Sorin Grindeanu a susținut că bugetul unei țări nu este un simplu exercițiu contabil, ci expresia unei viziuni politice. El a explicat că o țară nu se construiește de la un buget la altul, ci de la o generație la alta, iar marile investiții se gândesc pe termen lung.

Liderul PSD a declarat că autostrăzile sunt construite prin planuri care depășesc un singur an bugetar. În opinia sa, bugetul României trebuie să fie unul al dezvoltării, al investițiilor și al stabilității.

„Bugetul unei ţări nu este un simplu exerciţiu contabil. Bugetul este expresia unei viziuni politice. Iar o ţară până la urmă nu se construieşte doar de la un buget la altul, ci de la o generaţie la alta. Marile investiţii nu se gândesc de la un an la altul, ci pe o perioadă mai lungă. Aşa se construiesc autostrăzile”, a declarat Sorin Grindeanu, sâmbătă, la Forumul Naţional al PES activists România.

El a enumerat domeniile care ar trebui finanțate prioritar prin buget. Printre acestea se află infrastructura, sănătatea, educația și energia. De asemenea, a menționat susținerea companiilor românești, sprijinirea comunităților locale și protejarea persoanelor vulnerabile.

Sorin Grindeanu a declarat că în acest an ar trebui inaugurați 250 de kilometri de autostradă și drum expres. El a arătat că 2026 trebuie să fie anul în care se va da în circulație cel mai mare număr de kilometri de autostradă și drum expres. Liderul PSD s-a declarat convins că echipa coordonată de Ciprian Șerban va duce la îndeplinire aceste obiective.

„Nu pot să nu spun că anul 2026 ar trebui şi trebuie să fie anul în care se vor da în circulaţie numărul cel mai mare de kilometri de autostradă şi drum de expres. 250 de kilometri trebuie inauguraţi anul acesta şi sunt convins că echipa pe care am lăsat-o acolo coordonată acum de Ciprian Şerban va face aceste lucruri, că până la urmă toate aceste componente construiesc forţa unei naţiuni”, a mai precizat preşedintele PSD.

Sorin Grindeanu a afirmat că bugetul nu este doar un tabel cu venituri și cheltuieli, ci oglinda unei viziuni politice. El a subliniat că, într-o coaliție, această viziune nu poate aparține doar unei părți sau doar zonei de dreapta.

Liderul PSD a transmis că, dacă se dorește parteneriatul cu PSD, atunci bugetul trebuie să includă și viziunile de stânga reprezentate de partid. El a declarat că va exista un buget votat în Parlament fie cu propunerile venite dinspre PSD, fie acel buget nu va fi votat.

„Vreau să fie foarte clar. Bugetul nu e neapărat un simplu tabel, ne uităm, venituri, cheltuieli şi lucrurile pe care le ştiţi cu toţii. Bugetul e oglinda unei viziuni politice. Această viziune politică într-o coaliţie nu poate să fie doar de o parte, doar de pe zona de dreapta. Dacă vrei şi îţi doreşti să ai parteneri PSD-ul, trebuie să ai în acest buget şi viziunile de stânga, reprezentate de Partidul Social-Democrat”, a declarat Grindeanu. „Şi ca să fiu şi mai clar, va exista buget votat în Parlament, ori cu propunerile venite dinspre PSD, ori acel buget nu va fi votat”, a mai spus preşedintele PSD, Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a afirmat că social-democrații nu au nimic cu minoritățile sexuale și că respectă deciziile CEDO. El a precizat însă că prioritatea partidului este apărarea valorilor naționale și a tradițiilor creștine.

Liderul PSD a declarat că partidul este unul pro-european și dorește să aibă o voce puternică și clară în Europa. El a arătat că această voce înseamnă să nu fie acceptate fără reacție tratate comerciale care pot afecta interesele agriculturii românești, făcând referire la acordul Mercosur.

„Că nu avem nimic cu minorităţile sexuale, evident că nu avem nimic, că respectăm deciziile CEDO, dar prioritatea noastră este să ne apărăm în primul rând valorile naţionale şi tradiţiile creştine. Că suntem un partid pro-european convins, dar vrem să avem o voce puternică şi clară în Europa şi o vom avea şi o avem şi prin Victor şi prin toţi ceilalţi colegi. Ce înseamnă această voce puternică? Această voce puternică înseamnă până la urmă dacă vreţi nu o acceptare fără glas de tratate comerciale, cum sunt sau cum s-au încercat a se face şi s-a vorbit despre ele, de Mercosur, mă refer, împotriva intereselor agriculturii româneşti. În acest mod ne construim până la urmă propria identitate la nivel european”, a afirmat Sorin Grindeanu.

În același context, Sorin Grindeanu a explicat că împreună cu europarlamentarul Victor Negrescu a analizat scoaterea termenului „progresist” din statutul PSD. El a precizat că această schimbare nu a fost făcută doar pentru imagine, ci pentru a semnala că partidul nu mai acceptă politici verzi care ar împiedica finalizarea unor proiecte precum hidrocentrale sau loturi de autostradă, inclusiv legătura dintre Marginea și Holdea, între Timiș și Hunedoara.

„Atunci când am început să discutăm noi doi, că noi doi am discutat şi noi doi suntem autorii, la propunerea scoaterii din statut a termenului de progresist, Victor (Negrescu – n.r.), a fost o perioadă în care amândoi am gândit cum facem acest lucru, pentru că trebuie să explicăm în primul rând de ce facem acest lucru şi cum rămânem în zona noastră de social-democraţie”, a afirmat liderul PSD.

Potrivit liderului social-democrat, aceste modificări fac parte din modul în care PSD își construiește identitatea la nivel european.