Asociaţia Pro Infrastructură trage semnalul de alarmă: Risc major de pierdere a fondurilor PNRR pentru Autostrada A7
Asociaţia Pro Infrastructură avertizează că există un risc semnificativ ca România să piardă bani nerambursabili din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă pentru Autostrada A7, din cauza întârzierilor tot mai mari în execuţia lucrărilor.
Potrivit organizaţiei, respectarea termenului renegociat pentru deschiderea circulaţiei pe sectorul Adjud Nord – Roman Nord până la 31 august 2026 a devenit extrem de dificilă, deşi nu este încă imposibilă.
Organizaţia a transmis, printr-o postare pe Facebook, că şansele de a respecta ţinta stabilită în toamna anului trecut s-au redus drastic, iar atingerea acesteia ar presupune o mobilizare excepţională din partea constructorului.
Reprezentanţii asociaţiei au explicat că antreprenorul UMB ar trebui să îşi depăşească limitele şi să lucreze în trei schimburi, fără întrerupere, pentru a recupera întârzierile acumulate.
În acelaşi timp, aceştia au avertizat că o astfel de accelerare ar putea afecta inevitabil calitatea lucrărilor, în special în ceea ce priveşte umpluturile şi straturile de asfalt, care necesită respectarea strictă a timpilor tehnologici.
Se cere o mobilizare masivă pentru recuperarea întârzierilor
Potrivit specialiştilor, este nevoie de suplimentarea rapidă a forţei de muncă, în special a fierarilor-betonişti implicaţi în realizarea structurilor. Aceştia ar putea fi redistribuiţi de pe alte şantiere, precum cele de pe Autostrada A3 sau de pe Autostrada de Centură A0.
Chiar şi în aceste condiţii, organizaţia consideră că ritmul actual al lucrărilor de pe Autostrada A7 scoate în evidenţă limitele constructorului în a-şi respecta obligaţiile contractuale, aspect semnalat public încă din toamna anului 2022.
În analiza sa, asociaţia a amintit că cele două contracte aferente tronsonului Adjud – Bacău Sud au fost semnate în decembrie 2022 şi au ajuns în prezent la stadii fizice oficiale de aproximativ 95% şi 70%. Alte trei contracte, aferente sectorului Bacău Nord – Paşcani, au fost semnate în februarie 2023 şi au atins un progres de aproximativ 45%.
Toate cele cinci contracte au primit ordine de începere la începutul lunii mai 2023 şi prevăd o durată de execuţie directă de 30 de luni, fără etapă de proiectare. Astfel, termenul iniţial de finalizare pentru întreaga distanţă Adjud – Paşcani a expirat în noiembrie 2025.
Organizaţia a subliniat că structurile reprezintă cele mai mari puncte critice ale proiectului. Pe tronsonul Răcăciuni – Bacău există un pasaj de aproximativ 1,2 kilometri peste magistrala feroviară M500 care înregistrează întârzieri semnificative, dar şi un alt pasaj de circa 730 de metri în zona Nicolae Bălcescu, aflat tot peste aceeaşi magistrală. În plus, la nord de Bacău, înainte de Filipeşti, un pasaj important peste M500 şi DN2 este practic neînceput.
Lucrări de anvergură, dar și alte lucrări mai mici, pe aproape 100 km ce trebuie să fie gata până la finalul lui august 2026
Situaţia este complicată şi în zona Centurii Roman, unde un viaduct abia începe să prindă contur, iar podul peste râul Moldova se află încă la nivelul fundaţiilor.
Specialiştii au atras atenţia că, pe lângă aceste structuri majore, există numeroase alte lucrări mai mici care trebuie realizate pe şi peste traseul autostrăzii, ceea ce înseamnă un volum impresionant de muncă pe aproape 100 de kilometri ce trebuie finalizaţi până la sfârşitul lunii august 2026.
În paralel, trebuie continuate lucrările la terasamente, la stratul de balast stabilizat şi la cele trei straturi de asfalt. Deşi vremea favorabilă permite accelerarea acestor operaţiuni, experţii avertizează că există un risc ridicat de compromisuri privind calitatea.
Terasamentele trebuie lăsate să se stabilizeze suficient pentru a evita tasările sau apariţia unor denivelări periculoase la capetele de pod, probleme întâlnite anterior pe alte proiecte similare.
În concluzie, reprezentanţii asociaţiei consideră că circulaţia ar putea fi deschisă relativ rapid pe sectorul Adjud Nord – Răcăciuni din Autostrada A7, chiar până la sfârşitul lunii aprilie, dacă există voinţă.
