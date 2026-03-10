Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, s-a întâlnit cu Evangelia Grammatika, ambasadorul Republicii Elene la București, pentru a discuta despre consolidarea cooperării dintre România și Grecia în domeniul transporturilor.

În cadrul întâlnirii au fost analizate perspectivele unor investiții menite să îmbunătățească rețeaua de transport dintre cele două state.

Discuțiile s-au concentrat în special asupra proiectelor care ar putea dezvolta conexiunile logistice dintre Portul Constanța și portul grec Alexandroupoli.

Potrivit oficialilor, aceste două porturi sunt considerate puncte logistice importante pentru comerțul regional și pentru securitatea economică în sud-estul Europei.

Ministrul Transporturilor a explicat că dezvoltarea infrastructurii dintre cele două porturi ar putea contribui la creșterea fluxurilor comerciale și la consolidarea cooperării economice dintre România și Grecia.

Ciprian Șerban a arătat că în cadrul întâlnirii au fost discutate proiecte de extindere a infrastructurii de transport care ar putea îmbunătăți conectivitatea dintre cele două porturi.

El a subliniat că interconectarea regională devine din ce în ce mai importantă în Europa de Sud-Est și în regiunea Mării Negre, iar România acordă o atenție sporită finanțării și dezvoltării unor astfel de proiecte.

„Am avut o întrevedere astăzi cu Excelența Sa, doamna Evangelia Grammatika, Ambasadorul Republicii Elene în România. Am discutat despre demararea unor proiecte de extindere a infrastructurii de transport, ceea ce ar însemna o dezvoltare a conectivității între portul Alexandroupoli și Portul Constanța, ambele foarte importante din punct de vedere comercial, dar și strategic. Consider că interconectarea regională este din ce în ce mai importantă în Europa de Sud – Est și în regiunea Mării Negre, iar România acordă o atenție sporită finanțării și dezvoltării acestor proiecte”, a anunțat ministrul.

În paralel, România, Bulgaria și Grecia pregătesc dezvoltarea unui coridor multimodal în valoare de aproximativ 6 miliarde de euro. Proiectul prevede conectarea porturilor comerciale din cele trei state printr-o infrastructură modernă de transport.

Inițiativa include dezvoltarea de autostrăzi și căi ferate care vor lega Marea Neagră de Marea Mediterană.

Potrivit planurilor discutate anterior de autorități, autostrada ar urma să conecteze municipiul Constanța cu orașul grecesc Kavala. Drumul de mare viteză ar putea fi finalizat în aproximativ cinci ani. Prin intermediul acestei autostrăzi vor fi conectate și stațiuni importante de pe litoralul bulgăresc.

Declarația comună semnată anterior de premierii României, Bulgariei și Greciei prevede și dezvoltarea unei infrastructuri intermodale transfrontaliere peste Dunăre.

Planurile includ construirea unor poduri noi la Giurgiu–Ruse și în alte puncte de trecere.

De asemenea, proiectul vizează creșterea capacității porturilor Constanța și Sulina și asigurarea navigabilității pe tot parcursul anului pe fluviul Dunărea.

În paralel, Grecia și Bulgaria pregătesc un proiect feroviar comun care ar urma să conecteze porturile Salonic, Burgas și Varna.