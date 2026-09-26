Manchester United vinde bucăți din gazonul de pe Old Trafford. Cât costă un cub cu o parte din terenul legendarului stadion
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Manchester United a început să vândă bucăți din gazonul de pe Old Trafford, fiecare fragment fiind comercializat sub forma unui cub de sticlă la prețul de 125 de lire sterline.
Manchester United a găsit o metodă inedită de a vinde gazonul de pe Old Trafford
Inițiativa a fost anunțată în aceeași zi în care clubul a raportat că datoriile sale totale se mențin la peste 1 miliard de lire sterline. Primul lot de cuburi pus la vânzare s-a epuizat deja, potrivit informațiilor publicate de BBC.
Manchester United a înregistrat venituri record de 677,6 milioane de lire sterline în sezonul 2025-2026 și un profit operațional de 22,6 milioane de lire sterline. În același timp, clubul a raportat o pierdere înainte de impozitare de 43 de milioane de lire sterline.
Clubul, care are 13 titluri de campioană în Premier League, a confirmat și că a cheltuit 63,5 milioane de lire sterline pentru achiziționarea terenului destinat noului stadion al echipei. Costul total al noii arene este estimat să depășească 2 miliarde de lire sterline.
Gazonul de pe Old Trafford, transformat în obiect de colecție
Pentru prima dată în ultimii 14 ani, terenul de joc de pe Old Trafford a fost excavat în această vară și îndepărtat până la fundație.
Porțiuni din gazon au fost păstrate, iar bucăți cu dimensiunea de 7 pe 7 centimetri au fost introduse în cuburi de sticlă.
Fiecare cub este prezentat într-o cutie neagră, transformând o parte din gazonul stadionului într-un obiect de colecție destinat suporterilor.
Primul lot disponibil s-a vândut deja
Primul lot disponibil s-a vândut deja, deși clubul a stabilit un preț de 125 de lire sterline pentru fiecare cub.
Pe site-ul clubului, aceste obiecte sunt prezentate ca suveniruri ale meciurilor importante disputate pe teren propriu și ca o modalitate de a păstra amintirea zilelor de meci de pe Old Trafford.
Inițiativa vine într-un moment în care Manchester United continuă să raporteze o datorie totală de peste 1 miliard de lire sterline, în timp ce clubul se pregătește pentru proiectul unui nou stadion, a cărui valoare totală este estimată la peste 2 miliarde de lire sterline.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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