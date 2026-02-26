Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a anunţat că a publicat joi, după şedinţa Comitetului de Avizare, o nouă listă cu 398 de ecotichete, în valoare totală de 5.140.000 de lei, depuse în cadrul Programului Rabla pentru persoane fizice. Lista cu dosarele aprobate poate fi consultată pe site-ul web AFM, la secţiunea Programului Rabla Auto pentru persoane fizice.

Preşedintele AFM, Florin Bănică, a spus că în cadrul şedinţei Comitetului de Avizare s-au aprobat 398 de noi beneficiari ai programului. Aceştia pot începe acum procedurile pentru cumpărarea de maşini noi, mai puţin poluante. Această etapă ajută la înnoirea mai rapidă a parcului auto din ţară şi la reducerea emisiilor de la transport, promovând mijloace de mobilitate mai prietenoase cu mediul.

El a explicat că, până când Guvernul aprobă bugetul AFM pentru 2026, instituţia poate folosi doar 2/12 din bugetul anului trecut. După aprobarea bugetului, vor fi publicate noi liste cu solicitanţi acceptaţi, pentru ca finanţarea să continue fără întrerupere.

„Mă bucur să anunţ că în cadrul şedinţei Comitetului de Avizare de astăzi, am aprobat încă 398 de beneficiari în cadrul programului Rabla Auto – persoane fizice. Aceştia pot demara procedurile de achiziţie a autovehiculelor noi, mai puţin poluante. Această etapă contribuie la accelerarea procesului de înnoire a parcului auto naţional şi la reducerea emisiilor generate de transportul rutier, încurajând tranziţia către mijloace de mobilitate mai prietenoase cu mediul. Până la adoptarea de către Guvern a bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţia Fondului pentru Mediu pentru anul 2026, instituţia poate opera în această lună în limita a 2/12 din bugetul anului precedent. Imediat după aprobarea bugetului, vor fi publicate noi liste cu solicitanţii acceptaţi în program, astfel încât procesul de finanţare să continue într-un ritm susţinut”, a declarat Bănică.

AFM actualizează în aplicaţie statusul fiecărui solicitant aprobat la „beneficiar aprobat pentru finanţare”.

Persoanele fizice care primesc acest statut trebuie, în termen de 60 de zile, să distrugă şi să radieze maşina veche din circulaţie. Apoi, trebuie să încarce documentele şi să introducă în aplicaţie data radierii autovehiculului uzat.

În 2026, mașinile electrificate vor domina clar piața auto, depășind pentru prima dată pragul de 100.000 de unități, arată ultima prognoză a Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile. Chiar dacă tehnologia avansează, piața totală de autoturisme va scădea ușor, ajungând la aproximativ 153.000 de înmatriculări.

Vânzările de mașini pe benzină vor scădea drastic, urmând să ajungă la doar 35.500 de unități în 2026, ceea ce înseamnă o reducere de 38,4% față de anul trecut. Situația este similară și pentru motorină, unde se estimează un volum de doar 7.500 de unități, cu 39% mai puțin decât în 2025.

Autoturismele electrificate, adică mașinile 100% electrice și toate tipurile de hibride, sunt prognozate să atingă un record de 110.000 de unități, cu 28% mai multe decât în 2025. Această creștere arată că tranziția către mobilitatea sustenabilă se accelerează rapid.