Dacă sistemul de pensii va rămâne neschimbat, pensia ar urma să reprezinte un procent tot mai mic din ultimul salariu. În aceste condiții, se estimează că mulți pensionari vor fi nevoiți să își caute din nou un loc de muncă pentru a-și completa veniturile. Sistemul public de pensii are deja un deficit de aproximativ 20 de miliarde de lei, iar situația este cu atât mai dificilă cu cât pensiile nu au mai fost indexate în ultimii doi ani. Se arată că, dacă indexarea ar fi reluată de la 1 ianuarie 2027, ar mai fi nevoie de încă 15 miliarde de lei pentru plata pensiilor din anul următor.

Pe lângă problemele financiare existente, până în anul 2032 ar urma să iasă la pensie generația numită „decrețeii”, aproximativ un milion de persoane. Specialiștii explică faptul că acest lucru ar putea duce la o situație în care numărul pensionarilor să fie aproape egal cu cel al angajaților, ceea ce ar pune o presiune și mai mare asupra sistemului.

Se consideră că, dacă vârsta de pensionare nu va fi majorată, una dintre soluțiile posibile ar putea fi reducerea valorii pensiei în raport cu salariul. Într-un asemenea scenariu, tot mai mulți pensionari ar putea reveni pe piața muncii pentru a-și suplimenta veniturile, fenomen despre care se spune că este deja vizibil în Spania. În prezent, pensia medie este de aproximativ 2.818 lei, iar salariul mediu este de 5.600 de lei, ceea ce înseamnă că pensia reprezintă aproximativ jumătate din salariu.

Analiștii CFA România au explicat că majorarea cheltuielilor publice cu pensiile, determinată de îmbătrânirea populației, ar urma să fie limitată prin scăderea beneficiilor, pensionarea la vârste mai înaintate și prin schimbări ale pieței muncii. Ei au arătat că evoluția cheltuielilor cu pensiile depinde de mai mulți factori, precum raportul dintre pensionari și angajați, numărul celor acoperiți de sistem, nivelul pensiilor și situația generală a pieței muncii.

Aceiași analiști estimează că, până în anul 2070, pensia ar putea ajunge la doar 24% din salariu. Alte prognoze sunt chiar mai pesimiste și susțin că pensia ar putea reprezenta aproximativ 30% din salariu încă din anul 2040.

Economistul Iancu Guda a atras atenția că România ar avea nevoie de aproximativ 20 de miliarde de euro pentru a evita un scenariu grav, care ar putea duce la prăbușirea sistemului de pensii. El a afirmat că bugetul pensiilor publice ar trebui majorat cu cel puțin 2%, deoarece, începând cu anul 2030, sistemul ar putea intra într-o criză majoră odată cu pensionarea generației numeroase născute în perioada decretului.

„Trebuie să creștem cu minimum 2% bugetul pensiilor publice care se va prăbuși din 2030 din cauza decrețeilor ajunși la maturitate”, a zis Guda.

Dacă estimările făcute de economistul Iancu Guda se vor confirma, pensia nu va mai fi suficientă pentru acoperirea cheltuielilor zilnice. Se arată că pensia medie ar putea scădea semnificativ până în anul 2040, ajungând la aproximativ 1.300 de lei, față de aproximativ 2.800 de lei în prezent, ceea ce ar însemna o reducere puternică a nivelului de trai pentru pensionari.

Un raport al Curții de Conturi din Franța a transmis că menținerea finanțării sistemului de pensii la nivelul actual ar fi imposibilă sau, cel puțin, insuficientă pentru ca sistemul să rămână stabil pe termen mediu și lung. Documentul citat de Reuters sugerează că, fără schimbări importante, sustenabilitatea sistemelor de pensii devine tot mai greu de asigurat.

În acest context, specialiștii consideră că una dintre puținele soluții rămase pentru pensionari ar fi revenirea pe piața muncii după pensionare, situație care deja se observă în Spania. Datele arată că, în ultimii zece ani, numărul persoanelor de peste 65 de ani care continuă să lucreze a crescut constant.

Potrivit celui mai recent sondaj privind populația activă, rata de ocupare în rândul persoanelor cu vârste între 65 și 69 de ani a ajuns la 14,1% în cazul bărbaților și la 12,1% în cazul femeilor, valori care s-au triplat în ultimul deceniu. În ultimul trimestru al anului analizat erau aproximativ 390.300 de persoane active din această categorie de vârstă, cel mai mare număr înregistrat în acest secol și în întreaga serie statistică începută în 1970. În ultimul trimestru al anului 2025, aproximativ 1.820.200 de persoane din aceeași categorie de vârstă erau active pe piața muncii, numărul fiind cu 161% mai mare decât cel consemnat în anul 2005.