenea, că o asemenea măsură nu ar controla creșterea prețurilor. În același timp, președintele Donald Trump declarase marți că susține o interdicție.

Chris Wright discută în prezent cu directorii unor mari rafinării americane despre posibilitatea unei limitări voluntare a exporturilor.

În mod normal, un discount atât de mare al petrolului WTI față de Brent ar face petrolul american mai atractiv pe piețele externe și ar stimula exporturile.

Războiul cu Iranul a schimbat însă această situație. Tarifele pentru transportul maritim au crescut puternic, iar disponibilitatea petrolierelor s-a redus.

Transportul unei încărcături de țiței din zona Golfului Mexic către Asia, cu un petrolier de foarte mare capacitate, costă în prezent aproximativ 50 de milioane de dolari. Înaintea războiului cu Iranul, costul era de aproximativ 16 milioane de dolari.

Potrivit Mizuho, discountul necesar pentru ca petrolul american să compenseze costurile transportului a crescut de la aproximativ 4 dolari la circa 8 dolari pe baril.

În pofida diferenței tot mai mari dintre cotațiile Brent și WTI, exporturile americane de țiței nu au crescut semnificativ.

Exporturile au avansat cu numai 45.000 de barili pe zi din iulie până în august, ajungând la 3,72 milioane de barili pe zi.

În plus, media pe trei luni indică pentru septembrie a treia scădere lunară consecutivă și cel mai redus nivel de dinaintea izbucnirii războiului cu Iranul în februarie.

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