Asociaţia Pro Infrastructură avertizează că există un risc semnificativ ca România să piardă bani nerambursabili din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă pentru Autostrada A7, din cauza întârzierilor tot mai mari în execuţia lucrărilor.

Potrivit organizaţiei, respectarea termenului renegociat pentru deschiderea circulaţiei pe sectorul Adjud Nord – Roman Nord până la 31 august 2026 a devenit extrem de dificilă, deşi nu este încă imposibilă.

Organizaţia a transmis, printr-o postare pe Facebook, că şansele de a respecta ţinta stabilită în toamna anului trecut s-au redus drastic, iar atingerea acesteia ar presupune o mobilizare excepţională din partea constructorului.

Reprezentanţii asociaţiei au explicat că antreprenorul UMB ar trebui să îşi depăşească limitele şi să lucreze în trei schimburi, fără întrerupere, pentru a recupera întârzierile acumulate.

În acelaşi timp, aceştia au avertizat că o astfel de accelerare ar putea afecta inevitabil calitatea lucrărilor, în special în ceea ce priveşte umpluturile şi straturile de asfalt, care necesită respectarea strictă a timpilor tehnologici.

Potrivit specialiştilor, este nevoie de suplimentarea rapidă a forţei de muncă, în special a fierarilor-betonişti implicaţi în realizarea structurilor. Aceştia ar putea fi redistribuiţi de pe alte şantiere, precum cele de pe Autostrada A3 sau de pe Autostrada de Centură A0.

Chiar şi în aceste condiţii, organizaţia consideră că ritmul actual al lucrărilor de pe Autostrada A7 scoate în evidenţă limitele constructorului în a-şi respecta obligaţiile contractuale, aspect semnalat public încă din toamna anului 2022.

În analiza sa, asociaţia a amintit că cele două contracte aferente tronsonului Adjud – Bacău Sud au fost semnate în decembrie 2022 şi au ajuns în prezent la stadii fizice oficiale de aproximativ 95% şi 70%. Alte trei contracte, aferente sectorului Bacău Nord – Paşcani, au fost semnate în februarie 2023 şi au atins un progres de aproximativ 45%.

Toate cele cinci contracte au primit ordine de începere la începutul lunii mai 2023 şi prevăd o durată de execuţie directă de 30 de luni, fără etapă de proiectare. Astfel, termenul iniţial de finalizare pentru întreaga distanţă Adjud – Paşcani a expirat în noiembrie 2025.

Organizaţia a subliniat că structurile reprezintă cele mai mari puncte critice ale proiectului. Pe tronsonul Răcăciuni – Bacău există un pasaj de aproximativ 1,2 kilometri peste magistrala feroviară M500 care înregistrează întârzieri semnificative, dar şi un alt pasaj de circa 730 de metri în zona Nicolae Bălcescu, aflat tot peste aceeaşi magistrală. În plus, la nord de Bacău, înainte de Filipeşti, un pasaj important peste M500 şi DN2 este practic neînceput.

Situaţia este complicată şi în zona Centurii Roman, unde un viaduct abia începe să prindă contur, iar podul peste râul Moldova se află încă la nivelul fundaţiilor.

Specialiştii au atras atenţia că, pe lângă aceste structuri majore, există numeroase alte lucrări mai mici care trebuie realizate pe şi peste traseul autostrăzii, ceea ce înseamnă un volum impresionant de muncă pe aproape 100 de kilometri ce trebuie finalizaţi până la sfârşitul lunii august 2026.

În paralel, trebuie continuate lucrările la terasamente, la stratul de balast stabilizat şi la cele trei straturi de asfalt. Deşi vremea favorabilă permite accelerarea acestor operaţiuni, experţii avertizează că există un risc ridicat de compromisuri privind calitatea.

Terasamentele trebuie lăsate să se stabilizeze suficient pentru a evita tasările sau apariţia unor denivelări periculoase la capetele de pod, probleme întâlnite anterior pe alte proiecte similare.

În concluzie, reprezentanţii asociaţiei consideră că circulaţia ar putea fi deschisă relativ rapid pe sectorul Adjud Nord – Răcăciuni din Autostrada A7, chiar până la sfârşitul lunii aprilie, dacă există voinţă.

La Bacău, finalizarea ar putea avea loc cel mai devreme la final de iunie, însă doar în condiţiile unei mobilizări excepţionale şi ale unor deschideri secvenţiale ale traficului. În lipsa acestor măsuri, termenul realist ar fi luna august. De la Bacău spre Săbăoani, însă, rămâne un volum uriaş de lucrări care poate fi finalizat doar prin execuţie continuă şi utilizarea tuturor resurselor disponibile ale UMB.