Arena Națională intră în reabilitare pentru finala Europa League din 2028. Ciprian Ciucu anunță lucrări importante

Arena Națională va fi reabilitată și modernizată înainte de finala Europa League din 2028, care va fi organizată la București. Primarul general Ciprian Ciucu a anunțat lucrări la structura și acoperișul stadionului, înlocuirea ecranelor LED și modernizarea mai multor facilități necesare competiției.

Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat că Bucureștiul va organiza finala Europa League din 2028, după decizia luată marți de Comitetul Executiv al Uniunii Asociațiilor Europene de Fotbal (UEFA).

Meciul se va disputa pe Arena Națională, iar Primăria Municipiului București (PMB) a participat, alături de FRF, la pregătirea dosarului de candidatură.

„În primăvară am lucrat împreună cu FRF pentru această candidatură, am lucrat la dosar pe partea noastră de responsabilități”, a transmis Ciprian Ciucu.

Municipalitatea și-a asumat punerea la dispoziție a stadionului, dar și o serie de investiții și măsuri pentru organizarea evenimentului.

Printre cele mai importante intervenții se numără lucrările de proiectare și reparații la structura și acoperișul Arenei Naționale.

Potrivit primarului general, contractul de achiziție publică pentru acestea a fost semnat în septembrie.

Municipalitatea intenționează să înlocuiască și ecranele LED ale tabelei de marcaj, cunoscută drept videocub. Proiectul presupune furnizarea, montarea și punerea în funcțiune a noilor ecrane, precum și instalarea unei platforme pentru administrarea conținutului afișat. Procedura de achiziție urmează să fie lansată în perioada imediat următoare.

Arena va beneficia și de modernizarea echipamentelor și sistemelor folosite pentru broadcasting, transmisiuni TV și activitatea media.

Lucrările vor viza, de asemenea, vestiarele, spațiile destinate staff-urilor și zona băncilor de rezervă.

Organizarea finalei nu presupune doar intervenții asupra stadionului. PMB și-a asumat și amenajarea unor zone de interes pentru suporteri în București.

Locațiile acestora urmează să fie stabilite împreună cu Federația Română de Fotbal.

Municipalitatea va pregăti și un plan de mobilitate și management urban, cu o atenție specială acordată traseului dintre Aeroportul Internațional Henri Coandă, Arena Națională și zonele destinate suporterilor.

Ciucu susține că până în 2028 majoritatea șantierelor din Capitală vor fi închise, ceea ce ar trebui să reducă problemele de circulație în perioada evenimentului.

Primarul general a precizat că a discutat deja cu președintele FRF, Răzvan Burleanu, după confirmarea organizării finalei.

„Ne vom vedea în perioada următoare pentru a discuta în detaliu tot ceea ce avem de făcut pentru a folosi această oportunitate în beneficiul fotbalului și al orașului nostru”, a declarat Ciprian Ciucu.

Pregătirile vor continua astfel în următorii doi ani, atât la nivelul Arenei Naționale, cât și în ceea ce privește infrastructura și organizarea orașului pentru suporterii care vor veni la București.