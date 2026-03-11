CNAIR informează că lucrările la sectorul Adjud – Răcăciuni al Autostrăzii Moldovei (A7) au ajuns într-o fază avansată de execuție, iar proiectul se apropie de finalizare. Tronsonul are o lungime de 21,78 kilometri și reprezintă lotul 2 al secțiunii Focșani – Bacău, una dintre cele mai importante investiții rutiere aflate în derulare în regiunea Moldovei.

Pe șantierul acestui segment, constructorul român UMB Spedition continuă lucrările în ritm susținut, în special pe ultimii kilometri ai traseului care nu au fost încă deschiși circulației. Activitatea este concentrată în prezent pe asfaltarea porțiunilor rămase, dar și pe realizarea unor elemente de infrastructură complementare.

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat că stadiul fizic al lucrărilor depășește 90% pe sectorul dintre Adjud și Răcăciuni. Autoritățile estimează că circulația pe această porțiune de autostradă va putea fi deschisă până la finalul lunii august 2026, dacă ritmul lucrărilor se menține la nivelul actual.

„La ora actuală stadiul fizic al lucrărilor pe acest ultim sector dintre Adjud și Răcăciuni a depășit 90%, iar circulația va fi deschisă până la finalul lunii august (2026)”, a precizat Cristian Pistol.

Acest sector este considerat unul strategic pentru conectarea regiunii Moldovei la rețeaua de autostrăzi, deoarece face parte din coridorul A7 care va lega Ploieștiul de nordul țării.

CNAIR arată că lucrările de pe acest tronson al Autostrăzii Moldovei se desfășoară cu o mobilizare semnificativă de personal și echipamente. În prezent, pe sectorul dintre Adjud și Răcăciuni sunt implicați peste 350 de muncitori și mai mult de 100 de utilaje.

O parte dintre lucrări se concentrează pe sectorul Sascut – Berești, din județul Bacău, unde echipele de muncitori lucrează la așternerea stratului asfaltic de legătură. Potrivit informațiilor prezentate de CNAIR, pe această porțiune sunt mobilizați peste 40 de muncitori și aproximativ 20 de utilaje.

Situația lucrărilor a fost prezentată public de directorul general al companiei, care a precizat că asfaltarea ultimilor kilometri reprezintă una dintre activitățile principale din această etapă a proiectului.

„Continuă așternerea asfaltului pe ultimii km ai lotului 2 al secțiunii dintre Focșani și Bacău a A7 (Autostrada Moldovei) Peste 40 de muncitori și aproximativ 20 de utilaje lucrează acum la așternerea stratului asfaltic de legătură pe sectorul Sascut-Berești (județul Bacău). În total, pe toți cei 21,78 km ai lotului 2 al secțiunii Focșani-Bacău, care nu sunt încă deschiși circulației (sectorul dintre Adjud și Răcăciuni), constructorul român (UMB Spedition) este mobilizat cu peste 350 de oameni și mai mult de 100 de utilaje, care derulează și alte lucrări în paralel”, a transmis Cristian Pistol, miercuri, 11 martie, într-o postare pe Facebook.

Pe lângă lucrările de asfaltare, pe șantier se desfășoară simultan și alte intervenții importante pentru finalizarea infrastructurii. Printre acestea se numără turnarea plăcii de supra-betonare pe podul situat la kilometrul 69+256, amenajarea unei parcări de scurtă durată și construirea Centrului de Întreținere și Control (CIC) la nodul rutier de la Adjud.

Reprezentanții CNAIR subliniază că toate aceste lucrări sunt esențiale pentru punerea în funcțiune a tronsonului și pentru asigurarea condițiilor de operare și întreținere a autostrăzii.

O parte a acestui lot este deja utilizată de șoferi. Primii 17 kilometri ai tronsonului, între Domnești și Adjud, au fost deschiși circulației anul trecut, iar finalizarea segmentului rămas va permite circulația continuă pe întregul lot al secțiunii Focșani – Bacău.