La Bacău, finalizarea ar putea avea loc cel mai devreme la final de iunie, însă doar în condiţiile unei mobilizări excepţionale şi ale unor deschideri secvenţiale ale traficului. În lipsa acestor măsuri, termenul realist ar fi luna august. De la Bacău spre Săbăoani, însă, rămâne un volum uriaş de lucrări care poate fi finalizat doar prin execuţie continuă şi utilizarea tuturor resurselor disponibile ale UMB.
Postarea integrală a celor de la Asociația Pro Infrastructură
„Autostrada A7: risc semnificativ să pierdem bani gratuiți din PNRR.
S-au redus drastic șansele să respectăm ținta renegociată în toamna anului trecut necesară accesării tuturor banilor gratuiți, nerambursabili, din PNRR: deschiderea circulației pe cei 96,32 kilometri ai Autostrăzii A7 Adjud Nord-Roman Nord (Săbăoani) până la 31 august 2026.
Atingerea țintei este încă posibilă dar va fi extrem de greu. Cei de la UMB trebuie să se autodepășească, mobilizându-se exemplar în 3 schimburi, nonstop. Este nevoie de mai mulți muncitori, mai ales fierari-betoniști la structuri, care să fie aduși cât mai rapid de pe A3 și A0. Chiar dacă ar reuși, un astfel de heirup va afecta inevitabil calitatea, în special a umpluturilor și straturilor de asfalt care cer atenție și respectarea timpilor tehnologici.
Acum se vede cel mai clar lipsa capacității UMB de a-și onora la timp obligațiile contractuale asumate, așa cum am avertizat public încă din toamna anului 2022 și ulterior am explicat de nenumărate ori, în ciuda criticilor nefondate și chiar a injuriilor pe care le-am încasat 3 ani de zile.
Cele două contracte de pe Adjud-Bacău Sud au fost semnate în 15.12.2022 și au ajuns la stadiu fizic oficial de 95%, respectiv 70%. Celelalte trei de pe Bacău Nord-Pașcani au fost parafate în 15.02.2023 și sunt acum la aproximativ 45%. Toate cele cinci au primit ordine de începere în primele zile ale lunii mai 2023 și prevăd câte 30 de luni de execuție directă, fără perioadă de proiectare. Deci termenul de finalizare, pe întreaga distanță Adjud-Pașcani, a expirat în noiembrie 2025.
Să facem analiza punctelor critice de pe cei 96,32 kilometri dintre Adjud Nord și Roman Nord (Săbăoani) ca să înțelegem cât de mare este riscul ca să pierdem bani nerambursabili alocați prin PNRR și ce sectoare pot fi inaugurate până în august 2026.
Structurile sunt punctele critice majore, așa cum vă explicăm de ani de zile. Pe Răcăciuni-Bacău, la est de Cleja, avem un pasaj-mamut de 1,2 km peste magistrala de cale ferată M500 foarte întârziat (captură 1), plus un altul la est de Nicole Bălcescu lung de vreo 730 m tot pe deasupra M500 (2). La nord de Bacău, înainte de Filipești, avem încă un pasaj mare peste M500 și DN2 care, atenție, este practic neînceput (3).
Pe Centura Roman, avem un viaduct măricel care abia a început să iasă din pământ (4) dar mai ales podul sănătos care traversează Râul Moldova (captură 5) aflat abia la nivel de fundații!
Mai grav este că pe lângă structurile mari sunt foarte, foarte multe altele mai mici, pe și peste A7. Deci un volum de muncă impresionant pe cei aproape 100 de kilometri dintre Adjud Nord și Săbăoani care trebuie livrați la 31 august 2026.
Să nu uităm umpluturile, balastul stabilizat și cele trei straturi de asfalt. Chiar dacă aici se poate accelera semnificativ acum că a venit vremea bună, riscul de a face rabat la calitate este extrem de ridicat. Terasamentele trebuie „să stea” suficient ca să se evite celebrele trambuline în zona capetelor de pod (culee) sau tasările majore în plin rambleu, așa cum am pățit pe lotul 3 al DEx12 Craiova-Pitești executat tot de UMB.
Concluzia. Pe Adjud Nord-Răcăciuni se poate da lejer drumul circulației (până) la sfârșit de aprilie, dacă se dorește. La Bacău putem ajunge cel mai devreme la final de iunie doar cu o mobilizare fantastică și asta numai dacă antreprenorul și CNAIR doresc deschideri secvențiale și muncitorii sunt concentrați masiv pentru acest scop.
Altminteri, ne vedem în august la Bacău, perfect fezabil. Însă de acolo și până la Săbăoani este un munte de muncă, unul care nu poate fi cucerit decât cu execuție nonstop și cu toată forța UMB”, scrie în mesajul postat luni, 16 martie.
