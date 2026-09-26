David Cosma Cristofor, confirmat oficial în weekendul de Formula 1 de la Sepang cu Evans GP

Pentru cei care urmăresc constant evoluția tinerilor sportivi români în competițiile internaționale, anunțul venit ieri, 25 septembrie 2026, marchează un nou pas logic și meritat în parcursul lui David Cosma Cristofor. Echipa Evans GP a confirmat oficial selectarea pilotului bucureștean pentru manșa inaugurală din Formula Trophy Malaysia, care se va desfășura pe circuitul Sepang International în perioada 2–4 octombrie 2026.

Evenimentul are o vizibilitate aparte în calendarul competițional: este singurul weekend din acest sezon în care Formula 4 împarte pista direct cu Marele Premiu de Formula 1, oferind tinerilor piloți o expunere importantă în fața structurilor majore din motorsport.

Această participare nu este o premieră absolută pentru David în ceea ce privește cursele desfășurate în cadrul unui weekend F1. În 2025, la evenimentul similar găzduit de circuitul Yas Marina din Abu Dhabi, românul a reușit să încheie pe locul 4 dintr-un efectiv de 36 de piloți aliniați la start.

Un an mai târziu, David revine la o astfel de competiție cu mai multă maturitate și cu un bagaj tehnic vizibil consolidat în campionatele europene și din Orientul Mijlociu.

Evoluția lui David din acest an explică decizia celor de la Evans GP de a-i oferi monopostul pentru etapa din Malaysia:

Top 3 în Campionatul Italian de F4: Înaintea etapelor de toamnă, David se menține pe podiumul uneia dintre cele mai exigente serii de Formula 4 din lume, considerată de specialiști un adevărat filtru pentru promovarea spre Formula 3 și Formula 2.

Prezență constantă în UAE4: În prima parte a anului, alături de echipa PREMA Racing, românul a obținut două podiumuri și un loc 5 în clasamentul general din Orientul Mijlociu.

Sprijin tehnic și mentorat: În paralel cu activitatea de pe pistă, David beneficiază și de structura de dezvoltare ProRacing, fondată de fostul pilot de F1 Giancarlo Fisichella alături de Marco Ciocci.

Reprezentanții echipei au subliniat că alegerea românului s-a bazat pe datele concrete de performanță din ultimele sezoane.

„Suntem foarte încântați să îl primim pe David la Evans GP pentru manșa inaugurală a Formula Trophy Malaysia. Vine la noi cu un nivel solid de experiență în Formula 4 și a concurat cu succes în câteva campionate foarte competitive în acest sezon. Rezultatele sale vorbesc de la sine”, a precizat Joshua Evans, directorul echipei Evans GP.

La rândul său, David Cosma Cristofor a punctat pragmatismul cu care abordează această nouă etapă:

„Malaysia este un weekend în care atenția din motorsport este concentrată pe noua generație, iar eu îmi doresc să lupt pentru fiecare poziție. Le mulțumesc celor de la Evans GP pentru încredere și îmi doresc să confirm prin rezultate”, a declarat pilotul român.

Născut la București în februarie 2009 și cu o experiență acumulată de la vârsta de șase ani în karting, David își continuă astfel parcursul metodic spre categoriile superioare ale monoposturilor. Etapa de la Sepang din 2–4 octombrie va fi un bun indicator pentru finalul acestui sezon.