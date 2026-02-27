Locuitorii din Ploiești se pot bucura în continuare de parcări gratuite la bloc, după ce Consiliul Local a respins proiectul privind introducerea unui sistem de permise și tarife pentru locurile de parcare rezidențiale.

Decizia vine în urma dezbaterilor tensionate dintre susținătorii regulamentului și cei care consideră că nu este necesar.

Primarul Mihai Polițeanu a declarat că, deși proiectul nu a trecut, regulamentul ar fi adus beneficii semnificative în organizarea urbană și în gestionarea locurilor de parcare.

În votul final, proiectul a fost susținut de 12 consilieri, cinci s-au abținut, iar șase au votat împotrivă, scrie Observatorul Prahovean. Comisia 2 a emis, de asemenea, aviz negativ.

„Este, repet, eu îmi păstrez părerea, că este o necesitate pentru municipiul Ploiești. De fapt toate municipiile reședință de județ, cu excepția Ploiești, au acest regulament de parcări în zonele de reședință, de domiciliu, rezidențiale. Aduce un plus major în ceea ce privește ordinea în urbanism. Aduce un plus major în ceea ce privește relațiile în interiorul comunității”, a susținut Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului.

Conform propunerii, permisul de parcare ar fi oferit dreptul de utilizare temporară a locului de parcare între orele 16:00 și 08:00 în zilele lucrătoare. În timpul zilei, între 08:00 și 16:00, deținătorii de permise ar fi putut folosi gratuit locurile de parcare, în funcție de disponibilitate.

Proiectul prevedea patru zone tarifare, diferențiate în funcție de amplasamentul locurilor de parcare:

Zona A – 500 lei/an

Zona B – 400 lei/an

Zona C – 300 lei/an

Zona D – 200 lei/an

„În intervalul orar 08.00- 16.00, de luni până vineri, posesorul permisului poate folosi gratuit locul de parcare pentru care i-a fost eliberat permisul şi poate să-l utilizeze în măsura în care nu este ocupat”, se mai arăta în proiect.

Primarul a menționat că, în eventualitatea reluării proiectului, implementarea va fi graduală și nu va afecta imediat accesul la parcările existente. Cei care nu doresc să închirieze locuri în apropiere vor avea în continuare parcări disponibile la două-trei minute de bloc.