Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat că această situație oferă un semnal bun la început de an, deși este privită cu prudență, și a evidențiat importanța proiectelor finanțate prin PNRR și fonduri europene pentru consolidarea bugetului pe 2026.

La Giurgiu a avut loc semnarea contractului pentru Proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Giurgiu, eveniment la care au participat premierul Ilie Bolojan și ministrul Alexandru Nazare.

Proiectul este considerat esențial pentru modernizarea serviciilor publice și creșterea calității vieții cetățenilor din județ și are o valoare de 163 de milioane de euro. Implementarea sa va acoperi municipiul Giurgiu, orașele Mihăilești și Bolintin Vale, precum și alte șapte comune din județ.

„Am început cu dreptul anul 2026, s-a văzut din execuţia lunii ianuarie că avem un excedent moderat de 850 de milioane de lei, deci nu mai avem un deficit pe ianuarie. Este un semn bun, îl privim cu prudenţă, bineînţeles nu se va menţine mai departe, dar ca semnal la început de an, eu zic că e foarte bun, pentru că reflectă o creştere a veniturilor importantă, a veniturilor din TVA, pe fondul de scădere a cheltuielilor de aproape 6 la sută în execuţia lunii ianuarie”, a declarat, sâmbătă, ministrul Alexandru Nazare la sediul CJ Giurgiu.

Ministrul Finanțelor a felicitat administrația județului pentru determinarea de a depune acest proiect și a subliniat rolul esențial al fondurilor europene, inclusiv PNRR și fondurile de coeziune, în construcția bugetului pe anul 2026.

El a precizat că prioritatea principală pentru bugetul acestui an va fi acoperirea sumelor necesare pentru proiectele PNRR și a evidențiat importanța accelerării implementării acestora până în luna august, pentru a asigura utilizarea eficientă a fondurilor și susținerea creșterii economice, care este estimată în jurul valorii de 1% pentru 2026.

„Vă felicit pentru determinarea de a depune acest proiect, proiectele cu fonduri europene, PNRR, coeziune sunt extrem de importante în construcţia bugetului pe 2026, vom avea sume semnificativ mai mari previzionate în bugetul 2026, care este anul care practic finalizează PNRR, de aceea, prioritatea numărul unu pentru bugetul anului 2026 va fi să acoperim sumele necesare pentru proiectele PNRR, dar dincolo de asta, este foarte important de spus, implementarea e esenţială pentru fiecare minister, pentru fiecare agenţie în parte. Modul în care va fi accelerată implementarea până în luna august este extrem de importantă pentru cheltuirea acestor bani şi la fel de importantă pentru consolidarea creşterii în anul 2026, creşterea este previzionată în jurul de 1 la sută pentru 2026 şi componenta de fonduri europene este esenţială pentru susţinerea creşterii”, a încheiat ministrul Alexandru Nazare.

Proiectele finanțate prin fonduri europene sunt considerate esențiale nu doar pentru infrastructură, ci și pentru consolidarea creșterii economice și pentru eficiența implementării în fiecare minister și agenție responsabilă.