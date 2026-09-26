Manchester United vinde bucăți din gazonul de pe Old Trafford. Cât costă un cub cu o parte din terenul legendarului stadion

Manchester United a început să vândă bucăți din gazonul de pe Old Trafford, fiecare fragment fiind comercializat sub forma unui cub de sticlă la prețul de 125 de lire sterline.

Inițiativa a fost anunțată în aceeași zi în care clubul a raportat că datoriile sale totale se mențin la peste 1 miliard de lire sterline. Primul lot de cuburi pus la vânzare s-a epuizat deja, potrivit informațiilor publicate de BBC.

Manchester United a înregistrat venituri record de 677,6 milioane de lire sterline în sezonul 2025-2026 și un profit operațional de 22,6 milioane de lire sterline. În același timp, clubul a raportat o pierdere înainte de impozitare de 43 de milioane de lire sterline.

Clubul, care are 13 titluri de campioană în Premier League, a confirmat și că a cheltuit 63,5 milioane de lire sterline pentru achiziționarea terenului destinat noului stadion al echipei. Costul total al noii arene este estimat să depășească 2 miliarde de lire sterline.

Pentru prima dată în ultimii 14 ani, terenul de joc de pe Old Trafford a fost excavat în această vară și îndepărtat până la fundație.

Porțiuni din gazon au fost păstrate, iar bucăți cu dimensiunea de 7 pe 7 centimetri au fost introduse în cuburi de sticlă.

Fiecare cub este prezentat într-o cutie neagră, transformând o parte din gazonul stadionului într-un obiect de colecție destinat suporterilor.

Primul lot disponibil s-a vândut deja, deși clubul a stabilit un preț de 125 de lire sterline pentru fiecare cub.

Pe site-ul clubului, aceste obiecte sunt prezentate ca suveniruri ale meciurilor importante disputate pe teren propriu și ca o modalitate de a păstra amintirea zilelor de meci de pe Old Trafford.

Inițiativa vine într-un moment în care Manchester United continuă să raporteze o datorie totală de peste 1 miliard de lire sterline, în timp ce clubul se pregătește pentru proiectul unui nou stadion, a cărui valoare totală este estimată la peste 2 miliarde de lire sterline.