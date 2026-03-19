Primarul general, Ciprian Ciucu, solicită ca lucrările să fie coordonate și planificate astfel încât investițiile publice să nu mai fie afectate, iar comunitatea să nu fie supusă disconfortului inutil.

Edilul a subliniat că trebuie să existe un grafic de lucrări și un program de investiții deja stabilit pentru 2027-2028, iar pentru anul în curs, deși este târziu, trebuie să se cunoască planurile pentru vară și toamnă. Companiile de utilități sunt obligate să se coordoneze cu lucrările Primăriei Capitalei și cu primăriile de sector pentru a evita situațiile în care asfaltul proaspăt este spart la scurt timp după finalizarea lucrărilor.

Primarul a mai cerut companiilor să curețe și să întrețină cutiile stradale care conțin tehnică sau cabluri, eliminând afișele și graffiti. Amenzile vor fi aplicate celor care nu respectă aceste reguli, precum și celor care refac lucrările „în bătaie de joc”. Toate lucrările trebuie realizate cu simț de răspundere și respect pentru cetățeni.

„Torni asfalt proaspăt, amenajezi spații verzi și te trezești că vine vreo companie de utilități și sparge, sapă, distruge tot. Punem STOP! Și învățăm să lucrăm coordonat planificat, stabilit cu mult timp înainte lista de investiții. Nu ne batem joc de banii publici și nu creăm disconfort comunității la nesfârșit. PRIMARUL GENERAL: „Nu e posibil ca noi să finalizăm investiții, iar dumneavoastră să veniți la scurt timp și să spargeți” „Trebuie să aveți un grafic de lucrări, un program de investiții făcut deja pentru 2027-2028. Pentru anul în curs este deja târziu, dar evident că sunt interesat să știu și ce v-ați planificat în această vară, în toamnă. Este obligatoriu să învățați să vă coordonați cu lucrările Primăriei Capitalei, cu primăriile de sector. Nu e posibil ca noi să finalizăm investiții, iar dumneavoastră să veniți la scurt timp și să spargeți”, le-a transmis primarul general Ciprian Ciucu reprezentanților companiilor de utilități publice, strânși ca să le spună cum vor lucra de acum înainte pe străzile din București”, este scris într-o postare realizată de Primăria Capitalei pe Facebook.

La discuții au participat reprezentanți ai principalelor companii și instituții implicate în infrastructura orașului, printre care Apa Nova, Distrigaz, Rețele Electrice România, Netcity Telecom, Termoenergetica, Compania de Iluminat Public, Administrația Străzilor, Energetica Servicii și STB.

„De asemenea, le-a pus în vedere celor care au tehnică, cabluri închise în acele cutii stradale, să le curețe de afișe, de graffiti și să le întrețină. Altfel, vin amenzi. La fel vor fi sancționați și cei care „readuc la starea inițială" în bătaie de joc. Lucrările trebuie să se facă cu simț de răspundere, cu respect pentru oameni. Punem Bucureștiul la punct!", a mai scris Primăria Capitalei.

