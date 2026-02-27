Președintele Nicușor Dan a promulgat astăzi reforma pensiilor speciale ale magistraților, propusă de guvernul condus de Ilie Bolojan. Ministrul Dragoș Pîslaru a precizat că, odată cu publicarea legii în Monitorul Oficial, România va comunica Comisiei Europene îndeplinirea acestui jalon PNRR, în valoare de 231 milioane de euro, respectând procedura formală. De asemenea, Pîslaru a mulțumit premierului și echipei sale pentru susținerea cauzei României la cel mai înalt nivel, inclusiv în vizita de ieri de la Bruxelles.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat că pasul final în acest demers urmează să fie făcut luni, când va avea o întâlnire oficială de lucru cu Céline Gauer, reprezentanta Comisiei Europene pentru PNRR, discuție care ar urma să aducă clarificări definitive pe acest subiect. El a subliniat totodată că va depune toate eforturile necesare pentru ca România să poată beneficia integral de fondurile europene alocate.

Între timp, președintele Nicușor Dan a promulgat legea privind pensiile magistraților, apreciind că ajustarea modului de calcul reprezintă un demers de echitate așteptat de societate. Șeful statului a transmis însă că va susține în continuare măsurile legislative și administrative solicitate de corpul profesional, în vederea îmbunătățirii condițiilor în care magistrații își desfășoară activitatea.

